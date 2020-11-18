Берло дыре шаерамы секыт югдур кылдэмын — тылпуосын трос адямиос сӧсырмо яке бырыны шедё. Октябрь толэзе гинэ 175 пол тылпу гомаз, кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, тылын бырисьёслэн лыдзы 2 поллы уногес луиз.

Ӝуам корка

Туспуктӥз В. Емельянова

Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управлениысь Тылпуэз алонъя но калыкен кусып возёнъя ёзэн кивалтӥсь Сергей Карабаев ивортэмъя, туэ шаерамы 1 сюрс 883 пол тылпу потаз ни, 92 мурт сӧсырмиз, 89-эз кулӥз. Горд атас ӵемгес кузёяськиз нимаз коркаосын. Тросаз учыръёсы янгыш луо асьсэос юрт кузёос: тамак пумзэс рос-прос уг кысо яке юэм йырын тамак пумен умме усё. Таӵе мугъёслы луыса 870 тылпу пусъемын: быриз 55 адями, 36-ез сӧсырмиз. 420 тылпу потӥз урод электро езъёслы луыса, 23 мурт быриз, 27-ез сӧсырмиз. Пилиськем гуръёсын 250 тылпу потэмын: 5 мурт быриз, 6-ез сӧсырмиз. Горд атас ӵемгес чоръяз Балезино, Дэри, Якшур-Бӧдья, Пичи Пурга ёросъёсын, Иж но Вотка городъёсын.

— Одӥг тылпуын 2 но солэсь трос адямиос быризы Пичи Пурга, Эгра но Вотка ёросъёсын. Берлоез учыр вал 2-тӥ ноябре Балезино ёросысь одӥгаз гуртын вазь ӵукна. Арлыдо кузпалъёс ӵынын усыкмизы, — шуэ Сергей Карабаев. — Тылпу потонлэн мугез герӟаськемын вылэм электро езъёсын — соос вужесь вылӥллям ни. Нош луысал ке коркаязы тылпу потэм сярысь ивортӥсь извещатель, кузпалъёс, оло, улэп кыльысалзы. Пичи извещательлы луыса кемалась ик ӧвӧл улэп кылиз Дэри ёросысь трос нылпиё семья.

Кезьытъёс вуэмен, нимаз коркан улӥсьёс гурзэс тросгес эстыны кутскизы. Спасательёс ало, ӵын потон гумыосты кварталлы одӥг пол сузяно, пилиськем гуръёсты эскероно-няняно, плита азе одно ик корт лист вӧлдоно шуыса. Вуж электро езъёсты но дыраз воштон сярысь сюлмаськоно. Эшшо но умойгес луысал, котькуд семьяын извещатель луысал ке. Пичи приборъёс батарейкаен ужало, дунзы но бадӟыцм ӧвӧл, нош кӧлӥсь муртэ сайкатозы.

Валентина Емельянова