Огшоры, но ческыт

Шаркан муниципал кылдытэтэн кивалтӥсь Елена Перевозчикова ужезлэсь ваньмон дыръяз бакчаяз берга, толлы сылалтӥськемъёс дася. Гулбечаз 500-лэсь трос тыро банкаос сыло.

Е. Перевозчикова

— Компотъёсмы юыса быро кадь, нош сылалтӥськемъёс но салатъёс городын улӥсь тётяосмылы но, нылылы но келяны окмо, — шуэ Елена Перевозчикова. — Гужемзэ бакчаын котьма будэ, ваньзэ сиыса, ымоно, но емышез куштыны жаль. Нырысь компот-варенняос гинэ лэсьтылӥ, табере сылалтӥськисько, пӧртэм салатъёс дасясько, соос ваньмызлы мед окмозы кадь потэ. Озьы гужем пумын мукет сюлмаськонъёсы кылдо: я банкаос, я солы пытсэтъёс уг шедё.

Елена Леонидовна арлы быдэ одӥг выллем сиён уг лэсьты, маке выльзэ утча, кылсярысь, кинлэсь ке ческыт салатсэ оскалтэ ке, одно ик рецептсэ куроз. Нырысь ик выль сиёнзэ 4-5 банка гинэ лэсьтэ. Пӧрам сиёнзэ дунъясез — кузпалыз. Тылпу кысон удысын ужа, нуналлы быдэ сьӧраз сиён нуллэ. Пожарной частьын ческыт шуыса сиё ке, вуоно араз со сиёнэз тросгес лэсьтэ ни.

— Туж яратӥсько огречлэсь салатъёс лэсьтыны, помидорен суроез гинэ 30 банкалэсь трос, со сяна, горчицаен, корицаен, корей амалъя дасясько на, — шуэ Елена Леонидовна. — Кубисталэсь но салатъёс лэсьтӥсько, огшоры кезьыт маринадэн дасямез но толалтэ ческыт кошке. 3 литр вулы быдэн 2 пуньы сылал но сакыр понӥсько, быректытӥсько. Рассолэ сӥятозь, кубиста юдӥсько, банкаосы тырисько но вылаз 100 грамм уксус кисьтӥсько. Собере сӥям рассолэз ватсасько но пытсасько. Со банкаос 3-4 толэзь пала гулбечын сыло. Куноос лыктыку, ӝогак гинэ поттӥсько но, сема вӧен сураса, сииськомы. Озьы тросгес утчасько огшоры рецептъёсты, кудъёссэ капчи дасяны.

Гулбечаз сылӥсь банкаосыз пӧлысь куиньмос люкетэз — компотъёс. Сутэр, крыжовник, вишня, слива, яблок, груша… ваньзэ банкае тыре. Емышъёсты сура, шӧмыз но ческытгес, тусыз но чебергес луэ, пе. Кылсярысь, виктория пӧлы 1-2 вай мята понэ, крыжовниклэсь компотэ — ӝыны лимон яке апельсин, яблокен компотэ — сьӧдпалэзь, борыез сьӧдэмезен, эмезез сутэрен сура. Бакча емышъёсыз окмо варенняен сиыны но, кынтыны но. Нош пӧраське со беседкаяз, отын нимысьтыз гурез вань.

Валентина Емельянова