Удмуртиысь сиён-юон поттӥсь 9 предприятиос «Вкусы России» конкурсын вормон понна нюръяськозы
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Шаерысьтымы та конкурсэ 13 предприятие пыриськыны мылкыд кариз вал, 9-эз вожвылъяськонлэн 2-тӥ этапаз потӥзы. Оглом Россилэн устоез шӧмыз луон понна 79 улосъёсысь 500 компаниос нюръясько.
Удмуртилэсь данзэ 3 номинациын — «Попробуй, полюбишь», «Из нашей деревни», «На всю страну» — утёзы Сарапулысь ӵынатэм стерлядь, Каракулиноысь пастила, Годекшурь пельнянь, Турынгуртысь кеч сыр, Сьӧлта ёросысь чечы, бакча сиёнлэсь чипсы, удмурт перепеч но мукет сиён-юон поттӥсь предприятиос.
Вормисьёсты декабрь толэзе быръёз нимысьтыз комиссия. Озьы ик вкусыроссии.рф сайтын онлайн куара сётон ортчоз, татын тужгес ческыт сиён пумысен мылкыдзэ вераны быгатоз калык но. Куара сётон 19-тӥ ноябрьысен 2-тӥ декабрёзь луоз.
Конкурсэз йылпумъяса, Россиысь гурт удысъя министерство чаклалоз, кыӵе предприятиослы вуззэс поттыны юрттэт висъяно. Вормон понна вань нюръяськем производительёслэн вузъёссы нимысьтыз поттэм каталоге пырозы.
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УД
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