Нуныяськись кечъёс

Кез ёросысь Кездур гуртысь Надежда Буткова альпийской, нубийской но ламанча выжыосысь кечъёсты вордэ. Котькудӥзлэн аслаз сямыз, шуэ.

Кез ёросысь Кездурысь Н. Буткова пӧртэм выжыосысь кечъёсыныз.

Фото Надежда Буткова

Пудо вордон борды Надежда Сергеевна 6 ар талэсь азьвыл кутскиз, Кез черкогуртысь Кездур гуртэ улыны выжемез бере. Хозяйствоез буш медам луы шуыса, гидаз кеч пыртӥз.

— Пудоен ноку выреме ӧй вал бере, гуртысь огшоры кечъёс бордысен кутски, — вера нылкышно. — Дышетскон вылысь таос ӟеч тупало. Туала вакытэ пудо вордонъя олокыӵе но визь-кенешъёс вань

ке но, быгатонлык улэмъя лыктэ. Книгая гинэ кеч вордыны нокызьы уд дышы. Маке со пӧрмыны кутскем бере, ар талэсь азьвыл, ӟеч выжыысь кечъёс басьтоно кариськи. Кредитэ пырыса, альпийской, нубийской выжыысь сюроосты вуттӥ. Туэ тани ламанча выжыысьсэ Пермьысь вайи.

Надежда Бутковалэн уллёяз туннэ 40 кечез, 12-ез йӧл сёто. Котькудзэ киын кыске.

— Йӧл кыскон аппарат басьтымон ӧм ужалэ на, — серекъя Надежда Сергеевна. — Аппаратэн веразэс урод каремлэсь но кышкасько. Нылкышно киослэсь ненег маке вань меда? Кечъёсы но мыным дышемын ни. Соос режимъя улыны ярато. Одӥг вакытэ сюдоно, одӥг вакытэ кысконо. Дышем дыре гидэ уд пыриськы ке, ӧс дорын куара сётыса сыло ни. Одӥг вакытэ уд кыскиськы, уд сюдӥськы ке, йӧлзэс ӝыны литрлы но ӝуто, тазалыксы но чутыны ӧдъя. Нуныяськись коӵышъёс сямен, адями борды нянясько, вешамез витё. Сыӵе вешаськыны яратӥсь пудоез уд но тоды. Мыным тодмоосы весь шуо вал: мар кеч вордод — кесяськемзылэсь но кечыръяськемзылэсь жадёд. Кечъёсылэсь куаразэс уг но кылылӥськы. Нубийскойёсыз кужмоесь, чырткемесь, альпийскойёсыз шыпытэсь, гань-ганесь, нош ламанча ассэ тодӥсь: возь вылын кӧтыз тыриз ке, гуртэ огназ бертоз, мышсэ адӟытэк ик кылёд. Ваньзэсты яратӥсько.

Утялтонэз трос: кыедзэс поттэм сяна, гижыоссэс вандылоно, гонзэс ӵышконо. Вордӥськем кечпиоссэс Надежда ачиз ик утялтэ. Соин ик пудоез котырысь уг ваньмылы.

— Кечъёслэн пыдъёссы медаз быре шуыса, педло ӵемгес поттано, трос мед ветлозы, шуо. Но кечъёсты ӵукнаысен бер ӝытозь пастуханы уг яра — йӧлзы трос люкаське, кизер луэ. 1 кеч 5-6 литр йӧл сётӥз ке, мар ческытэз кылёз на? Вузан вылысь со умой ик, но аслыд сиыны я сыр лэсьтыны кечлэсь сомында йӧл сётэмзэ витьыны кулэ ӧвӧл. Соин ик нуналаз 1,5-3 часлы сяна соосты возь вылэ ум поттылӥське. Эсьма, асьсэлы кулэ луись вож турын шедьто, кӧтсэс тыро, йӧлзы нап ческыт луэ. Толалтэ воксё но огпол гинэ кыскисько. Пудолэн но шутэтскемез потэ ук. Югыт нунал вакчи кылемен, соослы но сайканы секыт, — шуэ Надежда Сергеевна.

Зэм, возь выл турынтэк кечез сюдыны дуногес ик усе. Кӧжы, турын, кукуруза, кыд (жмых), сезьы но мукетыз кӧня-кӧня кошке. Кыд но, кылем арен ӵошатыса, 8 манетлы йылэмын. Ӟеч турын но шедьтыны шуг, шуэ нылкышно. Зор улын возем я тузонӟем турынлэн пайдаез ӧвӧл угось. Тузонӟемзэ сюдыны но кышкыт, шуэ. Тузон пӧлын пӧртэм губиосыз, микробъёсыз, тэйёсыз трос, кечъёслэн шокан ёзвиосазы пыро, пӧртэм висён вӧлмыто. Кечъёс сотэк но черъёс азьын лябесь.

— Тодмоосы куддыр шуо: кредитэ пырыса но, пудо сиён уд басья ни. Но кеч вордон мон понна хобби выллем. Йӧлзылэсь ачим ик олокӧня пумо сыр лэсьтыны дышетски ни. Банон, брынза, фета, халлуми, бюш-де-шевр, валансе, манчего, пикодон — та сыр нимъёсты нырысь-валысь вераны ик шуг потэ вал. Лэсьтыны кутскыкум, кӧняез пӧрмымтэен кисьтӥськиз. Йӧлды урод, дыр, шуыса, кечъёсме тышкаськисько вал — мынам киосы пӧрмостэмесь вылӥллям. Ваньмызлы дышыны дыр кулэ. Табере котькуд сырлэсь секретъёссэ тодӥсько. Кечъёсы пӧртэм выжыысь шуыса, нуналлы быдэ шумпотӥсько. Огезлэн угось йӧлыз напгес, мукетызлэн кизергес, куинетӥезлэн ческытгес. Нош ваньзэ огазе сураськод ке, сыр ымын сылмись, ческыт луэ. Сырен но пичи пиналэн кадь выроно: пукетоно, кисьмамзэ возьмано, мускытсэ, температуразэ чаклано.

Надежда Бутковалэн кышнопалаз интыез уг тырмы ни. Сыръёссэ Кез, Дэбес, Глазов, Иж котырын улӥсьёс мыло-кыдо басьяло. Ог-огзылэсь кылыса ик, Кездуре вуыло. Семьяоссэ но йӧлвылэн, твороген, сгущёнкаен сюдэ. Табере Надежда Сереевна сыр лэсьтон цех усьтон сярысь малпаське. Фермер кариськыны ӧдъя. Пӧрмытӥз ке, уллёзэ 200-1000 йырозь вуттэмез потэ.

— Пудо вордон секыт ке но, мыным яра. Кечъёсы мыным улонлэсь выль палъёссэ усьтӥзы, — шуэ Надежда.

Елена Сараматова