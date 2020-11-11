Кызьы шудо луоно?

Нылкышнолэн ассэ шӧдэмез бордысь туж ӵемысь потэ быдэс семьялэн тазалыкез. Берло дыре та сярысь трос верасько, но юанъёс ӧжытгес уг луо. Кенешиськом Ижысь 6 номеро больницаысь неврология ёзэн кивалтӥсен, «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн правлениезлэн ёзчиеныз Ольга ТАКАЕВАЕН.

Шудо нылкышнолэн пиналъёсыз но шудо.

Туспуктӥз Олег Шулаков

— Ольга Юрьевна, вань висёнъёс, пе, лулсэр бордысь пото…

— Озьы шуыны луэ. Адями ӵем керӟегъяське ке, солэн сэръёсыз золтӥськыса кадь уло, вирзӥбетэз но тэтча.

Али егитъёс но лулсэр висёнъёсын курадӟыны кутско. Малы? Адями вылэ вакчи дыр вискын туж трос психологической ныпъетъёс ошисько, трос информация вуэ, йырын уно тодон-валан возёно, ваньзэ ӝоггес лэсьтоно.

Телефонъёс ӧвӧл дыръя адямиос ог-огзылы гожтэт гожъязы. Ваньмыз гань-гань вал. Нош али вотэс баме утыр гожтӥд — ответ утыр вуиз, маке умойтэмез сярысь утыр тодӥд… Ялан дыртӥськом — со лулсэрлы стресс. Нош стресс быгытъёсты золтэ, тыбыр, йыр висьыны кутске. Мугор комок кадь огазе люкаське: ой, тазэ но лэсьтоно, созэ но вуттоно…

Эшшо ке асьмеос асьмеды ум жаляське, трос ужаськом. Бакчае ке потӥськом, ужмес пумозяз вуттытэк, ум дугдӥське, бакча убоямы выдытозь, ужаны дась. Озьы остеохондроз, инсульт дорозь вуыны кема ик ӧвӧл.

Лулсэръёслы урод луэ кӧё-вӧё, сакыро сиськем но. Удмурт калык сиёнъёс сыӵеесь ӧй вал. Турлы-турлы, витамино пӧраськыны быгатылӥзы: бакча сиёнъёс, емышъёс, сӥль, чорыг — ваньмыз эсэпсэ валаса лэсьтӥськиз.

— Азьвыл лулсэр висёнъёс сярысь сокем ӧм кылылэ…

— Азьвыл тросгес ужало вал мугорын. Али — пукысагес. Зарядка ум лэсьтӥське, трос ум ветлӥське. Егит нылкышноос, анайёс трос пуко телефонъёсазы, компьютеръёсын. Лулсэръёс золтӥсько синъёс, пельёс пыр пырись телефон сиослэсь но.

Нунал ӵоже ужаны но, шутэтскыны но, пыдын ветлыны но дыр шедьтоно.

Туала вакытэ нылкышноос котыр ласянь азинлыко луыны тыршо. Интернетын но кӧня ӧтёнъёс: азинлыко луоно, бизнес семинаръёсы пыриськоно, азьлань но азьлань вамышъяно! Но ваньзэ лэсьтыны дыр но, кужым но кулэ. Кышномурт ваньзэ вуттэ ке, умой. Но котькинлэн озьы уг пӧрмы. Со понна ӧвӧл куректоно. Кинлы кулэ керӟег анай? Пиналъёстылэн, семьядылэн, асьтэлэн тазалыкты мед луоз.

— Нош лулсэр висёнъёс кызьы ке герӟаськемын-а выжыен? Шуом, удмуртъёс троссэ пушказы возё, куректонзэс шарае уг потто, пушказы копасько. Нош итальянецъёс, кылсярысь, ӝог пурӟизы, кесяськизы но буйгазы. Пушказы уг возё бере, мугорлы, йырлы капчи, дыр?

