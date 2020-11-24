Ньылэм книга но вунэм пусъёс. Кытчы ышиз удмуртъёслэн «Быдӟым книгазы»?

Г. Верещагинлэн «Вотяки Сарапульского

уезда Вятской губернии» книгаяз

пыртэм пусъёс (1889-тӥ ар).

Вашкала тодон-валан сярысь ышем-бырем книгалы сӥзем мифъёссы вань удмуртъёслэн но, мукет калыкъёслэн но. Удмуртъёслэн «Быдӟым книгазы» тамга пусъёсын гожтэмын вылэм, нош бӧрысь Инмар «пусъёсты тодон йырвизьзэс сурам». Та выллем мадёсъёс удмуртъёслэсь гожъяськет (письменность), книга шоры учконзэс валаны юртто.

Скал яке тылпу янгыш?

Пётр Поздеев тодосчи верамъя, 18-тӥ дауре Филипп Страленберг (со Уралысь но Сибирьысь калыкъёслэсь кылъёссэс эскериз) 1711-тӥ арын Кез палась Юски черкогуртын гожтыса кельтэм удмуртъёслэн туй книгазы сярысь. Со книгаын сям-йылолъёс, судлэн радлыкез сярысь гожтэмын, пе, вал. Жаляса верано, тодосчилэсь малпанзэ юнматӥсь фактъёс ӧвӧл.

Вашкала книга сярысь 19-тӥ дауре гожтыса кельтӥзы Николай Первухин но Борис Гаврилов этнографъёс. Удмуртъёслэсь эпоссэс 1920-тӥ аръёсы люкакуз, соослэн материалъёссы вылэ пыкиськиз Михаил Худяков. Одӥг легендаын пусъемын: Инмарлэн адямиослы вожез потэм но, со туй книгаез нюлыштыны бадӟым тӧдьы скалэз ыстэм. Мукетыз мадёсъя книгаез сутӥллям. Христианство пыӵаны кутскем бере книгаез утись мурт, сое янгыше уськытозы, курадӟытозы шуыса, кышкам но книгаез сутэм, пе… Нош эшшо огаз легендаын книга шӧдтэк шорысь тылын быре: огпол, пе, ӟуч, бигер но удмурт книгаоссэс лыдӟиллям. Удмурт умме усем, книгаез, киысьтыз усьыса, тылэ шедем но ӝуаса бырем. Таин сэрен ӟучъёслэн но бигеръёслэн гожъяськетсы кылемын, нош удмуртъёслэнэз чиптэм-чаптэм ышемын.

Ышем гожъяськет, бырем книга сярысь мифъёссы мукет калыкъёслэн но вань — тае возьмато 19-тӥ дауре люкам фольклор материалъёс. Ян Чеснов этнограф таӵе легендаосты «сиыса быдтэм гожъяськет сярысь мифъёс» нима. Поръёслэн книгазы куэм дэралэсь вуремын вал, пе, — сое но скал сием. Якутъёслэн книгазы но ньылэмын яке тылпуын быремын.

Чуваш книга сярысь пересьёс тазьы вераллям: огпол ӟуч, бигер но чуваш одӥг коркан уез ортчытӥллям. Вазь ӵукна кырын кеськись луэм: «Лыктэлэ, асьтэлы оскон но книга басьтэлэ». Бигер, пыдкуксэ ӝог поныса, потэм но, солы Инмар книга но 3 кышно сётэм. Бӧрсяз ӟуч, сапегзэ кутчаса, сэрыт потэм — солы одӥг книга но одӥг кышно сётӥллям. Нош чуваш кутсэ кема кутчаны вырем но, Инмар сое возьмаса жадем, книгазэ зӥртэм. Книгаез скал но ыж сиилям. Соин чуваш книгатэк, осконтэк, законтэк кылем, соин пӧртэм инмаръёслы оске, «киреметъёстӥ» ветлэ. Нош книга скаллэн но ыжлэн ӝушсылэн люкетэз луэм.

Удмуртъёслэн книга сярысь валанзы дыр ортчемъя вошъяськиз. «Вӧсь книгаез» православной осконэн герӟаны ӧдъязы. Мукетыз тодон-валан (шуом, тунаськон-пелляськон), языческой оскон «сӧриськем книгаос» пушкын вал. Татьяна Владыкина тодосчи гожтэмъя, веднаськонэз «сьӧд» книгаен герӟаллязы. Сьӧд книга вылын тӧдьы пусъёс, пе, вылӥллям. Книгаез зӧк тетрадь но воштыны быгатылӥз. Озьы удмурт кылбурчи Людмила Кутянова тодаз вайылэм, кызьы пичи дыръяз эшъёсыныз ӵош песятаезлэсь зӧк тетрадьзэ лушкем усьтэм. Адямиос оско вылэм, песятаез кужмо туно вал шуыса. Кылбурчи паймем, книгаысь кырыж-мерыж гожъёсты гинэ адӟыса.

20-тӥ дауре удмуртъёслэн традиционной культураязы книга, гожъяськет, буква ӵошатӥсько бумага вылысь пужыосын. Шуом, таӵе веран вань: сьӧд пул вылын тӧдьы пужы (доска вылын мелэн гожъяськон сярысь). Яке таӵе: кышетэз тӧдьы, пужыез сьӧд: кин пужыятэ, со ик сэрттэ (книга сярысь).

