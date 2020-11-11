Кызьы юрттоно анайлы?

Пичи Пурга районын пыӵа «Анайлы юрттом анай луыны» проект. Та ужез быдэстыны ёрос администрация 1 миллион 36 сюрс манет грант утӥз Секыт учыре шедем нылпиослы юрттонъя фондысь.

Пичи Пурга ёросысь «Анайлы юрттом анай луыны»

проектлэн огез авторез Ю. Маркова.

Фото: Максим Егоров

— Проект гожъян ужен выреммы ӧй на вал. Ар талэсь азьло таӵе фонд сярысь тодӥмы. Дыр туж ӧжыт кылемын ни вал. Соин проект гожтӥмы 2 ӝыт куспын, — вера проектлэн огез авторез, ёрос администрациысь семья ужпумъёсъя, демографияя но нылпиослэсь правооссэс утёнъя отделлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Юлия Маркова.

Та отделын ужасьёс районысь семьяосты син азязы возё бере, тодо: уката бадӟым саклык висъяны кулэ секыт югдуре шедемъёслы. Кинъёс пыро соос пӧлы? Ӵемысь со 2-3 пиналъёссэ огназ будэтӥсь, картэныз люкиськем, дырын-дырын чарка пыдсы учкылӥсь анай.

Озьы администрациысь Ды­шетонъя управленилэн ки­валтӥсезлэн воштӥсез Зоя Чернышева но семья ужпумъёсъя, демографияя но нылпиослэсь правооссэс утёнъя отделлэн кивалтӥсезлэн вош­тӥсез Юлия Маркова ужпум пуктӥзы: районын кылдытоно рос-прос служба, отчы пырись специалистъёс кышномуртлы котыр ласянь мед юрттозы шонер сюрес вылэ султыны.

Семья ужпумъёсъя отделын ужасьёс чаклазы, кӧня кышномуртлы та проект юрттыны быгатысал. Озьы 11 анай син шоразы йӧтӥз. Соослэн семьяосазы оглом 27 нылпи будэ. Чаклазы, кыӵе гурт поселениосын уло таӵе анайёс. Озьы секыт югдуре шедем семьяос тросгес шараяськизы Иваново-Самарск, Яган-Докья гуртъёсын, Пугачёво

посёлокын но Пичи Пурга черкогуртын.

Шуге-леке вуэм семьяосысь анайёслэн тужгес бадӟым шексы — юон. Та висёнэнызы сэрен соос аналтыло нылпиоссэс. Но эмъясько ке, ужаны пото ке, огдырлы нош ик улонзы радъяське. Та кышномуртъ­ёслэн анай луон правозы таламын ӧвӧл, озьы ке но югдур туж лэчыт. Семьяез одно ик утёно. Нош семья ужпумъёсъя отделын ӧвӧл нимысьтыз психолог но, специалистъёслэн но тодон-валанзы уг тырмы.

— Районъёсын таӵе югдуре шедем семьяосын ужан оскемын калыклы улон-вылонын юрттонъя (КЦСОН) служба вылэ. Но татын но уг тырмо психологъёс. Соин проектлэн нырысетӥ ужпумез: ӟеч специалистъёсты дасян. Милям командаямы 7 мурт кулэ. Но проект чотын дышетыны кутским 20 муртэ. Малы ке шуоно пандемиен валче тодон-валан басьтонмы дистанционной амалэн радъяське, сюрес вылэ быдтыны чаклам уксё шыръяське. Туж тунсыко та дышетсконмы. Ми татын теориез но практикаез ортчиськом, дорысь уж лэсьтӥськом, ужын тупаллясь учыръёсты эскериськом. Семьяосын ужась специалистъёслэн ӵе­мысь уг тырмы тодон-валанзы, кызьы юись анайёсын вераськонэз радъяно. Кызьы пыроно та семьяе, кыӵе юан бордысен кенешонэз мытоно, кызьы нылпиосыз сярысь юалляськоно, — пусъе Юлия Маркова.

Таӵе дышетсконлэн ныры­сетӥ емышъёсыз вань ни. Проектэ пырыны мылкыдзэ вераз ни кӧня ке анай. Соос пӧлысь 3-ез юонлэсь эмъямын. Проект чотын ик анайёс быгато выль профессия басьтыны. Соос вуриськисьлы, парикмахерлы но маникюр лэсьтӥсьлы дышетскыны пӧрмытозы. Собере Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерстволэн соцконтрактэзъя быгатозы асьсэлэсь нимаз ужзэс радъяны.

Проектлэн мукетыз вал­тӥсь ужпумез — анайлэсь но нылпилэсь кусыпъёссэс тупатон. Уго юись мумылэн данэз усе, пинал солэсь кылзӥськемысь дугдэ. Куддыръя таӵе семьяосысь пиналъёс гылыт сюрес вылэ султо. Ӵемысь татын юрттыны быгатэ психотерапевт гинэ. Районын таӵе специалистсы ӧвӧл, соин нош ик палэнысь муртэ ӧтёно луоз. Психотерапевт анайёсын но нылпиосын тренингъёс ортчытъяны, сюлмысь вераськыны быгатоз.

Озьы ик пайда сётоз нодъ­ян (наставничество) амал.

Ёросысь кӧня ке кышномуртъ­ёс быгатӥзы асьсэлэсь юон сямзэс вормыны. Соос визь-кенешен юрттозы, асьсэлэсь улон опытсэс вералозы проектэ пыриськись анайёслы.

— Проектмы вуоно арын гинэ йылпумъяськоз. Валамон, отчы пырыны быгатозы эшшо кыӵе ке воштӥськонъёс. Туж оскем потэ, таӵе ужмылэн пайдаез луоз шуыса. Проект мыным аслым но выль кужым сётӥз. Семья ужпумъёсъя удысын 12 ар ужасько ни, ваньзэ тодӥсько кадь потылӥз. Нош грант чотын выль луонлыкъёс усьтӥсько, выль мылкыдын уже мынӥсько, — пальпотэ Юлия Маркова.

Елена Скворцова