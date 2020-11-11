Областьысен элькунозь

4-тӥ ноябре — Удмурт кунлыклэн вордӥськем нуналэз. Соин ик тросэз юанъёс солы сӥземын. Пыртэмын пӧртэм вакытъёсысь учыръёс.

1. Кудӥз веран шонер ӧвӧл:

а) уйпал удмуртъёс ӟуч кунэ пыризы 1489-тӥ арын; б) лымшор удмуртъёс ӟуч кунэ уйпал удмуртъёслэсь бергес пыризы; в) ӟуч кунэ пырытозязы, уйпал удмуртъёс уло вал Золотой Ордалэн кивалтэмез улсын; г) удмуртъёслэн Россиен огазеяськонзы йылпумъяськиз 1558-тӥ арын. 2. Кыӵе кунъёсы но улосъёсы пырылӥз удмурт музъем:

а) Вятской земля; б) Вятской губерния; б) Вятской губерния; в) Казанской ханство; г) Арской даруга.

3. 19-тӥ даурын та лэчыт юанэз эскеро вал Санкт-Петербургын но. 1800-тӥ-1855-тӥ аръёс ӵоже со пумысен 18 указъёс но положениос потӥзы. 1802-тӥ арын Александр I император лэзиз удмуртъёслы соин вырыны: «только для домашнего обихода, чтобы количество оной отнюдь не превосходило домашних нужд». Удмуртъёслэн нырысетӥ ӧтчамъёсазы бичаськем делегатъёс но со пумысен кенешизы. Кыӵе со юан?

4. Котькуд учырлэсь шедьтэ ортчем дырзэ:

а) бичаськиз Вотской автономной областьысь советъёслэн 1-тӥ съездзы; б) удмуртъёслэн 1-тӥ ӧтчамзы ортчиз; в) шоркарез Глазкарысь Иже выжтон сярысь ВЦИК-лэн постановлениез потӥз; г) Вотской автономной областьлэн границаосыз ВЦИК-лэн декретэныз юнматэмын; д) Вотской автономной областез кылдытон сярысь декрет потӥз. 1) 1918-тӥ ар инвожо; 2) 1920-тӥ ар 4-тӥ шуркынмон; 3) 1921-тӥ ар 5-тӥ толшор; 4) 1921-тӥ ар 10-тӥ инвожо; 5) 1921-тӥ ар 16-тӥ пӧсьтолэзь.

5. Кин трос лэсьтӥз удмурт кунлыкез кылдытон понна?

а) Т. Борисов; б) А. Волков; в) М. Прокопьев; г) Я. Свердлов; д) В. Ленин; е) К. Герд; ж) В. Короленко; з) И. Пастухов.

6. Малы Вотской автономной областьлэсь шоркарзэ Глазкарысь Иже выжтӥзы?

а) Глазкар шор но лымшор ёросъёслэсь кыдёкын интыяськемын; б) кадръёс уг тырмо вал; в) городын улӥсьёс пумит луизы; г) Глазкарын пролетариат ӧй вал; д) Глазкар чугун сюреслэсь кыдёке интыяськемын вал.

7. Кыӵе нуналэ пусйылӥзы удмурт кунлыклэсь вордӥськем нуналзэ 1921-тӥ арысен 1932-тӥ арозь?

а) 27-тӥ тулыспал; б) 4-тӥ шуркынмон; в) 4-тӥ коньывуон; г) 5-тӥ южтолэзь.

8. Удмуртиысь кыӵе каръёс нырысь ӧз пыре Вотской автономной областе?

а) Сарапул, Вотка, Камбарка; б) Можга, Сарапул, Камбарка; в) Ижкар, Глазкар, Вотка; г) Можга, Камбарка, Вотка.

9. Кин луиз Удмуртилэн нырысетӥ кивалтӥсез?

а) А. Волков; б) Т. Борисов; в) К. Герд; г) И. Наговицын.

10. Кыӵе арын Удмуртской автономной область луиз УАССР?

а) 1931-тӥ ар; б) 1932-тӥ ар; в) 1933-тӥ ар; г) 1934-тӥ ар.

11. Кыӵе арын кылдӥзы туала Удмуртилэн границаосыз?

а) 1937-тӥ ар; б) 1938-тӥ ар; в) 1939-тӥ ар; г) 1940-тӥ ар.

12. Кыӵе юбилейлы сӥзьыса, пуктэмын «Навеки с Россией» монумент?

а) Октябрьской революцилы 50 ар дыръя; б) Удмуртилэн Россие пыремез дырысен 400 ар тырмон дыръя; в) Вормонлы 20 ар тырмон дыръя; г) удмурт кунлыкез кылдытонлы 50 ар тырмон дыръя.

13. Культураын, экономикаын но мукет удысъёсын азинсконъ-

ёсыз понна УАССР кӧня ке орденъёсын пусъемын. Кыӵе орден солы ӧз сётӥськылы?

а) Ленинлэн орденэз; б) Октябрьской Революцилэн орденэз; в) Калыкъёслэн эшъяськон ордензы; г) Ужысь Горд Знамялэн орденэз.

14. Мар возьматэ туала Удмуртилэн флагысьтыз но гербысьтыз «толэзё» пужы?

15. Кыӵе кырӟан вылэ пыкъяськыса, А. Корепанов гожтӥз Удмурт Элькунлэн гимнэзлы крезьгур?

16. Гожтэ удмурт гимнысь усем кылъёсты:

Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын, Волга-Кам — пачыл вирсэрам. Россиен ӵош ... но ... Тон, Удмуртие мынам!

17. Гожтэ, Удмуртилэн историысьтыз кыӵе учыръёслы сӥземын та суредъёс. Кин соослэн авторъёссы?

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Валэктонъёсты келяно 29-тӥ шуркынмонозь редакцие почта пыр (Ижкар, Карл Маркс ульча, 274-тӥ юрт) яке электрон почтае (udmdunne@yandex.ru). Нимаз пусъемын луозы школаын дышетскисьёс.