Россиез чорыген сюдо. Вотка ёросысь «Пихтовка» кун предприятилы — 50 ар

Г. Крылов — Удмуртилэн дано кунмуртэз.

Туспуктэм: udmurt.ru

Россиын кыӵе инты басьтэ Вотка ёросысь чорыг вордонъя «Пихтовка» хозяйство? Азьланезлы кыӵе ужпумъёс пуктэ кун предприятие? Хозяйстволэсь 50 арзэ пусъён азьын кенешиськомы хозяйстволэн директореныз Георгий Крыловен.

— Георгий Степанович, Пихтовкае Россиысь пӧртэм улосъёсысь чорыг вордон предприятиосысь специалистъёс дышетскыны вуыло. Куддыр удмуртъёслы вожъясько но кадь потэ.

— Милям 375 гектар «нагульной» но 102 гектар «выростной» нимаськись ӵы­петъёсмы. Ростов улосысь предприятиын воксё но

11 сюрс гектар вуоссы. Россиысь мукет хозяйствоосын ӵошатоно ке, «Пихтовка» — карлик быдӟа гинэ, но со «карлик» ужаны быгатэменыз паймытэ но туж трос сётэ. Азьвыл чорыг вордыны лымшор улосъёслэсь дышетскылӥзы. Отын шуныт, гужемзы кузь, ужаны каньыл, чорыг ӝог будэ. Соос понна шӧдтэк шорысь луиз, кытын ке уйпал республикаын пичи гинэ хозяйство кылдӥз, ваньзэсты азьпалтыны кутскиз шуыса. Та соослы уг кельшы. Уг яра со Москваысь тодосчиослы но — соос кандидат но доктор диссертациоссэс дасязы, лымшор хозяйствоос вылэ пыкиськыса, дэмен возьматӥзы: котькуд гектар вуысь 15-20 центнер гинэ чорыг басьтыны луэ. Россиын али шорлыдын котькуд гектар вуысь 9,4 центнер чорыг калто. Чотамъёссылы пумит, нокинэ кылзытэк, чорыг вордонэн ноку вырылымтэ Удмуртиын гектарлы быдэ 35 центнер чорыг поттыны кутскимы. Та уноезлы шуккет луиз. Али Москва, Татарстан, Оренбург, Башкирия, Пермь, Самара, Киров, Чувашия но мукет улосъёс карпмес яратыса басьто.

Тодэ лыктэ 1984-тӥ ар. Пихтовкаын кылдытэм выль технология сярысь кандидат ужме вайи Москваысь гурт удысъя Тимирязевской академие. Учкизы, тазьы луыны уг быгаты, шуизы. Ар ортчыса, Россиысь чорыг вордон сярысь гожъясь журналын диссертациме вакчиятыса асьсэ нимын печатлаллям. Опровержение сётыны куро вал. Ӧй выры. Мукет ужъёс гожъяны кутски, отӥяз егит специалистъёсмы наукае кыс­­тӥськизы. Али «Пихтовкалэн» базаяз 5 кандидатской уж дасямын-утемын ни. «Росрыбхоз» ассоциациен ки­валтӥсь В. Глущенко шуэ: тӥ, асьтэос но валатэк, революция лэсьтӥды. Милесьтым адӟыса, шаерамы фермеръёс но карп вордыны кутскизы. Кылем арын соослы дунтэк 10 миллион личинка люкылӥм. Али фермеръёс араз оглом 280 тонна чорыг потто ни. 3-4 ар ортчыса, ужзэс ӧз аналтэ ке, 980 тонна люкаськоз. Нош ми, 2 ар ортчыса, 2 сюрс тонна чорыг поттыны чакласькомы, али 1 сюрс тонна котыр люкаське.

«Пихтовкаын» 375 гектар «нагульной» но 102 гектар «выростной» нимаськись ӵы­петъёссы.

— Россиысь устоез хозяйство луыны секыт, дыр: кыл кутонэз бадӟым.

— Золэз луон эшшо золгес ужаны косэ. Ваньмызлэн азьмынӥсь предприятиос сьӧры уйиськемзы, соосты сутэмзы, отӥяз мышказы кельтэмзы потэ. Со озьы ик луыны кулэ. Кужмоез луон понна ялан выль луонлыкъёс (резервъёс) утчано. Со понна йырез весь ужатоно, экономикаез бергатоно. Кылсярысь, будосъёслэсь 30 процентсэ гинэ ай пайдазэс басьтӥськомы. Пудо вордонын 25-30 процентсэ луонлыкъёсты кутӥськомы. Чорыг вордонын 60-70 процентозь вуимы ни. Карп будэтонын ик луэ на 2 поллы золгес ужаны. Но со понна полуиндустриальной амалэ ужаны выжоно, садокъёс пуктылоно. Тазьы Россиын нокин уг выры на. Китайын али амал утчало. «Пихтовка» туннэ талы дась ӧвӧлгес на. Но отчыозь но вуомы. Али выжиськомы, 3 гужем интые, 2 гужем куспын товарной чорыг поттонэ. Утчаськомы выль технологиос, амалъёс.

Чорыг вордонъя предприятие лыдъяськеменымы, мукет удысъёсъя азинсконъёсмес куддыр уг но адӟо. Кылсярысь, Россиысь скал кыскисьёс пӧлын ӵошатсконын 2 абсолютной чемпионъёсмы вань. Кылем арын котькуд скаллэсь шорлыдын ог 8 сюрс килограммлэсь ятыр йӧл кыскимы. Ар пумозь заводъёсы нуналлы быдэ 12 тонна йӧл келяны чакласькомы. Али 474 скаллэсь 10 тонна люкаське.

