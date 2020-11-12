Марлэсь бӧрдэ устоез кивалтӥсь

«Гурт адями» конкурс улсын берпуметӥез шуныт, яркыт ужрад ортчиз Эгра каргуртын. Данъямы «Устоез кивалтӥсь» номинациын вормисез — ёрос администрациысь гурт удысъя но интыосты азинтонъя ёзэтэн кивалтӥсез Ольга Соловьёваез.

О. Соловьёва юрттӥсьёсыныз

Туспуктӥз А. Снигирева

Та мыло-кыдо кышномурт трос аръёс ӵоже гурт калыклэсь, музъем вылын ужасьлэсь данзэс будэтон, ужзэс капчиятон понна тырше. Соин ик гуртоосыз сое «гурт адями» конкурсамы ӵектӥзы. «Устоез кивалтӥсь» номинациын 10 мурт вожвылъяськиз – ваньзы йӧноесь, кужмоесь, азинлыкоесь. О. Соловьёва понна зол «ужаз бумага», со киысь кие гуртъёстӥ ветлӥз. Озьы эграос подписьёсын гинэ 1 сюрс 556 куара бичазы, тамында «улэп» куараос конкурсамы нырысьсэ ыстэмын. Нош Интернетысь куараосты лыдъяса, 2 сюрс 991 куара люкаськиз.

Вормисез данъетэн ӟечкыланы вуизы сое гажась, дунъясь адямиос: ёрослэн йырыз Александр Чирков, ӵош ужась эшъёсыз, тодмоосыз, ӵыжы-выжыосыз, пӧртэм гуртъёсысь калык.

— «Гурт адями» данъет зэм но туж гажамон адями кие вуиз, — вераз А. Чирков. — Ольга Александровна сюлмаськемъя ёросамы бадӟым но ӟеч воштӥськонъёс ортчо. Туэ гинэ со гурт удысъя но сиён-юонъя министерство пыр ёросамы 151 миллион манет вуттӥз. Та уксёен 13 гуртъёсы газ кыскемын луоз. Ольга Александровналэн огзэ ужрадэз улонэ пыӵатон висказ йыраз 10 малпанэз вордӥське ни. Эшшо со удмуртлык понна сюлмыныз висе. Кыӵе ке объектэз ӝутӥськом, усьтӥськом ке, со котьку ӵектэ солы удмурт шӧм пыӵатыны. Ольга Александровна понна 260 куара люказ, нокин курытэк-косытэк, ачиз коже гуртоос дортӥ бумагаен ветлӥз.

— Мон Интернетысь адӟи Ольга Александровнамы «Гурт адями» вожвылъяськонэ пыриське шуыса, — вераз Сундурысь арлыдо кышномурт Эмилия Градобоева. — Нош мон сое пичи дырысеныз тодӥсько. Левой Кушъяын лавкаын вуз карись луыса ужакум, со мыным нянь пыртаны, ӝажыосы тырылыны юрттӥськылӥз. Бӧрысь, Сундурысь фермаен кивалтыкум но, Ольга Александровнаен лулысь-сюлмысь ужаны кылдӥз. Соин малпай: сыӵе ӟеч адями, ас интыяз ужась мурт, одно вормыны кулэ.

Трос шуныт кылъёс Ольга Александровна сярысь веразы котькуд ужрадэ лыктэм адямиос. Ачиз кышномурт синкылиоссэ возьыны ӧз быгат, пушкыз тырыса, вань калыкезлы тау кариз.

— Та пумиськонэ лыктон азьын кӧлыны выдӥ но малпасько, кыӵе ке кылъёс, пӧй, дасяно, нош кылъёс интые синву люкаськиз, — пачылась мылкыдзэ вераз О. Соловьёва. — Туж яратӥсько калыкме, ужась адямиосты, соос сыӵе чебересь, кыӵе киоссы зарниесь, кужмоесь, вань механизаторъёслэсь, скал кыскисьёслэсь киоссэс кутылытэк уг чидаськы!

Ужрад йылпумъяськиз таукаронъёс но син-пель кузьымъёс сётонэн. «Гурт адями» вожвылъяськонлэн кубокеныз но тодмо дизайнерлэн Татьяна Москвиналэн дэременыз вормисез данъяз «Удмурт дунне» газетлэн валтӥсь редакторез Зинаида Рябинина, кырӟанъёсын шулдыртӥз Ижысь артист Людмила Евдокимова, крезьгуро ӟечкыланъёссэс кузьмазы Эгра ёросысь артистъёс Лия Лекомцева, Кабачи уӵыос» ансамбльысь пиос, Сэп, Лозо-Люк культура юртъёсысь усточиос.

Ангелина Снигирёва