Ма сярысь гожъяз «Гудыри» газет 100 ар талэсь азьло?

Лыдӟыны ӵектӥськом «Гудырилэн» 1920-тӥ арын 20-тӥ ноябре потэм номерысьтыз гожъямъёсты — татын пуктэмын Удмурт автономной область кылдытон сярысь постановление, валэктэмын, кыӵе воштӥськонъёсы вуттоз кунлык басьтон. Гожъямъёсты сётӥськом, со вакытысь орфографиез но пунктуациез утьыса.

1920- тӥ арын потэм номер

Кузьым.

авт: Горохов.

Кенешо властьмы асьмелэн ноябр толэзьлэн 4-тӥ нуналаз кузьмаз кырым тырос чебер сяська, со сяськалэн нимыз «автономия» шуса нимаське: удмурт сямен асьсэ понна улон тупатон эрык луоз со.

Та сяськаез асьмелы туж мусо карса ӝэк вылын кадь гынэ утялтыса возьыны кулэ.

Яратон удмурт‘ёсы! Кинь бон асьмелы та сяськаез сётысал асьмелэн, Кенешо власть ке эй лусал: тае уй вэтамы но эм адӟысалмы дыр. Куськоме табере асьмеёс но гижись-пинись, вань кужыммес поттыса, асьме улон вылонмес умой, каньыл карыны. Куӟилиёслэн муӵ котыразы ужамзы кадь ик. Асьмелэн но сюрес выламы султыса пыкись, мешать карись уз лу ни. Мар гынэ кулэ луоз асьмелы, кенеш Власьтмы ваньзэ сётоз, юрттоз.

Вуиз лэся табере асьмелы но вадес — одӥг бадӟым сюрес вылэ потыса, музон калык‘ёсын валче мыныны, улыны!

Удмурт Автономной Область.

авт: Т. Борисов.

Туэ гужем тырись ик удмурт калык нимаз кариськон сярись трос вераськиз. Удмурт коммунист‘ёс, удмуртэз нимаз каронэз валась крестьян‘ёс, дышетӥсьёс ваньмыз, ваньмыз удмурт автономияез возьмаса (витьыса) улӥзы.

Возьмам ужмы вуиз. 4 ноябре Совет Народных Комиссаров но Центральный Исполнительный Комитет уд­мурт калыклы Автономной Область поттӥз. Кенешо властьмы азьлон начар, куа­нер улэм муртлы каньылэн улон, ӟечкын улон сётэ.

Автономйо Областьлэсь межазэ пуктыны комиссия быр‘емын ни… Тодмо ни, кыӵе но, кытӥсь удмурт‘ёс пырозы удмурт Областье: Глазов уезд но, Сарапул но, Малмыж но, Елабуга, Бирск но Оса уезд‘ёсӥсь удмурт‘ёс пырозы. Кыӵэ но кыӵэ волость пыремез тодмо ӧвӧл али. Сое али-ик Москваин ужась комиссия пуктоз. Отын удмурт комисариатӥсь Наговицын эшмы кенеш каре.

Удмурт пушкын улӥсь ӟуч‘ёс бен кытчы кариськозы? шуса юало. Удмурт калык ӟучен но, бигерен сураськыса уло. Удмурт пушкын улӥсь мукет калык‘ёс удмурт Автономйо Областье ик кылёзы, со Областьын закон пуктэмъя-ик соос но улозы.

Удмурт калыклы соиз каньыл луоз — коть кытчы ужез уськыны удмуртэз тон уд валаськы, тон уд быгаты шуса уз кельтэ ни, быр‘ёзы но бадӟым ужез-ик утялтыны, чакланы пуктозы.

Удмуртлэсь нимаз кариськемзэ Автономиа Область шуо. Удмурт пушкын ик асьмелэн шоретӥ кармы (городмы) луоз. Отын губерня городын мар учреждения вань, ваньмыз асьмелэн но луоз. Сое уськыны кин быгатэ, кинь ужась крестьян пала кариське удмурт-а со, бидер-а, еврей-а сое пыртыны луоз. Нырись-ик удмуртэз пыртоно луоз ини. Ӟуч кылэз тодымтэ удмурт‘ёслэн но учреждение пырыса удмурт кылынызы вераськемзы, юал­ляськемзы мед луоз.

Сэбере мар ке бадӟым черыко гурт‘ёс уездной город каромы. Дэбесэз, Можгаез, Селтыез, Гондыргуртэз уезд город каромы дыр. Отчы но удмурт кылэз тодӥсь муртэз, удмурт калыклэсь улэмзэ валась муртэ ужпум бергатыны пуктомы.

Автономйо Областьлэн

ужез трос луоз. Со ужез вань удмурт калык куськыса гынэ вормомы. Соин-ик, дасяськелэ ужаны, дасялэ асьтэ яратӥсь мурт‘ёсыз та бадӟым, асьмелы ӟеч карись ужлы.

Удмурт нылкышнолы но дыр ни люгыт сюресэ потыны.

авт: Ф. Главатских.

Шунды пуксён пал государствоос куспын ӟюч государствоын кадь нокытын но нылкышно ултӥяськыса ӧз улы.

Нылкышнолы дышескыны но калык куспын ужаны но сюрес ӧз сётӥськы… Вуж правительство шор, бадзьым школаосты берло ар‘ёсын усьтылиз ке но дышескем пӧнна дун тыроно каремысьтызы адямиез люгыт дуньнее поттӥсь, шудо карись бадзьым школае ужась крестьянлэн тужгес ик удмурт нылкышнолэн дышескыны пыремез ӧз лу…

Ӟуч купец‘ёслэсь улон сямзэс гож‘ясь Мельников-Печерский «Кисло чорыг уз лу, урт кыч (лобась шыр) тыло-бурдо уз лу, нылкышно но адями уз лу» шуса нылкышно сярысь сантэм карыса вераськон сямзэс гож‘я.

Нылкышноез ултӥяса во­ӟись калык‘ёс куспын но правительство киын улэменызы удмурт‘ёс но соослэн сяменызы улыны кылизы…

Таре Совет власть калыкез нылкышнолы но пиӧсмуртлы но люконэз быттӥз. Нылкышнолы но пиосмуртлы кадь ик калык уж куспын ужаны, дышескыны, аслэсьтыз улонзэ тупатыны бадзьым эрык сетӥз. Только асьме пеймыт, бере кылем удмурт нылкышноос со бытча сётӥськем шудэз уг адӟе но соёслы вуж сямен ултӥяськыса улэмзы али но мусо адӟиське…

Таре удмурт нылкышноос но озьы вераськонлэсь куӵкыны дыр ни. Азьвыл правительстволэн эрыкеныз нылкышно пемйытын улыны кылиз. Таре вань калыкез люгыт дуньнее поттыны тыршись Сов. Власть луыса, пеймытын улыны, дышескытэк кыльыны туж бадзьым возьыт луоз ини. Соин ик удмурт нылкышноослы но ог мар валатэк улондэс кельтыса, пиштӥсь кизилиёс шоры мыныны кулэ нӥ…

Соёслэн пумитазы мыныса гынэ удмурт нылкышно но жыны адями чотысь потоз. Удмурт нылкышнолы но ултӥяськонлэсь мозмын, люгыт дуньнее потын дыр ни!

Дасяз Елена Никитина