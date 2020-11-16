Кытын ужаз правительство?

Дэмласьком удмурт кунлыкен, историен но лулчеберетэн герӟаськем интыосын тодматскыны, соослэсь вашкала но туала тусъёссэс учкыса.

Елабуга, Казаньысь федерал университетлэн филиалэз (Казанской урам, 89-тӥ юрт)

1918-тӥ арын 26-тӥ инвожое Вятской, Казанской, Уфимской но Пермской губерниыосысь 78 делегатъёс люкаськизы Елабугаысь женской епархиальной училищее удмуртъёслэн 1-тӥ ӧтчамазы. Делегатъёс кенешизы самоопределение, дышетон, книга поттон, тазалыкез утён, кооперация сярысь. 100 ар ортчыса, 2018-тӥ арын та юртын ик удмурт кунлыклы сӥзем конференция ортчиз.

Сарапул, П. Башенин вузчилэн дачаез (Достоевский урам, 60-тӥ юрт)

Т. Борисовлэн кичӧлтэмезъя 1919-тӥ арын куарусёнэ татын ортчиз вань удмуртъёслэн 3-тӥ ӧтчамзы. Со сяна, 1920-тӥ арын татчы ик бӧрсьысь бӧрсе кенешыны бичаськылӥзы удмурт коммунистъёс, дышетон но лулчеберет удысъёсын ужасьёс. Озьы ик Сарапулын кутскон сётэмын вал удмурт нылкышноослэн движенизылы — 1920-тӥ арын соос нырысьсэ люкаськизы конференцие.

Сарапул, М. Утробин священниклэн юртэз (Раскольников урам, 154-тӥ юрт)

1919-тӥ-1920-тӥ аръёсын та улыно-вылыно коркан ужаз 1-тӥ удмурт правительство — Вотской комиссариат. Отын вал 3 ёзэтэз — огъя, организационно-пропагандистской но издательской (таиныз кивалтӥз К. Герд). Соос бордын ужазы литературной кружок но театральной труппа. Отын ик усьтӥськиз кадръёсты дасянъя партийной школа. Комиссариатэн кивалтӥзы Т. Борисов, И. Наговицын. Соос та коркалэн 1-тӥ этажаз ик семьяосынызы улӥзы.

Глазкар, М. Столбов вузчилэн юртэз (Киров ульча, 11-тӥ юрт)

1921-тӥ арын толшорысен инвожо толэзёзь Удмуртилэн нырысетӥ шоркараз интыяськиз огдырлы кивалтӥсь орган — Ревком. Со секыт вакытэ ужзэ мытӥз — уг тырмо вал пуконъёс, ӝӧкъёс, гожъяськон арбериос. Соин ик дэмламын вал городын улӥсьёслэсь мебельзэс учётэ кутыны «путём тщательного осмотра всех жилых помещений и складов». Али татын — Глазов ёросысь культурая но туризмъя центр.

Ижкар, Гражданской клуб (Советской ульча, 13-тӥ юрт)

921-тӥ арын 16-тӥ пӧсьто­лэзе Гражданской клублэн юртаз Вотской автономной областьысь советъёслэн I съездзы бырйиз областной исполнительный комитетэз, И. Наговицын луиз солэн кивалтӥсез. Соку Гражданской клубын лыдӟылӥзы лекциос, возьматъязы спектакльёс. Со пумысен 1924-тӥ арын «Ижевская правда» газетын потӥз заметка. Автор ӝожтӥськиз, клубе пырасьёс уг кылисько, шумето, тамак кыско шуыса. Соин ик со дэмлаз: токма ветлӥсьёсты клубе лэзьяно ӧвӧл. 1952-тӥ арын юртэз тарказы.

Ижкар, Военной собранилэн юртэз (Советской ульча, 1-тӥ юрт)

1840-тӥ аръёсы пуктэм юртэ интыяськемын вал кивалтон органъёс. Бӧрысь отчы кариськизы Оружейной школа но Военной собрание (офицеръёслэн клубзы). 1921-тӥ арын татчы Глазкарысь лыктӥзы Вотской автономной областьлэн правительствоез но мукет кивалтон ёзъёс. Юртэз бадӟыматӥзы — Горький урам кузя корпус пуктӥзы но эшшо 2 этаж ватсазы. Али отын интяыськемын куд-ог министерствоос но общественной огазеяськонъёс.

Ижкар, Правительство (Пушкинской урам, 214-тӥ юрт)

1950-тӥ аръёсы татын Пушкинской урамлэн пумыз вал. Та интыын корт ӵыжатон заводлэн юртъеръёсыз сыло вал. 1961-тӥ-1964-тӥ аръёсы соос интые ӝутӥзы Правительстволэсь выль юртсэ. Со дыре трос коньдон висъяськылӥз улон коркаосты пуктыны. Соин ик административной юртэз лэсьтыны уксё мед сётозы шуыса, документъёсын со гожтэмын вал улон корка сямен.

Ижкар, Арсенал яке «Ижевский кремль» (Коммунаръёслэн ульчазы, 287-тӥ юрт)

Арсеналэз лэсьтонэ 1824-тӥ арын вуылӥз Александр I император. Склад сяна (отчы тэре ог 75 сюрс пыӵал тӥрлык), Арсеналын вал заводской школа но музей. 1863-тӥ арын Казаньысь «Земля и воля» огазеяськонлэн ёзчиосыз чаклало вал Арсеналысь пыӵалъёсты лушканы но крестьянъёслы сётканы. Но одӥгез заговорщик ваньзэ мадиз полицилы. Нырысетӥ дунневыл ож дыръя Арсеналлэн лымшор палаз пуктӥзы 2 этажъем юрт. Али отын интыяськемын Тӧролэн резиденциез.

Дасяз Валентина Семёнова