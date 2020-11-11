Пайдаё урокъёс
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«Огъя Россия» партилэн Удмурт ёзэз кичӧлтэмъя, шаерамы усьтӥськиз партилэн школаез. Отчы пыриськисьёс кивалтонэз радъян ласянь тодон-валанзэс муромытозы, калыкен кусып возьыны, соос пӧлын партилэн кичӧлтонъёсыз сярысь валэктон уж нуыны дышетскозы.
Та нуналъёсы школалэн 2-тӥ урокез ортчиз. Радъяськиз со онлайн амалэн. Отчы пыриськизы 40 пала адямиос — министръёс бордысен кутскыса, интыосысь кивалтӥсьёс, обшественникъёс.
— Туж умой, урокъёс онлайн амалэн ортчо шуыса. Озьы улосысьтымы гинэ ӧвӧл, федерал центрысь но нимо-дано политикъёслэсь лекциоссэс адӟыны-кылзыны луэ. Урокъёсын басьтэм тодон-валанъёсмес кутыны быгатомы ужын, — пусйиз Шаркан ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн кивалтӥсез Дмитрий Орлов.
Нырысетӥяз урокын нимысьтыз ӧтем куноос пӧлын вал «Огъя Россия» партилэн Удмурт ёзэзлэн секретарез, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Правительстволэн но Тӧролэн Администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов, Россиысь политикая консультантъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Алексей Куртов, Россиысь Калык хозяйствоя но кун службая академилэн Удмурт ёзэныз кивалтӥсьлэсь ужзэ быдэсъясь Максим Тенсин. Соос мадизы улосэз азинтон но калыклэсь улонзэ ӟечомытон, партилэсь ужзэ эшшо но пайдаё карон сярысь. Нош кыкетӥяз уроке пыриськисьёслы лекция лыдӟиз Россиысь тодмо политтехнолог Сергей Пономарёв. Со визьнодаз быръёнъёсты радъян, калык пӧлын валэктон уж нуон ласянь но уно мукет.
— Урокъёс туж тунсыко ортчо, — шуэ «Огъя Россия» партилэн Удмурт ёзэзлэн исполкомезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Ольга Вежеева. Доре уж но сёто на. Соосты быдэстыса, урокын тодэм иворъёс йыре мур пыӵало, уг вуно ни. Школа кыстӥськоз туэ ар пумозь — арнялы быдэ 2 урок радъяськоз.
Сергей Захаров
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