Пу сётэ кужым

Кияса ёросысь Карамас-Пельга гуртын улэ пулэсь кылзэ тодӥсь егит воргорон Виталий Тукаев. Уно коркаослэсь укнооссэс чеберто солэн наличникъёсыз.

Кияса ёросысь Уддяди гуртысь Тукаевъёслэн корказы

Туспуктӥз Максим Егоров

Виталийлы пичи дырысеныз ик кельшиз пуэн вырыны. Маиз ке уг пӧрмы ке, атаезлэсь визь-нод куре вал. Но атаез улонысь кошкиз, анайзы 2 нылпиен огназ кылиз. Юртъерез возён Виталийлэн пельпумъёсыз вылэ усиз. Анаез гуртысьтызы ик Владимир нимо воргоронэн семья кылдытӥз. Виталийлы со атайзэ воштӥз. Пияшлэсь пуэн вырон мылкыдзэ воргорон бурдъяса возиз. Гур но пуктыны, кортэн но вырыны дышетӥз.

Табере Виталий Тукаев ачиз атай, 2 нылпиосыз будо. Анай-атаезлэн юртысьтыз яна потӥз — аслыз улыно-вылыно корка пуктӥз. Ӧсъёс, ӧс янакъёс, укно рамъёс но уно-уно мукетыз — ваньзэ тае кибашлы аслаз киосыныз лэсьтӥз. Корказэ, капказэ ачиз чеберъяз, буяз.

— Анай-атайлэсь юртсэс но чебер карем потӥз: наличникъёс лэсьяй, капказы вылэ пулэсь пужыос лэсьтӥ. Азбаразы ӟус лэсьтӥ, корказь пала гур пуктӥ — со котырын быдэс семьяен люкаськиськом, табань я сӥль пыжиськом. Нош аслам гидкуазям пиналъёсылы площадка лэсьтӥ: ӟечыранэн, тубан-кечыръяськон интыен. Табере ми доры бускельёслэн но нылпиоссы шудыны ветло. Шумпотоно, лэсьтэм ужед калыклы яра ке. Атаен ӵош тани вуоно гужем бакча бермес — шур дурмес — шулдыр карыны малпаськом. Отчы шутэтскон инты лэсьтом, — шуэ В. Тукаев.

Школаез йылпумъяса, Виталий луиз вал газовой оборудованиея специалист. Но та уж борды басьтӥськемез ӧз поты. Атаеныз ӵош пилорама усьтӥзы. Со наличникъёсты ик лэсьтыны трос дыр кошке, соин ик пуэн вырыны нимаз станок басьтоно кариськизы вал. Уксёзэ келязы, нош станоксы ӧз вуы — сое ӵектӥсь огазеяськон, пе, банкрот луэм. Берганы выриськом-выриськом но, тӥни сыӵе но йыр висён шеде. Но мылкыдмес ум куашкатӥське. Яратоно уж кужым сётэ, шуо воргоронъёс.

Елена Никитина