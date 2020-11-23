Лы но ку… Малы Яр ёросысь «Елово» хозяйствоын пудо сютэм улэ?

Яр ёросысь «Елово» хозяйство банкротэн ялэмын. Йӧнала сюдымтэен, скалъёс, кунянъёс бырыны кутскемын.

Сӥзьыл вылтӥ скалъёс лы но ку гинэ кылемын на вал.

Туспуктӥз Александр СТАРЦЕВ

Кузё воштӥськиз

«Елово» хозяйство 2-тӥзэ банкрот кыле ни. Нырысьсэ секыт югдуре вуизы вал 1990-тӥ аръёсы. Соку ёросысь 11 колхоз пӧлысь 10-эз куашказ. Пыд йылаз юн возиськись «Еловоез» но быдтыны выризы: пудоен валче гидзэс сутӥзы. Ферма котырын сылӥсь тракторъёс но ӝуазы. Тыл понӥсез соку ӧз шедьтэ. Колхоз кивалтӥсьёс вошъяськыны кутскизы. Кин мае быгатэ вузаллязы. Озьы 400 йыр пудоез пумен воксё быдтӥзы. Пудо сиён гинэ но ӧз дасялэ ни. Техникаез вузаны кутскизы. 2005-тӥ арын «Еловоез» банкротэн ялӥзы. Со аре гуртоос, хозяйствоын ужасьёс председателе ӵектӥзы гуртысьтызы ик нылкышноез, уно аръёс ӵоже зоотехникын ужам Валентина Андреевна Пагинаез.

Кышномурт рос-прос бась­тӥськиз хозяйствоез ӝу­тон борды. Гидын выльысь пудо бӧксыны кутскиз, бусыос гыриськыны ӧдъязы. Калыклы 1 миллион манет тыр уждун берыктэмын вал. 10 ар ӵоже Валентина Пагина хозяйствоез ёросын кужмоосыз радэ поттыны быгатӥз. 2014-тӥ арын пумиськылӥм соин. Ижын, «Металлург» санаторийын. Пери (инсульт) шуккем бере тазалыксэ юнматэ вал.

— Колхоз понна сюлмаськыса ик, таӵе висись кыли, — шуиз Валентина Андреевна соку.

Оглом 600 йыр сюро таза пудозы вал ни. Гидъёс, пе, уг окмо, вечак куашкамын, сэзъяме-выльдэме потэ. Но Валентина Андреевна хозяйствозэ кутыны ӧз быгаты ни. Интыяз йӧнала кивалтӥсь таки ӧз шедьы. Хозяйство нош ик куашканы ӧдъяз. 2018-тӥ арын «Елово» хозяйствоез «Агроразвитие» предприятие бурд улаз басьтӥз, ваньбурзэ арендае кутӥз, но толыкез ӧз луы ни. Кредитъёс октыса, пунэмъ­ёсысьтыз потыны ӧз вормы.

— Сӥзьыл Чури (Костромка) деревняысь адямиос дорам вуизы, — шуэ Валентина Андреевна. — Быриськомы, пе. Фермаын сиён ӧвӧл, пудо, сиемез потыса, бӧксэ. 7-ез кулэмын ни, силос гуосын куямын, пе. Ас синъёсыным адӟоно кариськи. Озьы ик вань. Пудо замок улын, думемын. Пыдесозь кыед пӧлын. Тусязы юон вузы гинэ но ӧвӧл. Ваньзэ тае адӟыса, сюлэм путэ ни вал. Дамбыр звонитьтӥ полицие. Пудо першалъёсты ӧти. Вутэк возьыса, пудо кулэмын, шуизы. Малы меда азьвылгес полициен ӧй лыкты? Пудо сюдӥсьёсты, скал кыскисьёсты Ярысь вайылыны кутскиллям ни вылэм.

Хозяйстволэн отчётъёсызъя 1-тӥ ноябрьлы «Еловоын» лыдъяське 540 сюро таза пудо, 222-ез — кысконо скалъёс.

Туспуктӥз Александр СТАРЦЕВ

Оскон фермеръёслы?

Гуртоос сюлмаськемен, хозяйствое али пӧртэм ведомствоос нуналлы быдэ сямен эскеронъёсын вуыло. Соин пудоез выльысь сюдыны кутскемын. Но восьмем скалъ­ёсты, ветылъёсты, кунянъёсты табере котькӧня сюд на, соослэсь йӧнала пудо уз пӧрмы ни, шуо гуртоос. Ӵаш ӧй поттысалзы ке, кин тодэ, оло, ваньмыз пудозы бырысал ни.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, хозяйстволэн отчётъёсызъя 1-тӥ ноябрьлы «Еловоын» лыдъяське 540 сюро таза пудо, 222-ез — кысконо скалъёс.

— Гидъёстӥ котыръяськыса, валано: пудо трослы ӧжыт, — шуэ министр. — Бырем пудоез вато. Коньдон ӧвӧл шуыса ӝожтӥсько. Урод ужаменызы валче 2019-тӥ арысен министерстволэсь субсидия басьтыны уг пӧрмыто. Но турын дасяны, тусьёсы ву лэзьяны уг луы шуыса, нокызьы уг оскиськы. Нуналаз котькуд скаллэсь шорлыдын 15 литр йӧл кыскыса, котькуд литрзэ 23 манетэн заводэ келяса, сиён уксёен но басьтыны луэ. Ваньмыз кузё бордысь потэ. Куд-огез малпа: хозяйствое аслам, мар кареме потэ, карисько. Зэм, министерстволэн частной предприятие пыремез, косъяськемез-валэктэмез уг луы. Озьы ке но «Еловое» огпол гинэ ӧм поталлялэ ни, югдурзэс тупатыны турттыса. Кылӥсь ӧвӧл. Но закон но вань на. Пудоез курадӟытэмзы понна кыл кутон улэ кыскыны луэ. Соин ик Россельхознадзорен валче административной но уголовной ужъёс ӝутон бордын ужаськомы.

Пудоез, техникаез, гидъ­ёсты вузаны медаз луы шуыса, хозяйство али арестовать каремын. Предприятие банкротэн ялэмын. Кузё сое люкетэн-люкетэн вузаз ке, хозяйствоез выльысь ӝутыны нокызьы уз луы ни. Сое быдэскын ӟеч кивалтӥсь басьтысал ке, оло, ваньмыз умой йылпумъяськысал. Ёросын туннэ 5 гурт предприятиос но

13 фермер хозяйствоос ужало.

— «Еловоез» басьтыны мылкыд карись фермеръёс вань, — вера ёрослэн йырыз Александр Старцев. — Деревнялы матысез луэ Снигирёв фермер. Пудо сиёнэз тырмыт дасямын. Пудоен ужаны быгатэ. Артысь гуртъёсты ӝутӥз ни. Оскиськом солы. Сюлэмыз шуг, вылды: «Еловоын» пудоез быдэсак воштоно луоз ук, таиныз барыш уд потты ни. Нош выльдӥськон котьку трос коньдонэз кулэ каре. Но хозяйство воксё ляб уд шуы. Валентина Пагина кивалтон аръёсы техника кыӵак выльдэмын, куд-ог гидъёс тупатъямын вал. Соин ик хозяйстволы бырыны сётэммы уг поты.

— Колхозэз котькин мед басьтоз ни, мед гинэ ужалоз. Милям татын мукет уж ӧвӧл, — лулӟыло гуртоос.