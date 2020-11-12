Нимъёссэс Инмар тодэ

Туэ сӥзьыл юбилейзэ пусйиз писатель, филология наукаосъя доктор, кылысь кылэ берыктӥсь Михаил Атаманов. Таин валче со бадӟым кузьым лэсьтӥз вордӥськем гуртэзлы: солэн тыршеменыз, Грак ёросысь Вуж Эгралан ӝутӥськиз мемориальной комплекс.



Грак ёросысь Вуж Эгра гуртысь мемориальной скверез усьтыку, М. Атамановез пусйизы Николай Японский святительлэн медаленыз. Сое тодосчилэн, протодиаконлэн гадь вылаз бырттӥз Ижысь но Удмуртиысь митрополит Викторин.

Кельтоно чебер пытьы…

— Милям Вуж Эграмы туж вашкала, чын-чын удмурт гурт луэ, — веранзэ мытэ Михаил Гаврилович. — Солы 400 арлэсь но ятыргес ини. Гуртмылэн уллапал люкетаз буш инты вань, нимыз Шайвыл.

Та инты нимлэн кылдонэз тазьы вылэм: удмурт калыкез христиан осконэ выжтытозь, котькуд гуртлэн аслаз шаез луэ вылэм. Адямиосты вато вылэм гуртлэн лымшор палаз, шур дурысь гурезь бамалэ яке солэн йылӥяз. Милям шайвылмылэн но таӵе интыяськонэз. Татчы ватэмын гуртмес кылдытӥсь вашкала песятайёсмы — язычникъёс.

Христиан осконэ калык потэм бере та шаез ворсазы. Гурт будэмъя шай гурт пушкы кылиз, куштӥськем интылы пӧрмиз. Та инты 200 ар пала буш улӥз. Мар но ӧй ни вал татын! Нырысь ик гурт нылпиослэн шудон-бызьылон интызы вал: ми но пичи дыръямы татын городкиен шудылӥмы, волейболэн, футболэн шудон инты но татын вал ини. Ӝыт вуэ ке, егитъёс татчы шулдыръяськыны, кырӟаса-бергаса шудыны, эктыны люкаськылӥзы. Паймод, ява: шайвылэз кырӟан, эктон интылы пӧрмыты ай!

Ог 10 ар талэсь азьвыл, Александра Воронцова дышетӥсен вераськыса, калыклы ӵектӥмы: та интые пичи парк кылдытоно, Быдӟым оже быремъёслэсь клуб дорысь синпелетсэс татчы ваёно — татын шайвыл ук… Но люкаськем калык соку милесьтым ӵектонмес кабыл ӧз басьты.

Малы ке но та шайвыл бервылмес чылкытатон, писпуос мерттыса чебер карон сюлмысьтым ӧз кошкылы. Йырам малпан улӥз: котькудӥз дышетскем адями, калык тодыны кулэ улон сюрессэ, аслэсьтыз улэпъёссэ но, таисьтыз дуннеысь кемалась кошкемъёссэ но ӵыжы-выжыоссэ. Аслаз улэм бервылаз чебер пытьы кельтыны кулэ. Дыр вуиз но, черкын кутэм пие Михаил Крестьянинов пыр аслэсьтым малпанъёсме улонэ пыӵатон борды басьтӥськи.

М. Атамановлэн тусбуез мемориал комплексэ пуктэмын

Гуртлэсь данзэ ӝуто

— Скверын сылэ гуртэз кылдытӥсьёслы сӥзем стела. Вашкала выжы-кумыосмы ог 500 арлэсь но азьвылгес ини уйпал Удмуртиысь, Чупчидор улосвылысь Эгра каргуртысь потэмын. Эграос сьӧд нюлэс пушкы, Улёк шур дуре, Эгра гуртсэс кылдыто. Нырысь ик татчы вуиллям Ӟакнай (Атамановъёслэн, Крестьяниновъёслэн вашкала песятайзы) но Татэй (Антроповъёслэн — Кайыр, Ляпи, Керка семьяослэн — вашкала песятайзы). Ӟакнай но, Татэй но, соослэн вань валляна выжыоссы но та шае ватэмын. 1710-тӥ-1780-тӥ аръёсы улэм чукынымтэ, выль осконэ потымтэ язычникъёс татчы ватэмын.

Германиын улӥсь В. Березин эшелэн юрттэменыз, перепись материалъёсты эскерыса, вашкала ӵыжы-выжыосы сярысь мар но со тодыны быгатӥ на: сизьыметӥ ёзысь (поколение) мынам атаелэн атаезлэн, солэн атаезлэн атаезлэн атаезлэн атаез Ибрай нимо язычник вылэм (вордскемын 1738-тӥ арын). Чукындырем (черке пыртэм) бере солы Абрам ним сёто. Со но та шае ик ватэмын шуыса малпасько. Солэн Алыш песятаез (вордскемын 1680-тӥ арын), таизлэн Тоуш нимо песятаез (вордскемын 1630-тӥ ар котырын) но та шае ватэмын. Таосызлэн но анай-атайёссы, песятайёссы, песяйёссы (таосызлэсь нимзэс уг тодӥськы — документъёс-кагазъёс возиськемын ӧвӧл) та шае ватэмын. Одно ик озьы луоз.

