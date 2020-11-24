Сарапулысь шаертодонъя музей Удмуртиысь вашкалаез луэ

Огаз залын лэсьтэмын эксей вакытысь дышетскон класс.

Туспуктӥз Максим Егоров

Музей 1909-тӥ арын усьтэмын. Озьы даурлэсь кема ни со люка вашкала экспонатъёсты — этнографъёс экспедициосы потало фондэз узырмытон понна. Нош Удмуртилы 100 ар тырмонлы музей выль адӟытонъёс, экскурсиос дасяз.

Сям сярысь вера дӥськут

Музее пырем бере ик вашкала шӧмзэ шӧдыны луэ: фойеын возьматэмын купец коркаос, Сарапулысь вуз карон интыос… Но али музейлэн шор сюлэмыз Сарапул гинэ ӧвӧл — быдэс Удмуртия.

Валамон, уноосыз экспонатъёс Сарапул ёросысь, Кам шур дурысь, но куддыр музейчиос мукет ёросъёсы но вуыло.

Озьы, кылсярысь, 1928-тӥ арын огез музеез кылдытӥсь Фёдор Стрельцов потаз Вуж Мултан гуртэ, отысь вайиз вашкала удмурт дэремъёсты. Ӵапак соос мыто Удмуртилэн 100 ар тырмонэзлы сӥзем адӟытонэз.

— Татын ми мадиськомы Удмуртиын улӥсь калыкъёс сярысь, — вера шаертодонъя музейлэн кивалтӥсез Оксана Ратникова. — Милям утиськемын революцилэсь азьло вурем уйпал но лымшор удмуртъёслэн, поръёслэн, бигеръёслэн но ӟучъёслэн дӥсьёссы.

Костюмъёс туж узыресь, ӵыж-вылесь кадь. Адӟыны луэ кокошникъёсты, айшонъёсты, тюбетейкаосты но. Пияла сьӧрын пӧртэм кутъёс — кудъёсыз, пе, соос пӧлысь удмуртъёслэн? Валаны секыт ик ӧвӧл: удмуртъёс соосты асьсэ сямен — йылсо ныро — кутало вал.

— Экскурсие лыктыса, дэремъёсты адӟыса, ӵемысь юало: нош вань-а вашкала чеберъяськонъёсты? — азьланьтэ веранзэ Оксана Павловна. — Соин ик та радэ соослы бадӟым саклык висъямы. Кылсярысь, поттӥмы эксэй вакытъёсысь азвесь коньдонъёслэсь лэсьтэм чыртывесьёсты, воршуд пужыосын суйпоскесъёсты.

Музейысь вашкалаез витрина али ачиз экспонат сямен сылэ. Соин тодматэ О. Ратникова.

Туспуктӥз Максим Егоров



Адӟытонлэн мукет сэрегез сӥземын удмуртъёслэн мифъёссылы, сям-йылолъёссылы.

— Ваньзэ, экспонатъёсмы вылэ пыкъяськыса, вераны тыршиськомы, — шуэ Оксана Павловна. — Тани, кылсярысь, археологъёс шедьтӥзы корт ӵӧж пытьыез. Вератэк уд кельты удмуртъёслэсь музъем кылдэм сярысь легендазэс: ӵӧж, пе, вуэ зымыса, кӧня ке музъемез кокчалтыса поттэм, озьы музъем пӧрмем. Яке тани — борддоръёсмы чеберъямын бадӟым ки но пыд пытьыосын. Вераськомы, соосты Алангасаръёс кельтӥзы шуыса. Пиналъёслэн синъёсазы соку ик юан кылдэ: кинъёс со?

Музейын туж ӵем урокъёс ортчо, туристъёс но вуыло. Нош туэ, «ДаУР» проект улонэ пыӵамен, калык музейысь ӧз но кошкылы кадь, пе.

Вашкала бамъёс

Сарапулысь музей аслаз вашкала книгаосыныз ушъяськыны быгатэ. Усьтӥськемез бере ик татын библиотека кылдӥз, али вань книгаосты фондын возё — 40 сюрслэсь трос экспонатъёсты чакла но уте Елена Опалева.

