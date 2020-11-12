Кызьы чылкытато вуэз?

Ижын ву гумыос 65 процентлы уродмемын. Лыдпус 70 процентозь вуиз ке, 2016-тӥ арын кадь кышкыт югдур кылдыны быгатоз.

«Ижводоканаллэн» диспетчерскояз котьку сак уло

Туспуктӥз Максим Егоров

Алигес Иж город Думаысь депутатъёс огкылэ вуизы: вуоно арын июль толэзьысен ЖКХ понна тыриськонъёсты будэтоно. Озьы йылозы кезьыт вулы, водоотведенилы дунъёс, тужгес троссэ — 9,5 процентлы. Йылтэм тарифъёс чотын люкаськись уксё кошкоз шоркарлэсь ву нуон-сётон системазэ — та понна кыл кутӥсь «Ижводоканал» огазеяськонэз — выльдыны.

Та компания ву вуттэ Ижысь 600 сюрс пала адямиослы. Солэн бурд улаз пырись «Пруд Ижевск» станция интыяськемын Иж тымет дурын — Киров парклы но зоопарк­лы матын. Кыдёкын ик ӧвӧл улон юртъёс сыло, мынӥсь-ветлӥсьёс татын уг бырыло. Нош станциын вуэз чылкытато на азьвыл сямен — хлорен. Утиське со 800 литръем цистернаосын: соосты станцие вуттонэз чаклало кышкыт учыръёслэсь утиськонъя службаос. Цистерна марысь-мар пуштӥз ке, хлор 250 метрлэсь ятырлы вӧлскоз, та котырысь вань лулозэ быдтоз. Нош кышкытлык бадӟым: гумыос сисьмемын-сыномемын, эшшо ке хлор вужмем станциын утиське — пуктэмын ай со 1964-тӥ арын. Станция кулэяське выль юртлы, угось матысь аръёсы вуэз выль амалэн чылкытатыны чаклало.

— Контейнеръёсын хлор ву кадь кизер, ми уже кутӥськомы солэн йылаз кылдӥсь газэз. Иж тыметысь басьтэм вуэз соин чылкытатӥськомы но юртъёсы келяськомы, — шуэ «Пруд Ижевск» станциысь вуэз чылкытатонъя цехлэн кивалтӥсез Андрей Трефилов. — Но унояз улосъёсын хлорлэсь куштӥсько ни. Куто лякытгес веществоез — хлорлэсь гипохлорит суретсэ. Таиз калыклы кышкытлык уг кылдыты. Омыре потӥз ке но, станцилэсь палэнэ уз вӧлмы.

«Ижводоканал» огазеяськонлэн валтӥсь инженерез Владислав Катаев ивортэмъя, банкъёсысь пунэмаськыса, соос туэ ик тупатъян ужъёс борды кутскизы. Гумыос но ву сётонэн герӟаськем сооружениос ог 200 миллион манет тыр выльдэмын.

— Вуоно арын йылтэм тарифъёс чотын люкаськись коньдонэн «Пруд Ижевск» станцилы выль юрт пуктыны кутскомы, отын вуэз выль амалэн чылкытатом — хлорлэн гипохлорит суретэныз. Ваньзэ-ӧвӧлзэ та выльдӥськонлы ог 3 ар кулэ луоз. Со сяна, вуоно арын ик вуэз химия суретъёстэк чылкытатонъя проект кылдытон борды басьтӥськомы. Вань та ужъёслы кулэ луоз 500 миллион манет пала, — шуиз В. Катаев.

Выльдӥськон дыръя бад­ӟым саклык висъяськоз вуэз фильтръёс пыр сӥсъянлы — огазеяськонлэн та тӥрлыкез но туала куронъёсъя радъямын луоз.

— Вуэз кырсьлэсь сузян понна уже кутӥськом коагулянтъёсты. Соос кырсь борды лякисько, огазеяськыса мамык кылдыто но ву пыдсы пуксё, собере сӥс борды чукаса кылё, — веранзэ азьланьтэ «Пруд Ижевск» станциысь вуэз чылкытатонъя цехлэн кивалтӥсез А. Трефилов. — Та вакытэ «Пруд Ижевск» станциямы ву сузянлы висъямын 2 зал: одӥгез 1964-тӥ арын ӝутэмын ке, кыкетӥез — 10 арлы бергес. Кыкетӥяз ваньмыз лэсьтӥське ке автоматъёс пыр, нырысетӥяз уж радъямын киын. Кӧня коагулянт ватсано бассейнэ, ку вузэ лэзёно яке тырмытоно, ку миськоно созэ я тазэ тӥрлыкез — ужасьёсмы сак чакласа возё. Таяз но автоматъёс пуктылэмын луизы ке, уж капчиялоз, ву чылкытгес луоз.

Елена Никитина