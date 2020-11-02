Туэ этнографической дикантэз гожтозы онлайн
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3-тӥ шуркынмонэ www.miretno.ru вотэсбаме поттэмын луозы быдэстоно ужъёс. Соосты лэсьтоно 8-тӥ шуркынмонозь.
Этнографической диктантэз туэ 5-тӥ арзэ гожто ни. Ужрадэ мыло-кыдо пырисько Россиысь но кунгож сьорысь адямиос. 45 минут куспын соос 30 юанъёслы валэктон сёто, 20-ез соос пӧлысь герӟаськемын Россиысь калыкъёслэн улон-вылонэнызы, лулчеберетэнызы, 10-ез — нимаз улосвыллэн, шаерлэн историеныз.
Кылсярысь, Удмуртиен герӟаськем юанъёсты туэ быдэс элькунэн малпазы. Йӧскалык политикая министерствоен но Эшъяськон юртэн ялэм конкурсэ 50-лэсь уно дэмланъёс вуизы.
Туэ тестэз гожтонын трос выльдӥськонъёс луозы. Нырысь ик, диктант онлайн ортче. Собере, юанъёслы валэктон сётэм бере ик, адямилы баллъёсыз возьматӥськозы, сертификат сётӥськоз. Со сяна, соку ик янгышъёстэ но эскерыны, юанъёсъя пыр-почгес валэктонъёсты лыдӟыны луоз.
Тестэз арысь аре тросгес но тросгес адямиос гожто. 5 ар куспын акцие пыриськизы ни 46 странаосысь 1 сюрс 200 адями. Вераны кулэ, этнографической диктантэз радъяло Йӧскалыкъёсъя федерал агентство но Удмуртиысь йӧскалык политикая министерство.
Мария Петрова
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