— Удмуртилы 100 ар тырмиз бере, экскурсие лыктэмъёслы дэмласькомы историенымы герӟаськем книгаосты учкыны, — вераз Елена Сергеевна. — Одӥгез тужгес но дуноез экспонатмы — 1925-тӥ арын потэм «Гудыри» газет (али потэ «Удмурт дунне» нимын). Сое лэсьтӥзы югдытӥсьёсмы Трофим Борисов но Кузебай Герд. Азьло Елабугаын печатлазы, берло татын Сарапулын.

Ӵужектэм, векчи, интыен-интыен кесяськем газет бамъёсты Елена Сергеевна каллен гинэ, тӧдьы перчатки дӥсяса, берыкъя — куашкась газетэз быдэсэн утьыны выроно, сое тупатъяны, лякылыны уг яра, угось озьы со аслэсьтыз исторической туссэ ыштоз.

Со аръёсы ик Ижысь студентъёс но школьникъёс ӟуч кылын «Жизнь и думы» журнал поттыны кутскиллям. Со «Удмурт дуннелэн» егитъёслы сӥзем «Дарт» приложениезлы тупа: егитъёс асьсэос отчы материалъёс гожъяллям, уно творческой конкурсъёс ялылӥллям. Таӵе журнал мукет библиотекаосын, музейёсын ӧвӧл, Елена Сергеевна вань базаосты эскерем,

нокытысь сое ӧвӧл ни шедьтэм.

1922-тӥ арын кылдӥз «Удкнига» издательство, отын удмурт кылын трос книгаос печатласькизы. Нылпиослы «Муш» журналэз поттӥз Кузебай Герд, жаляса верано, Сарапул фондын ӧвӧл номеръёсыз, но вань сыӵе ик нимын букварь. 1937-тӥ арын кутэм конституциез но, 17-тӥ съездын Иосиф Сталинлэсь вераськемзэ но издательствоын удмурт кылын поттӥллям.

Вашкала книгаосты, газет-журналъёсты музейын ужасьёс оцифровать карыны малпало — сайтысь соосты пыр-поч эскерыны, вань материалъёссэ лыдӟыны мед луоз. Соку, книга курмоз я кесяськоз шуыса, сюлмаськонэз уз луы.

Музейын кыллё вашкала газетъёс, книгаос.

Туспуктӥз Максим Егоров



«Десерт»

Аслаз музейлэн но, татысь экспонатъёслэн но туж тунсыко историзы вылэм.

Оксана Ратникова вера, вашкала улон-вылон Сарапуллэн корка сигъёсаз тузон улын кылле шуыса. Татын трос купец коркаос исатэк кылемын, историкъёс корка сигъёсы тубало. Куддыр жаг улысь 2 дауръем гожтэтъёсты, коньдонъёсты, пыдкутчанъёс-

ты шедьто…

— Ӵапак корка сигъёсын эксэй кивалтон вакытысь кӧня ке экспонатъёс шедизы ни, — шуэ Оксана Павловна. — Но тросаз коркаосы пыраны ӧм быгатэ на, кӧня

история меда отын ватӥськемын! Мукет ласянь малпаськиськод: корка сигын сомында ватӥське ке, кӧняез город шорын, ульчаосын музъем улын кылле меда!

1909-тӥ арысен али дырозь музей одӥг юртын интыяськиз. Секыт Быдӟым ож вакытъёсы но ӧз пытсаськылы. Уй но нунал музейын ужасьёслэн бадӟым ужпумзы вал: Петергофысь, Голицыноысь но мукет эксэй усадьбаосысь (соку соос музейёслы пӧрмемын вал ини) экспонатъёсты утиллям, чаклаллям, война дыръя соосын номыр медаз луы шуыса.

Калык тодэ вал, музей узыр шуыса, но лушкаськыны нокин ӧз пыра. Война пумозь ваньмыз исатэк кыллиз. Али Санкт-Петербург котырысь музей-усадьбаосын но Сарапул сярысь верало — Удмуртия, пе, туж юрттӥз соослы война вакытэ. Кемалась ик ӧвӧл Сарапул музей та вакытэз сярысь книга поттӥз, али экспозиция кылдытон сярысь малпаське.

— Адӟытонъёсмес ӵем выльдыны тыршиськомы ке но, троссэ экспонатъёсмес поттылыса ум вуттӥське, соос милям 400 сюрс пала, — вера О. Ратникова, — соин куддыр музейной «десерт» кадь фондохранилищеын ик пичи экскурсиос ортчытъяськомы. Историез возьматыны кулэ!

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА

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