— Котьма ке но таин уд буйгаське — пудо вордонын но, музъем ужын но ялан выльзэ утчаськоды.

— Котькуд гектар музъемысь 1,5-2 тонна йӧл, 500-700 килограмм сӥль, 3 тонна ю тысь поттыны кулэ. Та лыдпусозь вуыны тыршоно матысь 5 ар ӵоже. Озьы ужаны быгатӥмы ке, хозяйство шуак ӝутӥськоз. Соку Пихтовкаысь но котырысьтыз калыклэн улонэз умоялоз, шоро-куспо уждунэз 2 поллы йылтыны, сое 80 сюрс манетозь вуттыны быгатомы. Куд-ог специалистъёсмы тае валало ни. Воштыны кулэ на огшоры ужасьёслэсь асваланзэс. Соос директорен, специалистъёсын артэ хозяйстволэн улоназ мед пыриськозы, мед валалозы: макем золгес со сюлмаськоз производствоез йылтыны, сокем бадӟымгес уждунзы луоз, умоялозы ужан условиоссы. Соку асьсэос шуозы: дышетэ монэ котькуд гектарысь, 25 центнер интые, 80-100 центнер урожай калтыны. Котькыӵе визьмо мед луозы директор но специалистъёс, котькыӵе ӟеч малпанъёс йырамы мед лыктозы, но ваньзэ лэсьто огшоры ужасьёс. Хозяйство кужмо луэ ӵапак адямиосын. Ужасьёслэсь ӵемгес юаны кулэ малпанзэс. Дырын-дырын механизаторъёс вӧзы кабинаязы пуксьылӥсько. Георгий Степанович, та бусыысь урожай трос ум басьтэ, нюко интые бергес кизёно вал, шуо. Шара уг верало ке но, адямиос малпасько, ваньзэ адӟо, валало. Соосты кылыны тыршиськомы. Соин но хозяйствомы шаерамы но Россиын огез кужмоез луэ.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова: — «Пихтовка» хозяйство — туж аспӧртэм. Кун предприятие луэ ке но, олокӧня ар ӵоже ни устоосыз но кужмоосыз пӧлы пыре. Ваньмыз со валче ужаменызы. Со сяна, предприятие мукетъёсызлы возьматэ, кызьы ужаны кулэ, гуртэз но азинтыса. Вань сюлмысь ӟечкыласько Георгий Степановичез но командазэ юбилеенызы! Таӵе юн кусып мед луоз дауръёслы!

— Кыӵе ужпум пуктӥськоды асьтэ азе, хозяйство азе?

— Пихтовка котырын улӥсьёс ужтэк медаз пуке. Ог 5 адями юыны, ужатэк улыны азьвыл дырысен дышемын, соосты уд тупаты ни. Но сыӵеос тросгес медаз луэ.

Экономика котькыӵе мед луоз, но со калыкез ческыт но кӧттыро сюдыны мед быгатоз. Хозяйстволы куашканы сётыны правомы ӧвӧл — калык сое быдтон понна ӧз ӝуты. Ас вакытаз ёросын агрокомплекс кылдытӥзы вал, ваньзэ сямен хозяйствоосты отчы пыртӥзы. Ми ӧм сётӥське. Ӝоген со агрокомплекс куаш­каз, хозяйствоос быризы. Радазы пырысалмы ке, ми но, оло, банкрот кыльысалмы. Юн кариськыны быгатэммылы шумпотӥсько. Соин ик азьланяз эшшо золгес ужано. Трос пуктӥськоно. Сотэк азинскемысь дугдод. Ас вакытаз бусыосмес паськытатон бордын тыршимы. Табере со музъем пудо вордон пыр пайда, уксё мед ваёз. Скал уллёез 1 сюрс 500 йырозь вуттоно. Ог 5 сюрс гектарысь 15 сюрс тонна ю тысь, 40 сюрс тонна пудо сиён дасяны дышетсконо. Со понна техникаез выльдоно, дырыз дыръя тысез куась­тоно, фермаос ӝутоно. Туэ Осиновка гуртэ пуктӥськимы, вуоно арын Пихтовкае ферма ӝутомы. Бадӟым Кивар гуртэ 500 йырлы гид лэсьтоно. Котырысь гуртъёслы бырыны сётыны уг яра. Тани Осиновкаын производство ӧй кылдытысалмы, отысь сюресэз ӧй лэсьтысалмы ке, со дачалы пӧрмысал ни.

— Ӵемысь верасько, «Пихтовкаез» приватизировать кароно шуыса.

— Ум сётэ, кунлэн предприятиез ик кылёмы. Ужаломы на калык понна.

Ваньбур кусыпъёсъя министр Анна Боталова: — Удмурт Элькунлэн ваньбурез пӧлы огез гинэ гурт предприятие пыре — «Пихтовка» хозяйство. Георгий Степановичез 10 арлэсь кема тодӥсько ни, со кадь востэм, оскымон, огшоры адямиен пумиськылэме ӧвӧл на. Вормонъёсыз, данъетъёсыз трос ке но, ассэ вылӥ уг кары. Ӵемысь пырасько «Пихтовкалэн» сайтаз, чакласько иворъёссэс. Мар кылды­тэмын али, со азьланяз эшшо но азинскыны инъет мед луоз!

Елена Сараматова