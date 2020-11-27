Солдатэз улӟытӥз… анай кыл

Александр Волков — эмъян удысысь подполковник, ожысь ветеран. Одӥг пол гинэ ӧз вуылы пичи ожъёсы — Дагестанэ, Чечняе. Гадь бордаз бырттэмын «За отличие в военной службе» 2-тӥ но 3-тӥ степенё медальёс, «За службу на Кавказе» пус. Улонэз адӟем воргорон умой валаз: пӧртэм выжыысь калыкъёс эшъяськыса улӥзы ке, шуг-секытъёсты вормыны луоно. Нош анай кыл юскиськем муртэ но выльысь улӟытыны быгатэ.

Ижысь терапевт А. Волков военной врач вал

Томскысь мединститутысь военно-медицинской факультетэз йылпумъяса, Александр Волков направлениея сюриз вал Приволжск военной округе. Но отын кема ӧз возе — Кавказ палан югдур умой ӧвӧл шуыса, отчы мыныны ӵектӥзы. Нырысь — Закавказской военной округе, ординатуразэ йылпумъямез бере — Северокавказской военной округе. Служба нуыны кутскиз частьлэн врачез луыса, будӥз госпитальысь терапия ёзэн кивалтӥсёзь.

Грузиысь Ахалкалаки городын но, Адыгеяысь Майкопын но соин артэ котьку ужазы пӧртэм выжыосысь эмъясьёс: грузинъёс, армянъёс, кореецъёс, белорусъёс, украинецъёс… Котьку огкыл шедьтылӥзы.

— Ӵош ужась эшъёсы гинэ ӧвӧл, бускельёсы но пӧртэм выжыысь вал, — тодаз вае Александр Васильевич. — Кылсярысь, Майкопын одӥгез бускельмы армянин вал — пиналъёсмы ӵошен шудылӥзы. Солэн дораз удмурт флагез вал! Москваысь вузын дышетскыкуз, удмурт пияшен, пе, одӥг комнатаын улӥм — со кузьмаз.

Служба нуытозяз, А. Волков трос пол пумиталляз Удмуртиысь потэмъёсты. Фамилизыя яке туссыя валалляз — та удмурт луыны кулэ. Таӵе учыръёсы котьку анай кылынымы вазиськылӥз.

Нош одӥгез учыр пыраклы вунонтэм кылиз. Со вал Майкопын. Мынэ 2-тӥез чечен война. Госпитале толэзьлы 1-2 пол вуылӥз военной самолёт — висьыны усем солдатъёсты вайылӥз. Пӧлазы вал ожын сӧсырмыны шедемъёсыз но.

— Секыт сӧсырмемъёсты келяллязы Москваысь, Санкт-Петербургысь, Ростовысь военной госпитальёсы. Ми доры вуттылӥзы суй-пыдъёссы сӧсырмыны шедемъёсты. Но тросгес вал пневмониен, сюл, ӝуш висёнъёсын черламъёс. Мон вань выль ваемъёслэсь документъёссэс, висён историзэс учкыса потылӥ. Секытъёссэ реанимацие интыялляй.

Реанимациен кивалтӥсь одӥгезлэсь солдатлэсь юаськыны выре, кытӥыз висе, мар сюлмаськытэ. Но солдат номыр уг куареты — бурмыны мылкыдыз ик ӧвӧл ни, кожалод. Кык палаз ик тыосаз пневмония кырмиськемын — вез-вез кылле. Реаниматолог сюлмаськыны кутскиз ни. Александр Васильевич бордаз вал — солдатлэсь документъёссэ кутӥз: фамилиез но, тусыз но удмуртлы кельше.

— Кытӥыд висе? — юаз солдатлэсь удмурт сямен.

— Нокытӥы но, — улӟем кадь луиз солдат.

