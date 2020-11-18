Тазалык вылын коньдон уд потты

Апполинария Перевозчикова ог ӝыны даурзэ сӥзиз ни тазалыкез утён удыслы — син йӧнатонлы. 40 арлэсь ятыр дышетэ Ижысь медициная кун академиысь студентъёсты. Пусъемын «Удмуртиысь эмъян удысысь дано ужась» нимын, ужысь ветеран луэ. 18-тӥ ноябре солы 80 арес тырмиз. Дано юбилейзэ пумитаз ужын.

А. Перевозчикова



Книга гожтыны муг

Пичи гинэ мугоро, усьтэм сюлэмо, капчи мылкыдо, ӟечезлы оскись — Апполинария Петровна котьку но таӵе. Аръёслы чик уг сётӥськы, ганяк кариськонэз уг вала.

— Тулыс коронавирусэн сэрен 65 ареслэсь бадӟымъёсты дорын пукыны косӥзы, мон соку воксё ыштӥськем кадь луи, — шуэ со. — Кызьы ужтэк пукыны луоз?

Тэк ӧз улы — басьтӥськиз студентъёслы методической пособие дасян борды. Мылкыдзэ лӧпкытӥз пиез Пётр Перевозчиков — шаерысьтымы тодмо офтальмолог-хирург.

— Пие шуиз: туж кулэ уж, одно дасяно, — азинтэ веранзэ Апполинария Петровна. — Озьы мон дасяй, Пётр Арсентьевич ма но со ватсаз на, печатлаз. Отчы ми пыртӥм вань темаосты, кудъёссэ сётӥськом студентъёслы. Котькуд тема борды практической заданиосты но ватсам. Методпособимылэн нырысетӥ люкетэз студентъёс кие вуиз ни. Туж кельше, шуо. Зэмзэ но, со ӵапак вакытаз луиз, угось дышетсконэз нош ик дистанционной амалэн ортчытӥськом. Эсьма, егитъёслы пӧртэм книгаосысь утчаськоно уг луы ни — вань кулэ материал огазе люкамын.

Апполинария Перевозчиковалэн та нырысетӥез методпособиез ӧвӧл ни. Вазен но кӧняез ке потӥзы, соосты но дасяз Пётр Перевозчиковен ӵош. Кылсярысь, огез сӥземын син висёнъёс дыръя ӝегатскытэк юрттэт сётонлы — одӥг йӧнатӥсь но, сое тодытэк, ужаны уз быгаты. Студентъёслы озьы ик туж кельшиз син висёнъёсъя тестъёсын пособизы: отын пӧртэм тестъёс-юанъёс сётэмын, нош валэктонъёсыз — пособилэн берпум бамъёсаз.

— Офтальмологиез студентъёс 4-тӥ курсысен дышето, — шуэ А. Перевозчикова. — Зэмзэ верано ке, берло аръёссэ ӧжытак куалектӥсько ик: та егитъёс монэ арлыдо уз на каре меда, оло, кылзэмзы но уз поты ни… Но сак кылзэмзэс, юанъёс сётъямзэс адӟисько ке, нош ик бурдъяськисько. Туэ но дорам туж синмаськымон нылъёс-пиос дышетскыны лыктӥзы — тросэзлы «5»-ёс гинэ пуктылыса лэзи. Эшшо ке шуныт кылъёссэс веразы, монэным ӵош фотое пуксемзы потӥз.

Студентъёслы визьнодась котьку вера: эмъясь ас удыссэ ӟеч тодыны но зӥбыт луыны кулэ. Со оске: ог-огедлы юрттыны дась луон дуннеез котькыӵе шуг-секытъёслэсь утёз.



Ӟеч адямиос

Апполинария Петровналэн улоназ трос ӟеч адямиос пумиськылӥзы — сюресэз ачиз валтэ кадь сыӵеос дӥне. 5-тӥ курсысен ветлыны кутскиз офтальмологияя кружоке. Нуиз сое профессор Фома Сысоев — шыпыт гинэ, туж зӥбыт вал. Сокем тунсыко, ваньзэ валамон мадьылӥз — А. Перевозчикова соку ик вунэтӥз акушер-гинеколог но, хирург но луон мылкыдъёссэ. Шуиз: луо син эмъясь!

Куйбышевысь аспирантураын тодон-валан люказ Россиысь тодмо профессор Тихон Ерошеев дорын. Удмурт нылашез со туж умой пумитаз, бӧрысь А. Перевозчикова сое атаез интыын адӟыны кутскиз.

— Тихон Иванович кивалтэм улсын кылдытэмын синмысь давлениез мертанъя нырысетӥез электронной тонограф, — вера Апполинария Петровна. — Монэ со одӥг-ог сьӧраз операциосы кутылӥз. Шуэмез вань: Перевозчиковалэн ваньмыз пӧрмоз — солэн киосыз чурытэсь. Инструментъёсты юн возе, уг кышка шуэмез вал, дыр, ини со. Со ик мыным кандидат диссертациелы тема но ӵектӥз, сӥземын вал со нылпи син висёнъёсты хирургия амалэн йӧнатонлы.

А. Перевозчикова дышетскон аръёсы Т. Ерошеевлы сётӥзы «Социалистической Ужысь Герой» дано ним. Ӟечкылакузы профессорлэн ымдуръёсыз куалекъязы, пушкыз тырыса. Синвуоссэ возьыны ӧз быгаты Апполинария Перевозчикова но. Улоназ со нырысетӥ шумпотон синкылиосыз вал!