Вераны кулэ, мынам гинэ ӧвӧл, Эгралась вань калыклэн вашкала-вашкала аръёсы улэм выжы-кумыосыз татчы ватэмын. Соос бордысь пушъемын эгра калык. Соин ик та инты эктон-тэтчан инты медаз ни луы. Татын улмопуос мед сяськаяськозы, турлы сяськаос, писпуос улосмес мед шулдыртозы. Татчы пуктылэм стелаос, парк Вуж Эгра гуртлэсь данлыксэ эшшо но вылэ мед ӝутозы, мукет интыосын улӥсь удмуртъёслы, ӟучъёслы, бигеръёслы, мукет калыкъёслы но адӟем карымон инты мед луоз.

Улмопу сад

— Гуртэз кылдытӥсьёслы сяна, нырысь интыын, скверлэн самой шораз, сылэ Христос Инмар Пилэн 12 дышетскисьёсызлы — апостолъёслы — сӥзем стела. Та скверлэн, вуоно парклэн, мемориал комплекслэн нимыз ик «Микаль атайлэн Христос Инмарлэн 12 апостолъёсызлы сӥзем улмопу садэз // Яблоневый сад отца Михаила Атаманова, посвящённый 12 апостолам Христовым».

Нош та стелалы ваче беринын ӝутэмын ӝужыт пу Кирос: зэм осконэз тодытэк улэм, та шае ватӥськем вашкала песятайёсмылы — язычникъёслы — но Христос югытсэ мед сётоз. Стела дорысь Кирос пала мынӥсь сюреслэн мыд-мыд палаз 12 улмопу мерттэмын — апостолъёслэн лыдзыя.

Эшшо куинь стелаос вань на: гранит пул вылын гожтэмын Быдӟым оже быремъёслэн, ож бусыосысь улэп куен берыктӥськемъёслэн нимъёссы.

Скверлэн шораз сылэ Иисус Христослэн дышетскисьёсызлы сӥзем стела.

Мылысь-кыдысь ужазы

— Инмарлэн юрттэменыз, та ужмылы бакель каронзэ сётэменыз, ужмы пӧрмиз. Куиньзэ стелаосты лэсьтыны, корт кенер пуктыны мон аслэсьтым коньдонме сётӥ. Нош Быдӟым оже бырем ожгарчиосты буре ваён стелаез усьтыны грант утӥзы. Но со 170 сюрс манетсы, пе, ӧз тырмы — «Родина» СПК юрттӥськем ини.

Туж бадӟым тау карысал Михаил Арсентьевич Крестьяниновлы — ёросысь Депутатъёслэн Кенешенызы кивалтӥсьлы. Вань лэсьтӥськон-пуктӥськон ужез со бергатӥз. Тау карисько «Родина» возёслэн туала кивалтӥсезлы Сергей Аркадьевич Петровлы — трос юрттӥськемез, ӟеч мылкыдыз понна. Котьку быгатэмезъя лякыт сямыныз, чылкыт сюлмыныз юрттӥське. Пуклё муниципал кылдытэтлэн тӧроез Василий Владимирович Кузнецов но та ужез быдэстонын ӟеч мылкыдзэ возьматӥз.

Туж бадӟым тау карисько Эгра гурт калыкмылы — та сӥлы-данлы ужез быдэстонэ пыриськисьёслы. Михаил Арсентьевичлэн асьме гуртын улӥсь вынъёсыз Андрей, Анатолий, Владимир семьяосынызы валче трос-трос ужазы мемориал комплексмес йылаз-пумаз уттонын. Кӧня ужаз-тыршиз Анатолийлэн кышноез Галина Сергеевна (Сибирьысь, Красноярск крайысь, удмурт гуртын вордскем мурт — куд-огез сое али но «сибирячка» шуэ): скверысь турынэз турназ, сяськаос мерттӥз, кузпалыныз ӵошен улмопуосы ву киськазы. Вань мылкыдзэ поныса, дунтэк быдэс гужем ужаз. Со мон понна та сквермылэн, улмо садмылэн кузё анайзы кадь потэ ини. Виталий Рожин — Байман Витя — но трос нуналъёс ӵоже та комплексэз ӝутонын дунтэк ужаз.

Вань ужасьёслэсь — ӟеч муртъёслэсь — нимъёссэс уг но тодӥськы — Инмар тодэ. Инмар соослы ваньзылы ӟеч мед кароз: улыны, ужаны тазалык, дэлето-берекето нуналъёссэ мед сётоз.

Виктория Крамова

Туспуктэмъёс М. Крестьянинов