«На началах самоопределения… К 100-летию государственности Удмуртии» выль бичет. Мар луоз отын?

Шор кун архив печатланы дасяз «На началах самоопределения… К 100-летию государственности Удмуртии» бичет. Документъёсты люкан но радъян понна трос кужымзэ сётӥз история наукаосъя кандидат Ольга Васильева. Ма сярысь тодыны луэ та книгаысь, кыӵе ужпумъёсты со ӝутэ?

Ольга Васильева — история наукаосъя кандидат. Вордскемын Кизнерын 1960-тӥ арын. Атаез — Иван Максимович Васильев — кема аръёс ӵоже кивалтӥз «Удмуртия» издательствоен. Ольга Ивановна йылпумъямын Ленинградысь кун университетэз. Ужамын Ижысь механикая институтысь КПСС-лэн историезъя кафедраын, Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтын, Шор кун архивысь научно-методической отделын. 30-лэсь трос научной ужъёслэн авторзы, пӧлазы — «Удмуртская интеллигенция. Формирование и деятельность. 1917-1941 годы» монографиез.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

— Ольга Ивановна, маин пӧртэм луэ тӥляд бичетты азьвылъёсызлэсь?

— Удмуртилэсь кунлык басьтэмзэ возьматӥсь документъёсын сборник татчыозь одӥг гинэ вал — 1960-тӥ арын, УАССР-лы 40 ар тырмыку, по­тӥз «К истории образования удмуртской автономии» бичет. Но сое табере библиотекаосысь но мырдэм шедьтод ни. Отчы люкамын вал туссыя но пуштроссыя пӧртэм документъёс. Нош выляз нырысьсэ пыртэмын 1917-тӥ-1921-тӥ аръёсы ортчем удмурт ӧт­чамъ­ёс­лэн, партийной но советской съездъёслэн, конференциослэн протоколъёс­сы гинэ. (Протокол возьматэ ужрадлэсь мынэмзэ: кӧня адями люкаськиз, кыӵе ужпумъёс эскеремын, кин ма вераз, кыӵе решение кутэмын — авт.) Валамон, протоколъёс удмурт кылын гожтэмын, но бичетын соос сётэмын луозы, ӟуч кылэ берыктыса.

— Малы басьтӥды кылем даурлэн кутсконысьтыз 5 арез?

— Та вакытэ удмуртъёс одӥг калыклы пӧрмизы. Вераны кулэ, Волга но Урал котырысь калыкъёсын ӵошатыса, тужгес но тюрк выжыосын, удмуртъёслэн асваланзы кемагес сайканы выриз. 1917-тӥ арын феврале революция ортчем бере ик бускельёсмы сэзь выризы ини калыксэс югдытонэн, культуразэс ӝутонэн. Удмуртъёс соослэсь адӟем карыны кутскизы 1917-тӥ арын мае Казане ветлэмзы бере. Отын ортчиз Поволжьеысь пичи калыкъёслэн 1-тӥ съездзы. Удмурт делегациын, кылсярысь, вал И. Михеев, В. Крылов, Т. Борисов, И. Поздеев, В. Фокин. 500 адями: чувашъёс, бигеръёс, поръёс, калмыкъёс, мордваос, коми-зырянъёс, коми-пермякъёс — дэмен малпаськизы, кызьы улоно азьланяз.

Озьы пӧртэм губерниосын улӥсь удмуртъёслэн асьсэды одӥг калыкен шӧдон мылкыдзы бугырскиз. Ваньмыз кутскиз, шуыны луоз, Глазовын. Талы паймонэз ӧвӧл: уйпал удмуртъёс пӧлын дышетскем адямиос трос вал. Глазовысь нылъёслэн но пиослэн гимназиосазы, пиослэн учительской семинариязы но высшой начальной училищеын огдыре 100-лэсь трос удмурт егитъёс дышетскылӥзы. Соос кылдытӥзы нырысетӥ культурно-просветительской общество, уездысь удмуртъёс понна съезд ортчытӥзы.

Но пумен удмуртъёсты огазеян биньгозыез ас киязы басьто лымшор удмуртъёс.

1918-тӥ арын июне Елабу­га­ын ортчем Россиысь

уд­муртъёслэн 1-тӥ съездазы удмуртъёсты огазеян сярысь малпан йӧн-йӧн чузъяське ини.

1918-тӥ арын июле РСФСР-ысь Национальностьёсъя наркоматын кылдэ вотской отдел, со ас кияз басьтэ удмуртъёслы кунлык сётон ужез.

1919-тӥ арын сентябре Сарапулын Россиысь удмуртъёслэн 2-тӥ съездазы ужпум пуктэмын: кылдытоно кивалтон ёз — удмурт комиссариат.

1919-тӥ арын сӥзьыл уездъёсын ортчылӥзы удмуртъёслэн ӧтчамъёссы, отын вераськон мынӥз гуртъёсысь калыкез дышетон сярысь.

1919-тӥ арын октябре РСФСР-ысь Национальностьёсъя наркомат юнматӥз Вотской комиссариат кылдытон сярысь решениез. Удмуртъёслэн кивалтон органзы интыяськиз Сарапулэ.

1920-тӥ арын 4-тӥ ноябре Всероссийской Центральной Исполнительной Комитет но Калык Комиссаръёслэн

Советсы пот­тӥзы Вотской автономной область кылдытон сярысь декрет. Шоркарез луиз Глазов, 1921-тӥ арысен — Ижевск.