— Бӧрдэм потыку, бӧрдыны кулэ, — шуэ Апполинария Перевозчикова. — Куректонэз но, шумпотонэз но пушкын возёно ӧвӧл. Но ӵемгес ик мед луозы шумпотон синкылиос. Эскеронъёс возьмато: шумпотон но куректон синкылиос малэсь кылдэмзыя ик пӧртэмесь.



Юртто тодон-валанъёсыз

А. Перевозчикова, Ижысь медициная кун академиысь офтальмологияя кафедраын ужаны кутскыса но, йӧнатонлэсь ӧз палэнтӥськылы. Ӵемысь поталляз дежурствоосы, студентъёсты висисьёс дортӥ али но нуллэ. Кема аръёс ӵоже ужаз Ижысь ляб адӟись пиналъёслэн нылпи садазы.

Нош мединститут бере Чувашиын ужаны кутскемез али но син азяз.

— Огпол дӥнямы санэпидемстанциысь специалист лыктӥз — син йӧнатӥсь, пе, кулэ, — тодаз вае Апполинария Перевозчикова. — Нуиз одӥгаз гуртэ. Отысь адямиослэн синъёссы сюбегесь гинэ кылемын на, урӟектылэмын, мугорзы 38 градусозь ӟырдамын. Куазь но туж ӝокыт вал. Школаын огдырлы йӧнатон инты лэсьтӥм, отчы вань черламъёсты интыям. Нимысьтыз нокыӵе эмъюмъёс ӧй вал. Висёнзы трахомалы ӧз кельшы, но кыӵе ке вирус шедемын ик вал. Кема бурмыны выризы. Но бурмизы! Кӧня ке мурт висьыса кылле на вал — Москваысь бригада вуиз, анализъёс басьтӥз. Но кыӵе висён вал — озьы ик ӧз вералэ.

Таӵе секыт учыръёс эмъясьлэн улоназ бӧрысь но луы-

лӥзы. Но котьку юрттылӥзы тодон-валанъёсыз. Соосты со йыраз лач-лач возе — компьютерысь папкаын музэн.

— Жаляса верано, нылпиос пӧлын шуккиськон учыръёс трос луо, — пусъе А. Перевозчикова. — Соин ик анай-атайёс туж сак луыны кулэ, пиналъёсты асьсэ понна кельтылоно ӧвӧл. Одӥг пол, кылсярысь, йӧнатӥ 9 аресъем пияшез. Анаез гурзэ эстэм но азбаре пулы потэм. Со вискын пияш гуре патрон куштэм. Пуштэм чальтчыос пияшлэн ымныраз-йыраз мертчылэмын вал. Сюрем синмаз но. Кышкан кылдӥз, пиналлэсь улонзэ утьыны уз луы ни шуыса. Но ваньмыз умой ортчиз.

Оскон пыӵатэ кивоштӥсез Эмъян удысын ӝыны даур ӵоже ужатозяз, Апполинария Перевозчикова уно адямиослы ӟеч лэсьтӥз, улонлэсь чеберзэ адӟыны юрттӥз. Табере солэсь ужзэ азинтэ пиез — Пётр Арсентьевич алигес доктор диссертация гожтӥз, шаерысьтымы Син йӧнатонъя элькун больницаысь операциосъя ёзэн кивалтэ. Офтальмолог луыса ужа кенэз но.

— Пётр сюрессэ ачиз лёгиз, Ижысь медакадемиын одӥг пол но солы юрттӥськеме ӧвӧл — дышетсконзэ йылпумъяз горд дипломен, — пусъе А. Перевозчикова. — Юрттӥ одӥг пол гинэ — 3-тӥ курсын дыръяз Син йӧнатонъя элькун больницае санитаре интыяй. Озьы ик со татчы кылиз, кыдаз. Удмурт выжымылэсь солы паласькем ужез яратон, шуг-секытъёслэсь кышкасьтэм луон.

Апполинария Петровналэн выжыосыз кыстӥсько огшоры удмурт гуртысь — Дэбес ёросысь Уйвайысь. Бӧрысь ини семьяез выжиз Дэбесэ. Тятязэ уг тоды ни — войнае кошкыкуз, Апполинариялы 8 толэзь вылэм. Семьяысьтызы 5 пиналъёс пӧлысь быдэ вуизы 4-ез. Мамазылэн дышетскемез ӧй вал ке но, гуртоос визь-кенеш юаны дораз ветлылӥллям, колхоз пред гинэ но соин кенешыны вуылэм.

А. Перевозчикова эмъясь луоз шуыса, пичи дырысеныз ик валаны луэ ни вал. Одӥг пол адӟиз сӧсырмем ӟазегпиез — скалзы сюрыныз вӧсь карем. Бурдыз лэзиськемын, урӟектэмын ни вал. Нылаш вӧсь луэм интызэ йодэн зыраз но огшоры венен сӥньысэн вурӟиз. Ӟазегпи но ӧз вырӟылы ведь. Бурмиз! Нылашлы котьку жаль пото вал сӧсырмыны шедем пудо-животъёс. Юрттэмез потылӥз висьыны усем адямиослы но.

— Ноку ӧй жалялля, эмъян удысэз, офтальмологиез бырйи шуыса, — вера Апполинария Петровна. — Одӥгез гинэ вӧсь каре: тазалыкез коньдонэн мертаны турттӥськом. Эмъян удыс — уксё поттон ӧвӧл, со — адямиез яратон, солы ӟеч карон.

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Элина КУМАЧЁВА