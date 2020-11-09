Пудо котырын буйга

Можга ёросысь Уча черкогуртысь Людмила Чернова аслэсьтыз улонзэ пудотэк син шораз пуктыны уг быгаты.

Л. Чернова

— Пудо першал луо шуыса малпасько вал, — вера Людмила Аркадьевна. — Можгалась ветеринарной училищее пыри. 2 толэзь дышетскыса вуттӥ, анае секыт висьыны кутскиз — дышетсконме куштоно луи. Фермае ужаны потӥ. Отӥяз бызи, мукет «академия» кутскиз.

Пичиезлы нылзылы 2, нош бадӟымезлы 4 арес дыръязы Людмила Черновалэн картэз улонысь кошкиз. Нылъёссэ со анаеныз будэтӥз ни. Семьяез сюдоно-дӥсяно шуыса, заводэ но, больницае но ужаны кутскылӥз. Озьы ке но «Россия» колхозаз ик берыктӥськиз.

— Секыт — номыр уд шуы. Пыдъёс чидатэк уйзэ уйбыт висьыло — аслым ачим уколъёс пуктылӥсько. Нош нуназе висёнэн йырин ӧвӧл. Али тани парсь ферма интые скал гид усьтӥзы. Отчы ветылъёсты пыртӥзы. Куд-огез кунян вае ни. Азьвыл аръёсын ӵошатыса, али трослы капчи ужаны. Тыро бекчеосты асьмеос ӝутъяськомы вал. Табере скалъёс асьсэос

йӧл кыскон аппарат доры лыкто, ми «ямаын» соосты возьмаса сылӥськомы. Миськиськомы, аппаратэз вераязы шедьытӥськомы. Дояркаын ужаса пенсие потэмъёс куддыр вуыло, ми но тазьы ужасалмы, но ӟигар ӧвӧл ни, шуо. Нош егитъёслэн скал кыскисе лыктэмзы туж ик уг поты. Татын угось сяська зын уг лыкты, кынар быре, семьяез адӟылоно ӧвӧл, — шуэ нылкышно.

Людмила Аркадьевналэн участоказ котьку чылкыт. Пудоез ӝог будэ. Берло 4 ар ӵоже ёросын со устоез луылӥз. Кужмоез вал со Гурт шудонъёсын но: армреслингын но гира ӝутъянын элькунын вормылӥз, Удмуртилэсь данзэ Россиын утьылӥз.

— Котькудӥз вормонэ дуно, — шуэ Людмила Чернова. — Котькудӥзлы дасяськоно вал. Кужым трос быре. Но со понна кӧня городъёсты адӟи, кӧня эшъёс шедьтӥ. Вормонлэн со самой чес-

кытэз. Али но Данъян пул вылэ шедид шуыса, гуртоос ӟечкылало, шумпото. Нылъёсы данъясько. Соос понна ваньмыз со, анайзы понна медаз возьдаське шуыса котьку ужай, ӵошатсконъёсы пыриськылӥ. Умой воспитать карид, тау, шуо.

Елена Сараматова