— Зэм, пушкад ачид астэ сиыса улӥськод ке, висьыны усьыны чалякгес быгатод. Но укыр ӝуалскись луон но урод: вирзӥбет ӝутске, эндокринной безъёс (железаос) золгес ужаны кутско. Шедьтоно эсэпсэ. Адями котькуд югдурысь мед быгатоз, ассэ ачиз вӧсь карытэк, потыны.

— Но асьмелэн «Из но, му но пилиське но, адямилы чидано…»

— Озьы. Нылъёсты но, пиосты но пичиысен чиданы дышето. «Тон пияш ук, малы бӧрдӥськод, чида…» Бӧрдыны но быгатоно, дугдыны но. Бӧрдон — инкуазен сётэм маке. Но адями весь бӧрдыса улэ ке, со умой ӧвӧл ни, отын психологлэн юрттэтэз кулэ.

— Котьма ке но, удмурт нылкышно берло дыре воштӥськиз, усьтӥськиз. Воргоронъёс пушказы на. Оло, соин но лулсэр висёнъёс, инсультъёс пӧлазы тросгес? Ваньмыз юонэн, сиськонэн гинэ герӟаськемын ӧвӧл ук.

— Асьмеос, удмурт нылкышноос, туж кужмоесь. Ми азьпал радэ потыны кутскиськомы, ваньзэ ас выламы басьтӥськомы. Воргорон, милесьтым адӟем карыса, озьы ик азьлань мыныны тырше, но солэн котьку ик уг пӧрмы. Та пумысен куректэ. Нош кышномурт сое эшшо пыкылэ на…

Кунсьӧрын котькуд адямилэн вань психологез. Асьмелэн со вӧлмемын ӧвӧл. Собере, удмурт адямилэн сямыз но сыӵе: аслэсьтыд сюлмаськонъёстэ малы мурт адямилы усьтод?

Умой луоз, шедьтӥды ке сыӵе адямиез, кудӥныз котькыӵе ужпумъя вераськыны луоз. Тодӥськод, со нокинлы уз вера. Ӟечез психолог — шӧдтэк шорысь пумиськем адями. Шуом, тон поездэ пуксид, тодмотэм адямилы сюлмаськондэ усьтӥд но — капчигес луиз.

— Али гуртъёсын пукон коркаос, нылкышно клубъёс вань. Нылкышноос люкаськыло, кырӟаса-вераса пуко. Со висёнъёслэсь уте-а?

— Со туж умой. Пукон корка потыса, нылкышнолэн йырыз шутэтске, сюлмаськонъёсыз огдырлы вуно. Адямилэн кулэ луыны яратоно ужез: кырӟан, керттӥськон, пуэн вырон… Соку со аслыз

буйган шедьтэ, золскем сэръёсыз лябӟо, висён палэнске.

— Нош нылпиослэн лулсэр висёнъёссы тросгес луо-а?

— Выжыысь выжые кошкись висёнъёс йыло. Малы? Инкуазьлэн кырсёмемез, анай-атайёслэн висёнъёссы, урод сямъёссы, вина, тамак, наркотикъёс…

Туала нылпиослы школаын но капчи ӧвӧл. 1-тӥ классысен ик ЕГЭ-лы дасяло ни…

Дорам приёме 17-18 аресъемъёс лыкто. Уй-нунал компьютер сьӧрын пуко, репетиторъёсын экзаменлы дасясько но висьыны кутско.

Анай-атайёслэн куронъёссы будӥзы. Пиналлэсь тазэ но, созэ но куриськом, нош пинал мугорлэн кужымез быре.

— Удмурт анайёслы кыӵе 3 валтӥсь визь-кенеш сётысалды?

— Эн вунэтэ: дышетскон сяна, вань на будыны юрттӥсь шудонъёс, эркын бызьылон. Пичиысен дышетэ пиналдэс валаса, ӟеч сиськыны но ас ужъёсыныды, асьтэ вылын возьматэ, кызьы улоно.

Елена Миннигараева