Патефонзэ лэзе, пластинказэ пуктэ…

Вавож ёросысь Уё гуртысь Иван Соколовлэн коркаез музейлы укша, шуыны луоз: пиосмурт 30 ар ӵоже вуж арбериосты люка ни. Но сое Плюшкинэн уд ӵошаты, та воргорон — чеберез, историез зэмос дунъясь но валась адями.

И. Соколов

Туспуктӥз Диана Алексеева

И. Соколовлэн вашкала арбериосты люканы мылкыдыз шӧдтэк шорысь вордӥськиз. 1990-тӥ аръёсы вуж коркаез сэрттыкузы, 19-тӥ даурысь вашкала часъёсты шедьтӥз. Со луиз коллекцияз нырысетӥ арбери.

Иван Михайловичлэн коркаяз коллекциезлы нимысьтыз сэрег висъямын. Ӝажыос вылын — туала улонысь кошкем арбериос: киын пызь изон (ручная мельница), пу горшок (тусызъя горд сюйлэсь пӧрмытэмын кадь), печатлан машинка, утюгъёс… Музейёсысь сяна, тула егитъёс соосты нокытысь уз адӟе ни.

— Кытысь сыӵе ваньбур люкады? — юасько.

— Одӥгъёссэ антиквариат вузась лавкаосысь басьтӥсько, мукетъёсыз металлолом пӧлысь сюро, — вера воргорон. — Озьы дорам вуиз «Зингер» вуриськон машина. Антиквариатэн вырисьёс сое вожмаськыса басьтысалзы, нош кин ке валасьтэм муртъёс сое кулэтэм шуыса куштӥллям. Яке 1940-тӥ аръёсы бронзалэсь лэсьтэм канделябр. Миськи, сузяй — чильк-валь кисьтаськись, туж чебер луиз. Кинлэн киыз пырем сое корт пӧлы зӥртыны? Озьы ик анаелэсь кылиз куиськон станок, трос пол басьтыны курылӥзы, ӧй вуза. Мон ваньбурме кыӵе ке пайда поттон понна уг люкаськы, уг но вуза, шуисько.

Эшшо Иван Михайловичлэн ӝажыосыз вылын люкамын 300 пала винил пластинкаос. Соосты юромо ачиз антиквариат лавкаосысь октылэ яке кузьмасьёс сюро. Коллекцияз калык кырӟанъёс, вальсъёс, вань И. Сталинлэн, В. Ленинлэн гожтэм куараоссы но.

— Туж ярало Лидия Русланова, Леонид Утёсов кырӟасьёслэн куараоссы, кыӵе чебер, чылкыт крезьгур чузъяське, — азинтэ воргорон. — Туала «бум-бум» карись крезьгурен нокызьы уд ӵошаты. Азьвыл гуръёсты кылзыса, сюлмын гань-гань луэ. Ӵемысь патефонме лэзисько но кылзӥськыса пукисько.

Колекцияз печатной машинка утиське

Туспуктӥз Диана Алексеева

Озьы ик воргорон утьыса возе кӧня ке вашкала книгаосты. Огез Пётр I эксэй сярысь 1918-тӥ арын поттэмын, вашкала орфографиен гожтэмын. Вань 1960-тӥ – 1970-тӥ аръёсы поттэм ӟуч литературая, историяя, арифметикая учебникъёс, та книгаосын Иван Михайлович ачиз но школаын дышетскем. Али лыдӟыса потӥсько но, сыӵе валамон, тунсыко гожтэмын, шуэ со.

Манетъёсыз но трос гинэ люкаськизы ни, тужгес вашкалаез — 1740-тӥ аръёсысь. Уноез сюризы, гуртэ ву гумыос кыскыку — вашкала шайвыл гудӥськыны шедиз. Куд-огзэ манетъёсты огшоры сюрес кузя мынон висказ шедьтылэ. Озьы 1918-тӥ арын поттэм 15 копейка сюриз.

Иван Михайловичлэн сюлмыз будӥсь нылпиос понна куректэ. Соос вашкалазэ тодытэк, дунъятэк будо, шуэ.

— Туала нылпиослы мар кулэ: киязы — телефон, ӝӧк вылазы — ӝог Интернетэн компьютер. Но, туж оскисько, азьланяз внукъёсылэн мылкыдзы, малпанъёссы воштӥськозы шуыса. Соин ик кутскем ужме уг аналтӥськы, — вера И. Соколов.

Вашкалаез дунъясь адями кин луыса ужамын кожаськоды? Дышетӥсь? Иван Михайлович быдэс улонзэ «Луч» колхозын тракторист, электрик луыса тыршиз. Со туж востэм, огшоры адями. Узыр коллекциез вань шуыса, гуртоосыз алигес гинэ тодӥзы, «Авангард» газетысь лыдӟыса, телевидениысь иворъёсты учкыса. Нылпиос пиосмурт доры экскурсиен вуылыны кутскизы ни, талы Иван Михайлович туж шумпотэ. Оло, зэм но малпанэз зэмалоз: пиналъёс вашкалаез дунъяны кутскозы.

Ангелина Снигирёва