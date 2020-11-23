Уведомление о распоряжении Правительства УР №1384-р от 11.11.2020 года «О совершенствовании системы управления деятельностью средств массовой информации в Удмуртской Республике»
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В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики №1384-р от 11.11.2020 года «О совершенствовании системы управления деятельностью средств массовой информации в Удмуртской Республике» реорганизуется АУ УР «Издательский дом национальной прессы» в форме присоединения к нему АУ УР «Редакция газеты «Иднакар», АУ УР «Редакция газеты «Ӟечбур!», АУ УР «Редакция журнала «Инвожо», АУ УР «Редакция журнала «Кенеш», АУ УР «Редакция журнала «Кизили», сохранив основные цели, предмет и виды деятельности реорганизуемого учреждения и дополнительно возложив обязанность по реализации целей, предмета, и видов деятельности АУ УР «Редакция газеты «Иднакар», АУ УР «Редакция газеты «Ӟечбур!», АУ УР «Редакция журнала «Инвожо», АУ УР «Редакция журнала «Кенеш», АУ УР «Редакция журнала «Кизили».
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