«Лудорвай» музейын тодматӥзы удмурт калык сюанлы сӥзем книгаен

«Традиционная удмуртская свадьба» книгалэн авторез — Москваысь историк но туспуктӥсь Денис Князев — дуннеысь пӧртэм калыкъёслэсь сюан сямъёссэс эскере. Со туспуктӥз ини ненецъёслэсь, поръёслэсь, Африкаысь масай калыклэсь сюанъёссэс. Нош сюанлы сӥзем нырысетӥ книгазэ удмуртъёслы сӥзиз, малы ке шуоно ачиз но удмурт выжыысь луэ.

«Традиционная удмуртская свадьба» книга

Туспуктӥз А. Шумилова

Россиысь Географической огазеяськонлэн, Россиысь Калыкъёслэн ассамблеязылэн ёзчизы Д. Князев 2015-тӥ арысен азинтэ «Свадьбы народов мира: культурное наследие» калыккуспо проектсэ. Сюан, соин герӟаськем сям-йылолъёс калыкъёслэн лулчеберетсылэн бадӟым люкетсы луо, пусъе со. Д. Князевлэн туспуктэмъёсыныз тодматскыны луэ wedsoftheworld.com вотэс бамын. Азьланяз со «Дуннеысь калыкъёслэн сюанъёссы» сериын пӧртэм калыкъёслэн сюанъёссылы сӥзем книгаос печатланы малпа. Нош туэ солэн тыршеменыз потӥз «Традиционная удмуртская свадьба». Мон удмурт калыклэн пиез, соин туж данъяськисько, калыкелэсь культуразэ утёнэ пыриськи шуыса, шуэ егит воргорон.

Книгаысь адӟыны луэ «Айкай» театрысь артистъёсты

Туспуктӥз А. Шумилова

Издание пыртэмын туала вакытэ лэсьтэм но архивъёсысь шедьтэм вашкала туспуктэмъёс. 2016-тӥ арын «Лудорвай» музейын удмурт сюанэз возьматӥзы-пуктӥзы «Айкай» театр но Пичи Пурга ёросысь Куреггуртысь «Азвесь нюжа» ансамбль. «Айкай» театрлэн директорез Пётр Данилов кивалтэм улсын улӟытэмын вал лымшор но шор ёросъёсысь удмуртъёслэн сям-йылолъёссы. Книгае, Д. Князевлэн туспуктэмъёсыз сяна, пыризы Кузебай Герд нимо Национальной музейысь, Глазовысь шаертодонъя музейысь туспуктэмъёс но. Котькуд фото борды Д. Князев, сюанлэсь пӧртэм палъёссэ валэктыса, текст гожтӥз.

Книга лыдӟисьёс дӥне мед вуоз шуыса, проектлы юрттэт сётӥз Удмуртиысь Правительство. Со сяна, изданилы дурбасьтӥз Россиысь ЮНЕСКО-лэн ужъёсызъя комиссия — со возьматэ, издание удмурт калыклэсь лулчеберетсэ уте шуыса.

Книгаен тодматскон но аспӧртэм сюанлы пӧрмиз — «Лудорвай» музейын ужасьёс куноосты пумитазы, удмурт сям-йылолъёсты чакласа, маскаръяськыса, кырӟаса-вераса. Денис Князевез сюан тӧрое пуктӥзы, нош «Айкай» театр быдэстӥз ныл келян гуръёсты, борӟытӥз «выль кенэз», возьматӥз нылкышно дӥсьлэсь чеберзэ но мур пуштросо луэмзэ.

Книгаен тодматскон шулдыр ортчиз.

Туспуктӥз А. Шумилова

Книгаен тодмтсконэ — «нуны сюаназ» — вуылӥзы изданилэн научной кивалтӥсез, Россиысь Кун Думаысь депутат, Россиысь Наукаосъя академиысь профессор Алексей Загребин, Удмуртиысь Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко, Удмуртиысь нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова, Печатья но ивор вӧлмытонъя агентстволэн кивалтӥсез Александр Валов, Пичи Пурга ёросысь «Азвесь нюжа» ансамбль но Денис Князевлэн Красногорск ёросысь ӵыжы-выжыосыз.

Калыклэн традициосыз ноку уг вужмо. Та книга возьматэ, макем узыр пуштрос ватскемын удмурт калыклэн лулчеберетэз, сям-йылолъёсыз пушкын. Сюанлэн котькуд минутысьтыз адӟыны луэ удмуртъёслэсь дунне шоры учконзэс, дуннеез шӧдонзэс. Лариса Буранова, Удмуртиысь нациосын ужан политикая минстр

А. Загребин тау шуиз егит историклы малпанзэ йылозяз-пумозяз вуттэмез понна. Адямиослэн бурдъясь малпанъёссы луо ке, ваньмыз пӧрме, пусйиз со. А. Муталенко верамъя, та книга элькунысьтымы библиотекаосы, музейёсы дунтэк лэземын луоз. Со сяна, издание быдэс дуннелы возьматоз, макем узыр но чебер удмурт культура — угось книга яркыт туспуктэмъёсын тырмемын, удмурт, ӟуч но англи кылъёсын гожтэмын.

— Оскисько, таин уж уз йылпумъяськы, — шуиз Денис Князев. — Али вераськонъёс мыно удмурт калык сюанэз Россиысь нематериальной культурной наследиен каталоге пыртон пумысен.

Мон малпасько, та проект элькунысь туризмез азинтыны юрттоз. Удмурт сюанэз учкыны куноосты ӧтчано, туроператоръёс но та проектэз Россиын но кунгож сьӧрын вӧлмытон понна дурбасьто. Денис Князев, «Традиционная удмуртская свадьба» книгалэн авторез

Д. Князев проектэныз тодматӥз

Туспуктӥз А. Шумилова

Кунгожсьӧр ужъёсъя министерстволэн представителез Мария Захарова но та книгалы синмаськем. Со ӵектэм та книгаен тодматскон ортчытыны ООН-лэн Нью-Йоркысь штабаз. Сое вуоно арын радъяны малпало, нош али дасяськон мынэ.

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмон аре трос ужрадъёс ортчизы но ортчозы на. Шумпотоно, та ар бӧрсьы трос адӟымон изданиос дауръёслы кылёзы шуыса. «Удмуртия» издательстволэн кивалтӥсез Юрий Кузнецов верамъя, туэ бадӟым изданиос лыдӟись дӥне вуозы на. Пӧлазы — нылпи литературалы сӥзем антология но «Письмо удмуртскому народу» книга.

Анастасия Шумилова