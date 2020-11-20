Ошмес уг ӵакмы ке, гурт улэ, шуиллям вашкалаос. Тазьы малпало Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын улӥсьёс но.

Вуж Мӧньялан ошмес дур чеберскиз

Туспуктӥз Мария Никитина

Гурт шортӥ бызись пичигес гинэ Скалшур котырын пӧзе ошмес син. Азьвыл солэсь быльырамзэ нокин ӧз син­йылтылы. Огпол гуртоос, та шур котырысь эмъюм турын бичакузы, адӟиллям музъем улысь потӥсь чылкыт вуэз. Вузэ веръяллям — ческыт. Озьы, кӧня ке кузя люкаськыса, ошмеслэсь ӧр­зэ сузяно кариськиллям. Пулэсь тусь лэсьтӥллям, со борды дырды пуктӥллям. Баӵкоез ӧтьыса, ошмес синэз вӧсяллям но кенерен котыртӥллям, вӧзаз пулэсь кирос пуктӥллям. Вань та ужез гужем быдэстӥзы бере, ошмесэз но Серафим Саровский святойлы сӥзиллям — солэсь вордскем нуналзэ тодазы возьыса.

Но со дырысен ог 20 ар пала ортчиз ни. Ошмеслэн ӧрыз нош ик ӵакмиз, котыраз силё люкаськиз, тусез, дырдыез сисьмизы. Гуртоос сюлэмзы шуг луыса учкылӥзы ошмессы шоры. Калыкез вырӟытӥз Вуж Мӧньяысь мыло-кыдо нылкышно Людмила Кудрявцева.

Гурт калык кин кӧня быгатӥз, сомында ик уксё сётӥз ошмесэз тупатыны. Уксёен юрттӥзы гуртазы лавка возись ужбергатӥсьёс но.

— Ошмес син котырысь силёзэ утялтон борды басьтӥськиз поселенимылэн йырыз Виктор Сергеев. Со ошмеслэсь кыдёкын ик уг улы, алям куакъёс­ты утялтӥз-вандылӥз. Со кутскон сётэм бере уже кыстӥськизы ни мукет мыло-кыдоос но, — шуэ Людмила Михайловна. — Люкам уксёен Шор Кечолысь вуттӥмы кортэн кыскам бетон вышкыез. Ошмеслэсь ӧрзэ сузяса, сое отчы пуктӥмы. Ошмес ву табере вышкые люкаське, дырды кузя уллань, шуре, ваське. Та ошмесэз калыкмы яратэ, вулы ветлӥсьёс уг бырыло. Йӧвылэсултон (Крещение) дыръя но трос кузя люкаськиськом, кин ке ву басьтэ, мукетыз вуэныз мисьтӥське. Нимаз пылатскон инты лэсьтон сярысь но малпаськиськом. Инмар тазалык сётӥз ке, тазэ но, оло, быдэстыны пӧрмытом ай.

Ошмеслэсь котырзэ но выль сямен радъязы. Бетон вышкы котыре пул вӧлдӥзы, тубатъёс лэсьтӥзы. Табере ошмес дуре дэри куазен но наштаськытэк васькыны быгатод. Вӧзаз сылӥсь киросэз но юнматӥзы, выльысь буязы.

Уж сярысь малпаны гинэ секыт, сое быдэс­тон борды огъя кужымен басьтӥськиськод ке, ваньмыз пӧрме. Ӟеч уж лэсьтэмлы сюлэм шумпотэ, шуэ Л. Кудрявцева.

Елена Тугашова