Уведомление о распоряжении Правительства УР №1384-р от 11.11.2020 года «О совершенствовании системы управления деятельностью средств массовой информации в Удмуртской Республике»

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 ноября, 2020 13:31

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В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики №1384-р от 11.11.2020 года «О совершенствовании системы управления деятельностью средств массовой информации в Удмуртской Республике» реорганизуется АУ УР «Издательский дом национальной прессы» в форме присоединения к нему АУ УР «Редакция газеты «Иднакар», АУ УР «Редакция газеты «Ӟечбур!», АУ УР «Редакция журнала «Инвожо», АУ УР «Редакция журнала «Кенеш», АУ УР «Редакция журнала «Кизили», сохранив основные цели, предмет и виды деятельности реорганизуемого учреждения и дополнительно возложив обязанность по реализации целей, предмета, и видов деятельности АУ УР «Редакция газеты «Иднакар», АУ УР «Редакция газеты «Ӟечбур!», АУ УР «Редакция журнала «Инвожо», АУ УР «Редакция журнала «Кенеш», АУ УР «Редакция журнала «Кизили».

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Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 ноября, 2020 13:31
TAGS: Документыудмурт дунне
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