Спортэн эшъяськонзылы — 135 ар

Шаерысьтымы тужгес усто спортсменъёсты сӥлы кариз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Быръемын вал 20 номинацияя тужгес кужмо спортсменъёс, соос кылем ар ӵоже спортын тужгес бадӟымесь вормонъёс басьтӥзы.

Пичи Пургалась Вершининъёс

Вожвылъяськонэ 123 куриськон вуиз. Александр Бречалов пусъемъя, комиссиын пукисьёслы секыт вал тужгес устооссэ бырйыны. Данъям муртъёс пӧлы тросгес шедизы Ижысь спортсменъёс. Пӧлазы вал гуртоос но. Озьы «Физкультурая устоез дышетӥсь» номинациын вормиз Дэри шор ёзо школаысь Ольга Хабарова, «Адаптивной спортысь 18 ареслэсь бадӟым спортсменъёс» номинациын — Алнашысь Владислав Лекомцев, «Спортъя династия» номинациын — Пичи Пурга черкогуртысь Вершининъёслэн семьязы.

Кузпалъёс ужало Пичи Пурга черкогуртысь спортъя школаын. Алексей Витальевич ёрослэсь командазэ баскетболэн но мини-лаптаен шудыны дышетэ, нош Галина Ивановна капчи атлетикая тренер луэ. Трос аръёс ӵоже кузпалъёс асьсэос но спортсменъёс луыса Гурт шудонъёсы пыриськылэмын, табере соослэн дышетэм пиналъёссы Россиын но шаерамы бадӟым вормонъёс басьто. Со сяна, Татьяна но Софья нылъёссы но спортэн эшъясько, акробатикая но лаптаен шудонъя спортъя мастеръёс, Россиын ортчем «Шиповка юных» ӵошатсконын, физической культурая олимпиадаын вормисьёс луо. Та вакытэ Татьяна нылзы УдГУ-ысь мугор кыдатонъя факультетын дышетске, нош Софьязы школаез йылпумъя.

Галина Ивановна ватсаз на: Алексей Витальевичлэн атаез физкультурая урокъёсты нуэмын, анайзы ӝыны даурлэсь ятыр школаын ужамын. Огъя учконо ке, Вершининъёслэн семьяысьтызы спортэн эшъяськисьёслэн огъя стажзы 135 ар люкаськем ни, дышетон удысэз ке басьтоно — 148 ар.

Сергей ЗАХАРОВ