1921-тӥ арын январе ВЦИК областьлэсь кунгожъёссэ юнматӥз.

1921-тӥ арын июле Вотской автономной областьысь советъёслэн 1-тӥ съездзы областьлэсь исполкомзэ бырйиз. Таин йылпумъяськиз Удмуртилы кунлык сётон. Табере сое юнматыны кулэ на вал.

— Иське, история ласянь учконо ке, 4-тӥ ноябрез тазьы ниманы кулэ: удмуртъёслэн кунлык басьтон нуналзы.

— Кылдэмезъя озьы шонер: удмурт калык кылдытӥз элькун. Но аслыз гинэ ӧз ук. Одӥг документ но уг возьматы, югдытӥсьёс, кунлык басьтон понна сюлмаськисьёс (И. Михеев, К. Яковлев, М. Прокопьев, Т. Борисов, И. Наговицын, К. Герд но уно мукетъёсыз) РСФСР-лэсь люкиськыны малпало вал, ӟучъ­ёс­лы но мукет калыкъёслы пумит вал шуыса. Асьмеос шаерамы дауръёс ӵоже ӵош улӥсь­комы ини бере, Удмуртилэсь кунлык басьтон нуналзэ огъя праздникен лыдъяськомы.

— Малпан кылдэ, кунлык басьтон понна нюръяськизы удмуртъёс гинэ…

— Удмуртилэн историеныз мон вырисько улытозям, 2006-тӥ арысен татчыозь ужай архивын, трос бумагаосты бугыръяй. Но, зэмзэ но, та вакытлы шедьтэм документъёсъя озьы пӧрме: кунлык басьтон понна сюлмаськизы удмуртъёс. Со вакытэ удмуртъёс пӧлын но пӧртэм малпанъёс вал ук, кылсярысь, бигеръёсын огазеяськыны шӧ­тал­лязы… Вотской областьлэсь границаоссэ юнматыку, Сарапул, Воткинск, Камбарка, Каракулино, Кияса палась музъемъёс, отын тросгес ӟучъёс уло шуыса, Пермь губернилы сётэмын вал.

Жаляса верано, большевикъёслы пумит нюръяськись партиос, адямиос сярысь туж ӧжыт документъёс кылемын. Соос но выль нимтулъёсты, учыръёсты шараясалзы, вылды.

— Шуиськоды, нокыӵе документын гожтэмын ӧвӧл, удмуртъёслэн, шуом, Финляндиен огазеяськемзы потэ вал шуыса. Соку кытысь кылдӥз СОФИН уж, малы визьмо удмуртъёсты 1930-тӥ аръёсы быдтӥ­зы, националистъёс шуыса?

— Асьме вакытысь адямилы сое валаны, оло, юрттоз Совето Союзлэн куашкамез. Страна картаосысь ӵушиськиз республикаослы ас валамзыя улыны эрик сётэм бере.

Большевикъёслэн 1917-тӥ арын кутэм Россиысь калыкъёслэн правооссыя декларацизы но трос луонлыкъёс сётӥз. Сы­­ӵе политикаенызы пичи но бад­ӟым калыкъёсты ас палазы берыктӥзы. Но отӥяз вы­лӥ кивалтӥсьёс зэмзэ но кышканы кутскизы, вылды, страна пичи юдэсъёслы пазьгиськыны быгатоз, властьсэс ыштозы шуыса… Берлань чигназы, вир кисьтыса…

— Тырме-а кужымзы асьме историкъёсмылэн учыръ­ёс, нимъёс шоры выль учконъёсты калык дорозь вуттыны? Исторической наукалэн данэз макем вы­лӥ­ын?

— Совето аръёсы историлы трос саклык висъясь­кы­лӥз, угось со юрттылӥз бу­­дӥсь пиналъёслы шонер идеология пыӵатыны. Табере озьы ӧвӧл — исторической наукалы висъяськись коньдон уг окмы, уг тырмо историкъёс но. Нош ик бигеръёсын, поръёсын, чувашъёсын, башкиръёсын ӵо­ша­ты­тэк ӧвӧл: асьмеос бере кылиськомы удмуртъёслэсь национальной движенизэс туала вакытозь эскеронын. Студентъёс, аспирантъёс та темалэсь малы ке кышкало — вашкала дауръёсты яке воксё мукет улосъёсты-странаосты эскерыны бась­тӥсь­ко, материал шедьтыны капчигес, вылды. Со сяна, историез олокызьы но берыктыны луэ, одӥг учырлы ик пӧртэм валэктон сётыны. Оло, егитъёсты кыл кутон но кышкатэ? Со сяна, аслыд архивъёсын пуконо, документъёсты утчано, соосты валаны но валэктыны быгатоно — секыт. Соин валче но, дыр, ми ичи тодӥськом революцилэсь азьло удмурт калыкез юг­ды­тӥсь­ёс сярысь, вераны ум на быгатӥське, макем пыриськизы удмуртъёс политической партиослэн, союзъёслэн ужазы, кызьы кыл­дӥ­зы удмуртъёслэн ны­рысе­тӥ огазеяськонъёссы. Кылсярысь, Глазовысь культурно-просветительской обществолэсь ужамзэ ми пыр-поч то­дӥсь­ко­мы ке, Елабугаысь удмуртъёслэн огазеяськонзы сярысь документъёс шедьтымтэ. Кыллё, дыр, кытын ке ӵу­жек­тыса тузон пӧлын. Гыроно на трос — геры борды басьтӥськисьёс ичи.

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Ольга ВАХИТОВА