Кыллись муртлэн пуксьыны кужмыз но кытысь ке потӥз. Ог 3-4 нунал ортчыса, реанимациысь со потӥз ини, терапиын А. Волков дорын йӧнатӥськиз. Александр Васильевич оске: удмурт кыл солдатлы кужым сётӥз! Туж жаля, со пияшлэсь нимтулзэ гожтытэк кельтӥз шуыса. Но Чечняе сое ӧз келялэ ни, Краснодар пала ыстӥзы.

Александр Волковлэн сюлэмаз удмуртлык котьку улӥз. Кавказ крезьгуръёсын ӵош со одно кылзылӥз удмуртъёссэ. Басьтылӥз анай-атаезлэсь удмурт кылын гожтэм гожтэтъёссэ. Ачиз но удмурт сямен гожтылӥз.

— Майкопын ик валтӥсь эмъясь сузэр но удмурт вал — Флюза Марданова! — тодаз вае Александр Васильевич. — Вордӥськем со Башкириысь удмурт гуртын. Куспамы ӵемысь анай кылынымы вераськылӥм — дор палъёсы вуылэм кадь потоно вал.

Бӧрысь А. Волков службазэ нуиз Ессентукиын — отысь туж бадӟым военной санаторийын начмед вал. Татчы йӧнатӥськыны вуылӥзы быдэс Россиысь оборона удысысь бадӟым кивалтӥсьёс, тазалыксэс йӧнатылӥзы космонавтъёс, лётчикъёс, морякъёс. Татын но одӥг мылкыдын ужазы пӧртэм выжыосысь эмъясьёс. Татын но Александр Васильевич шедьтылӥз Удмуртиысь потэмъёсты.

— Одӥг пол дорам йӧнатӥськыны лыктӥз Загребин фамилиен прапорщик, — веранзэ азинтэ А. Волков. — Кытысь? — юасько солэсь. Садовыйысь, пе, — Ессентукилэсь ог 40 иськемын вань сыӵе посёлок. Кытын уло анай-атаед? — мукетгес юан пуктӥсько. Садовыйын, пе. Иське, кытысь татчы анай-атаед вуэмын? — эшшо выжыятӥсько. Удмуртиысь, Якшур-Бӧдья ёросысь, пе! Собере ми соин туж эшъяським — доразы куное но ветлылӥм ни. Отын кӧня ке удмурт семьяос артэ уло вылэм — дэмен кариськыса, отчы выжиллям. Юра Загребинэн али но кусыпмес ӧм ыштэ — со отчы ик кылиз.

Нош Александр Волков, пенсие потыса, берытскиз Удмуртие. Ессентукиысь квартираысенызы косяк пыр Эльбрус гурезь адӟиське вал, пе. Но дор палъёсыз вормизы.

Наталья кузпалыз вордӥськемын Сахалинын, тодматскизы Томскын, со но отын эмъясе дышетскемын. Нырысетӥез пизы Томскын вордскиз, кыкетӥез — Майкопын. Удмуртие лыктыны огзы но пумит ӧз луэ.

— Мон тодӥсько вал, военноен семья кылдытӥсько шуыса, — вераз кузпалыз.

Со котьку, кыл куаретытэк, мынылӥз отчы, кытчы келяло картсэ. Табере со Дэри ёрос больницае интыяськиз. Нош Александр Васильевич — Ижысь Клиникая но диагностикая центрын терапевт. Али «горд» зонаын тырше, дораз шедьыло коронавирусэн черламъёс но.

— Вормом, тазэ но висёнэз вормом, — оске эмъясь. — Улонын таӵе гинэ секыт учыръёс уг луыло.

Нош ӧжытак жаде ке, семьяеныз бертэ Пичи Пурга ёросысь вордскем Кечол палъёсаз. Жаляса верано, атаез туэ улонысь кошкиз — туж гажа вал сое. Но сюлэмыз ганяк луэ, анаезлэсь удмурт кылын ваземзэ кылэ ке: вуиды-а, пие!

Элина Кумачева