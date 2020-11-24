Механикысен — ёросэн кивалтӥсёзь

Владимир Королёв трос лэсьтӥз Дэбес ёрос понна. Огшоры механизаторысен кутскыса, ёросэн кивалтӥсёзь будӥз.

Королёв кузпалъёс

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Владимир Королёв вордскемын но будэмын Балезино ёросысь Зилай гуртысь огшоры крестьян семьяын. Семьяязы 2 адями гинэ вал: ачиз Владимир но анаез (атаез гуртысьтызы мукет семьяен улӥз). Таӵе улон кыдатӥз пияшез.

Школа бере Владимир Николаевич Андрейшурысь сов­хозэ разнорабочий луыса ужаны кутскиз. Отын ик шудтэм учыре шедиз. Картошка утялтон дыръя В. Королёвлэн комбайназ картошка пуд бинялскиз. Пияш сое утялтыны кутскиз — комбайнэз пӧзен валче кизэ пушказ кыскиз.

Валентина Николаевна, вуоно кузпалыз, соку ужа вал Зилай гуртын фельдшер луыса. Тодаз али но вае, кызьы Владимирез вуттӥзы: 3 чиньыез ку вылын гинэ возиське на. Егит специалист ӧз куалекты: соку ик укол пуктӥз, жгутэн биняз, вирзэ дугдытӥз. Собере келяз Балезиное больницае. Но Владимирлэсь 3 чиньызэ утьыны ӧз луы ни…

Йӧнамез бере В. Королёв дышетскиз Глазовысь совхоз-техникумын механиклы. Со вакытэ Валентина но Владимир Королёвъёслэн пизы вордӥськиз. 1975-тӥ арын, дышетсконзэ быдтыса, В. Королёв семьяеныз направлениея Дэбесэ вуэ.

Владимир Николаевич 1 ар ужаз «Звезда» колхозын техник-механик луыса. Такагуртын улыкузы ик, вордскиз нылзы. В. Королёвез

пумен ӝутӥзы бригадирозь. Со дырысен кутске ужзэ, улон интызэ вошъян вакытэз. Владимир Николаевич ужа сельхозтехникалэн управляющиез луыса, КПСС-лэн Дэбесысь райкомаз инструктор, ёросысь калык контролья комитетлэн председателез, Дэбес ёрос исполкомлэн председателез вал. 1994-тӥ арын сое быръё Дэбес ёрослы йыре. 1996-тӥ арын — Дэбес ёрос администрациен кивалтӥсе. Озьы 20 ар ӵоже Владимир Николаевич, огшоры механизатор бордысен кутскыса, ёрослэн кивалтӥсез луиз.

— Ёрос йыр луыны малпанэ но ӧй вал. Ужез ӟеч лэсьтэмме адӟыса, калык ачиз бырйиз, — шуэ Владимир Королёв. — Администрациын ужакум, Дэ­­­бесысь тросэтӥз ульчаостӥ пыдын ортчыны ик ӧз луылы — пыдесозь дэрие выёно вал. Али но тодам вайисько, кызьы уйшор бере аслам но тракторе пуксьылэме вань, сюресэз асфальтэн шобыртылӥм, кытӥ ке огшоры ӵошкатӥм. Озьы 2 арскын трос ульчаосты лэсьтӥмы. Али, 25 ар пала ортчыса, ужаме жаль потэ: сюрес быре ни, кемалась выльдэмез кулэ каре. Администрацие вазиськылӥ сюресъёсты тупатъян пумысен. Но коньдон ӧвӧл, пе.

— Владимир Николаевичлы нокытын но капчи ӧй вал, — тодаз вае кузпалыз Валентина Королёва. — 1998-тӥ арын, Дэбес ёросысь администрациен кивалтыкуз, шаерын но, быдэс кунын но югдур туж секыт вал, калык бугыръяськылӥз. Адямиос ӝыны аръёсын уждунзэс басьтыны ӧз быгатылэ. Али но син азям: больницаын ӵош ужась эшъёсы тӧдьы халатъёсын ульча кузя васько ёрос администрация доры. Сюлмы йыг-йыг каре: сыӵе кышкай кузпалы понна. Калыкез маин ке буйгатыны быгатоно ук сыӵе дыръя. Но верам потэ: со нокытын но урод ӧз ужа, калык со сярысь котьку ӟеч кылъёс вералляз, наградаосыз но трос.

Владимир Николаевич пенсие потӥз 2012-тӥ арын. Озьы ке но 2016-тӥ арозь ужаз на «Теплосети» огазеяськонлэн кивалтӥсез луыса. Отчы огшоры мастере кутскиз вал, пумен луиз директор. Директорын ужакуз, «Теплосети» предприятилэн ёросысь ёзэз шаерамы азьветлӥсьёс пӧлын вал.

Владимир Николаевичлы 68 арес тырме. Али ке но тэк пукыны уг чида: я ульчаысьтыз гопъёсты волятэ, я корка котыраз берга.

Виктория Коробова