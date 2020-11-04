Сяськаосын тырмиз азьветлӥсьлэн Кузебай Гердлэн памятникез но

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 4 ноября, 2020 16:45

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«Удмурт кенеш» огазеяськонэн кема аръёс ӵоже кивалтэм Валентин Тубылов
Туспуктӥз Максим Егоров

Сяськаосын тырмиз кунлыкез кылдытон понна ужам азьветлӥсьлэн Кузебай Гердлэн памятникез но.

Таиз синпелет 15 ар ӵоже Ижысь Коммунаров ульчаын, национальной музей азьын сылэ. Ӵапак Кузебай Герд 100 ар талэсь азьло сюлмаськиз шаермылэсь историзэ утён борды басьтӥськыны.
Синпелет азьын вераськизы К.Герд нимо музейлэн директорез Александр Волков, Ижысь К.Герд нимо гимназиез кылдытӥсь Ольга Шилова, «Айкай» театрлэн кивалтӥсез Пётр Данилов.

Нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова ӟечкылаз Удмуртилэсь дано гражданинзэ, «Удмурт кенеш» огазеяськонэн кема аръёс ӵоже кивалтэм Валентин Тубыловез.

— Гердлы памятник пуктонэ трос «кенешчиос» пыриськизы вал. Калыкез ӝуткам огъя уже, памятник пуктыны уксё люкамы. Та ужез калыкез вырӟытон понна кутскимы, Удмуртилэн Правительствоез но зол юрттӥськиз соку. Туннэ юаны луысал ке, мон Гердлы юан сётысал: шонер-а меда солэсь малпанзэ быдэстӥськом? Солэн, дыр, тросгес но бадӟымгес малпанъёсыз вал. Шумпотӥсько, туннэ асьмеос люкаськыны быгатӥм шуыса, — вераз Валентин Тубылов.

Ужрадэз йылпумъяса, К. Гердлэн памятникез доры люкаськемъёс ваньзы ӵош быдэстӥзы «Удмурт кенешлэсь» «Яратэ!» гимнзэ.

Елена Скворцова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 4 ноября, 2020 16:45
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