Россиысь Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров элькунэз 100 ар тымонэныз ӟечкылаз

Азьланяз но быдэстоно ужъёс трос. Сооосын валлин котькуд адямилэн но семьялэн улонэз ӟечгес мед луоз, сӥзиз Игорь Комаров.

Туспуктэм: udmurt.ru

Россиысь Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров, элькунлэн 100 ар тымонэныз ӟечкыласа, видео-открытка келяз.

Удмуртия адӟем карымон луэ валче улыны быгатэменыз – татын 180-лэсь трос калыкъёс тупаса уло.

Даур куспын калыкез югдытонъя клубъёсысь но приходской школаос бордысь кылдӥз наукая но дышетонъя йӧн-йӧн система, азинскизы удмурт культура но искусство.

Быдэс дуннелы тодмо луиз олимпийской чемпионъёсты дасянъя школа. Галина Кулаковалэн, Тамара Тихоновалэн, Максим Вылегжанинлэн но Алина Загитовалэн медальёссы Россилэн спортъя историяз йӧно инты басьто.

Азьланяз но быдэстоно ужъёс трос. Сооосын валлин котькуд адямилэн но семьялэн улонэз ӟечгес мед луоз, сӥзиз Игорь Комаров.

Сергей Захаров