Ышем-бырем книга, письменность, грамотность сярысь сюжетъёс возьмато улонысь воштӥськонъёсты. Пересьёслэн сямъёссы, ос­конзы, традициос вуно, соослэсь интызэс басьтэ православной оскон. Та мифъёс пыр адӟиське языческой но христианской культураослэн синтеззы, сураськемзы но. Православиез но грамотность пыр пыӵатӥзы — талы пумит, оло, пуктэмын вал вашкала тодон-валан, письменностез ыштон сярысь миф но.

18-19-8.tif Тамгаосты вуз каронын но кутылӥзы. Та пусъёс пыртэмын И. Васильевлэн «Обозрение языческих обрядов, суеверий и верований вотяков Казанской и Вятской губерний» книгаяз (1906-тӥ ар)

Сиктан, уморто, из вылын

Вӧсяськон но кенеш ортчытон радзэс удмуртъёс туй вылэ тамгаосын гожтыса кельтӥллям, пе. Мифлы оскод оло уд, нош удмуртъёслэн, мукет фин-угор калыкъёслэн сямен, тамгаоссы зэм но вал, улон-вылонын соосты пӧртэм учыръёсын кутылӥзы. Гожъяськы­ны бы­гатӥсьтэм удмуртъёс

кинюртэм интые тамгазэс пуктыло вал. Тодосчиос верамъя, тамгаен удмуртъёс ваньбурзэс пусйылӥзы — котькуд семьялэн аспӧртэм тодметпусэз вал. Туала исследованиос возьмато: там­гаез вузан учыръёс но вылӥллям. Пусъёс бадӟым инты басьтӥллям судъёсын, адями соосты дэмдор интыын но нуллэм. Лыдъяськыку но тамгаос юрттӥзы. Лыдпусъёсты «пус» нимаськись боды вылэ вӧло, пе, вал. Нош уксё бичаку­зы, тамгаосты пуктылӥзы печать интые.

Макем вашкалаесь та пусъёс? Соос пумиськыло 9-тӥ-13-тӥ дауръёсы лылэсь лэсьтэм арбериос вылын. Кылсярысь, Чепецкой культурае пырись вашкала каръёсын — Иднакарын, Дондыкарын, Гурьякарын, Маловенежской Поркарын — шедьтэмын лыослэсь, сюръёслэсь лэсьтэм, пужыосын шобыртэм арбериос. Пежъянъёс, пуртъёс, пуньыос, сынъёс, сиктанъёс вылэ но тамгаослэсь пӧрмем пужыос вӧлыло вал.

Асьме дорозь 13-тӥ даурысь документ вуэмын. Удмурт воргоронлэсь Сидор Асановлэсь, Будинлэн пиезлэсь, ваньбурзэ описать карыку, пусъемын: «перстень серебряный мужской, на нём печать — моё борное имя». Озьыен, кузёлэн пусэз пуктэмын вылэм.

Вашкала вакытысь кылем валантэм гожъямъёс сярысь чуръёс пумиськыло Ватка сьӧрысь удмуртъёслэн кырӟанъёсазы. Соосты 19-тӥ даурлэн пумаз гожтыса кельтӥз Юрьё Вихманн тодосчи, 20-тӥ даурлэн кутсконаз — Ласло Викар но Габор Берецки. Удмуртъёс кырӟаллям писпу выжыос, изъёс вылын вӧлэм валантэм пусъёс сярысь:

Кызьпу выжыяд

гожтэт гожтӥллям,

ӧй тоды со гожтэтэз,

атайлэн юртаз улыса,

ӧй тоды атайлэсь

кадырзэ…

Григорий Верещагин этнограф гожтэ «подэм пусъёс» сярысь. Соосты удмуртъёс подмам умортоосы (писпу гыркын лэсьтэмъёсаз) тӥрен пуктылӥллям. Г. Верещагин малпамъя, подэм пусъёс удмуртъёслэн алфавитсы, китай кылысь иероглифъёс выллем вал. Та пусъёслэн нимъёссы но вылӥллям. Мумы пус, курег кук, кечат, саник — тани куд-огез. П. Сорокин гожтэ на «гужем пусъёс» сярысь. Соос­ты ӵогъёс вылэ вӧло вылэм, нош ӵогъёсты музъемез люкись гожъёс кузя майыгазы. Тодосчи ог 500 пала подэм пус нимъёсты гожтыса кельтӥз.

Макс Бухлэн «Вотяки» книгаяз

пыртэм пусъёс (1882-тӥ ар).

Асьме вакытозь вуиз 1798-тӥ арын 9-тӥ августэ гожтэм документ: соя удмуртъёс, тамгаоссэс пуктылыса, кыл сётӥллям руга (коньдон) тырыны Дэри черкысь духовенстволы. Павел Луппов этнограф пусъе таӵе учырез: Григорий поп косэмъя 1741-тӥ арын 2-тӥ ноябре ог 500 удмуртъёс христианство­е пы­­рыны, Верхочепецкой монастыре яке Еловское черкогуртэ черке пырон понна лыктыны соглаш луэмзэс веразы, кылзэс юнматӥзы, по­дэм пусъёс пуктылыса.

Та дырозь но куд-ог гуртъёсын пудо, чипы-курег вылэ пусъёс пуктыло на. Вашкала арбериос вылысь но тамгаосты шедьтыны луэ. Кылсярысь, Грак ёросысь Улын Йыраш гуртын мыным вӧлэм пусэн дуско (сюлыс) шедиз. Пусъёс кылемын Татарстанысь Балтач ёросысь гуртъ­ёсысь шайвыл изъёс вылын но.

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Алевтина КАМИТОВА,

филология наукаосъя кандидат,

РАН-лэн Урал ёзэтысьтыз Удмурт федерал тодослыко центрлэн Историяя, кылъя

но литературая Удмурт

институтысьтыз тодосчи