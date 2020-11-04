Удмуртилэн Тӧроезлэн но Правительствоезлэн Администрациеныз кивалтӥсь Сергей Смирнов пумиськылӥз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Тӧроеныз Татьяна Ишматоваен

Удмуртилэн Тӧроезлэн но Правительствоезлэн Администрациеныз кивалтӥсь Сергей Смирнов но «Удмурт Кенеш» огазеяськемлэн Тӧроез Татьяна Ишматова кенешизы ассоциацилэн ужъёсыз пумысен.

Татьяна Ишматова ивортӥз, кыӵе проектъёсты быдэсъя ассоциация удмурт кылэз азинтон понна.

Туспуктэм: udmurt.ru

Татьяна Ишматова ивортӥз, кыӵе проектъёсты быдэсъя ассоциация удмурт кылэз азинтон понна. Со сяна «Удмурт Кенеш» шаерамы улӥсь мукет выжыысь калыкъёсын, фин-угор огазеяськонъёсын кусып возе. Огазеяськемлэн валтӥсь ужез – семьяосын, нылпи садъёсын но школаосын кусып тупатон анай кылэз покчиослы но егитъёслы пыӵатон вылысь.

Татьяна Ишматова тау кариз Сергей Смирновлы огазеяськемлы саклык висъямез понна. Озьы ик Татьяна Витальевна ивортӥз, декабре вань удмуртъёслэсь съездзэс ортчытыны чакламын шуыса. Отын огазеяськемлы матысь аръёслы ужпумъёс пуктозы но президент быръёзы. План бордын ужан али ик мытэмын ни. Удмуртлык понна сюлмаськисьёс ӵектӥзы пӧртэм ужрадъёс ортчытыны, соос республикаысь котькуд поселениосын ортчозы но пӧртэм арлыдо адямослы тунсыко луозы.

Сергей Захаров