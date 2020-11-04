Удмуртилэн 100 арезлы сӥзем манетъёсты кузьмалозы 4-тӥ ноябре вордскем нылпиослы

Шаермылэн 100 арезлы сӥзем синпель уксё 3 манетъем луэ. Секталаез — 31,1 грамм, пасьталаез — 39 мм.

Туспуктэм: udmurt.ru

4-тӥ ноябре, элькунмылы 100 ар тырмон нуналэ, вордскем нылпиослы синпель медальёс кузьмамын луозы. Та медальёс поттэмын, Удмуртилэн 100 арезлы сӥзьыса. Та сярысь вераз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

— Та медалез лэсьтон бордын тыршизы Санкт-Петербургысь манет поттӥсь заводысь скульпторъёс, суредасьёс но чеканщикъёс. Со лэсьтэмын 925 пробаен азвесьлэсь. Манет коллекционной ке но, соин тыриськыны но луэ. Озьы ик со зол дунъяськоз нумизматъёс пӧлын, — пусйиз Александр Бречалов.

Шаермылэн 100 арезлы сӥзем синпель уксё 3 манетъем луэ. Секталаез — 31,1 грамм, пасьталаез — 39 мм. Манетлэн мышпалаз пуктэмын Удмуртилэн кунпусэз, отчы ик шуккемын Ижысь пыӵал тӥрлык поттонъя заводлэн, Михаил Архангеллэн черкезлэн, «Пыраклы Россиен» синпелетлэн но удмурт дӥсен пӧрмытскем егитъёслэн тусъёссы. Гожтэмын «Удмуртская Республика» но «100 лет».

Шаермылы сӥзем азвесь манет поттэмын 3 сюрс мында. Со вӧлмоз быдэс Россиын.

Вераны кулэ, 12.00 часлы Удмуртиын вордӥськиз ни 26 нылпи. Выль даурлэн нырысетӥ пиналыз югыт дуннеез адӟиз уйшор бере 18 минутэ. Ксения нимо ныл вордӥськиз шаерысьтымы Перинатальной центрын.

Сергей Захаров