Кызьы удмуртъёс Красноярск улосэ вуизы

Куддыр паймоно кадь, асьмеос, удмуртъёс, туж ик трос ӧвӧл ке но, улон асьмемыз дуннелэн пӧртэм сэрегъёсаз пазьгем. Кылсярысь, удмуртъёс асьсэлэсь пытьызэс Красноярск улосвылын но кельтэмын. Зэмзэ ке верано, куке но та палъёсын быдэс удмурт гуртъёс вылӥллям.

Вунэмын ӧвӧл

Туэ толшоре мыным Ирина Пчеловодоваен шуд усиз Красноярск палась удмуртъёс доры вуылыны. Красноярск палась удмуртъёс доры вуылыны кылдӥз Поволжьеысь кошкем калыкъёслэн вераськемзы но фольклорзы сярысь проектлы но Россиысь наукая фондлы луыса.

Тодмо ни вал, Красноярск улосын быдэс удмурт гуртъёс вылӥллям шуыса. Кылсярысь, Шарыповка, Камышовка, Каташево, Верхняя Суразовка, Володарка, Ореховка, Димитрово, Давыдово. Со сяна, удмуртъёс улӥллям на Кытат станциын, Яшкин, Кучугур, Тулат, Уланово, Тургенево но мукет гуртъёсын. Туннэ тросэз ӧвӧл ни. Татчы 1974-тӥ арын удмурт тодосчиос вуылӥзы ни. Соку экспедициен кивалтӥз профессор, история тодосъя доктор Владимир Владыкин. Соос пыразы Камышовка, Шарыповка гуртъёсы, Кытат станцие но Рассвет посёлоке. 1976-тӥ арын Владимир Емельянович «Сибирская группа удмуртов» нырысетӥ статьязэ «Этническая история народов Урала и Поволжья» книгае гожтӥз. Со сяна, тодосчи Михаил Атаманов 2004-тӥ арын «Вордскем кыл» журналын Сибирьысь удмуртъёс сярысь статьязэ поттӥз. Туэ экспедициен ветлыкумы, удмуртъёсын пумиськылӥмы Суриково, Рассвет, Кытат станция, Шарыповка гуртъёсын. Милемлы удалтӥз вераськыны 1974-тӥ арын юалляськем удмуртъёслэн нылпиосынызы.

Красноярск улосысь Бириллюсы ёросысь Рассвет посёлокысь В. Шкляева

Туспуктӥз Николай АНИСИМОВ

Квасамъёс

«Россиысь» (тазьы Сибирьын улӥсьёс Россилэсь шундыпуксён палзэ, Урал гурезьёс дорозь, нимало) Сибире удмуртъёс пӧртэм мугъёсын вуизы: нырысь Столыпинлэн аграрной реформаез дыръя, собере революция бере кулаке поттон вакытэ, берло ини, Быдӟым ож бере, ӟеч улон утчаса.

20-тӥ даурлэн кутсконаз нырысь лыктэмъёс землянкаосын улӥллям. Собере пуктӥськыса одӥг коркан кӧня ке семьяос улӥллям, берло ини веме карыса ог-огзылы коркаос ӝутылӥллям. Таӵе секыт улонлэсь трос нылпиоссы кулылӥллям. Нырысь-валысь ватыны дӥсь но вылымтэ, тодазы ваё пересьёс, соин ӵемысь кызьпу туен яке курен (кора) бинялтыса ватылӥллям.

— Сэпын (Эгра ёрос — авт.) улыкумы, раскулачить каризы, ваньзэ басьтӥзы. Валмы, молотилкамы вал… — тодаз вае 1929-тӥ арын вордӥськем но Сибире 1930-тӥ аръёсы вуэм Тамара Даниловна Леконцева. — Пересь атаез тюрьмае пуктӥзы. А милемыз, куинь сузэръёсты, мамкаез но папкаез, семьяен Сибыр каторгае келязы. Сибыре поездэн вуим. Козулькаысь Ореховкае 100 иськем пыдын тайгаетӥ но гурезьёстӥ мынӥӎ.

Удмуртъёслы вордскем палъёсысьтызы кошкыны мукет мугъёс но вылэм на: «Россиын» нянь уг удалты, вытъёс бадӟымесь, турнан но ю кизён музъем ӧжыт, нюлэс тырмыт уг висъяськы, калык гуртъёсын трос. Нош Сибирьын турын турнало, пу корало, дасяло вылэм кӧня мылзы потэ, нянь тырме адямилы но, пудолы но, соин сэрен пудо но трос вордыны луэ вал.

Красноярск улосысь Большеулуй ёросысь

Шарыповка гуртысь Леконцев кузпалъёс.

Туспуктӥз Николай АНИСИМОВ

Удмуртъёс Сибире Грак, Кизнер ёросъёсысь, Алнаш ёросысь Кузёбай гуртысь но Удмуртилэн уйпал ёросъёсысьтыз вуиллям, тросэз — Эгра ёросысь. Красноярск удмуртъёс уйпалъёсты но лымшоръёсты ог-огзылэсь висъян понна «бонъёс» яке «елабужскойёс» но «бенъёс» шуыса нимало. Та бордысь но, вылды, куд-огъёссылэн кушем нимъёссы кылдэмын: кылсярысь, Бонали Дарья, Алнаш Марья, Сундур Марья, Сундӥ Ваня, Баграш Оксиння, Четкер Марья, Четкер Веня, Сэп Горей, Качка сватья, Ӟиё Тоня. Удмуртъёс сьӧразы вӧсьсэс но вайиллям. Красноярск удмуртъёс сое пӧртэм сямен нимало — «керемет вӧсь» яке ӟуч манеръя «молебен». Вӧсе «бенъёс» но, «бонъёс» но ветло вылэм, со сяна, отчы мукет калыкъёс но мыло-кыдо пыриськылӥллям. Лымшор но уйпал удмуртъёс мукет сям-йылолъёссэс но ӵошен ортчытылӥзы. Валамон, ӵемысь соослэн йылол нимъёссы, ортчытон радлыксы чутрак висъяськылӥз, но удмуртъёс тупаса-валаса улӥзы.

— Мон ачим «бен», нош Баграш Оксиння «бон».

Огпол со затеяла: давай, пе, Акашка лэсьтом. Акашка, пе. Тӥни соин мон тодӥсько, мар со Акашка. Вал вылын, пе, ворттылом. Паска нунал-а, Паска бере-а лэсьто вал… Кышноос вал вылын, а Сэп Горей вал вылын сылыса ворттылэ вал, — тодаз вае 1937-тӥ арын вордскем Елизавета Афанасьевна Перевозчикова. Выжыосыз Эгра ёросысь Сэп гуртысь луо.

Али татысь удмуртъёс асьсэзыс «квасам» нимало ни, малы ке шуоно удмурт кылын алама верасько ни, пе, ӟучо-удмурто.

Сямъёс ышо

Экспедицие дасяськонъямы тодмо луиз на, Красноярск улосын Дзержинск ёросын но удмуртъёс уло на вылэм шуыса. Татын соос 2 гуртъёсы, Чемурае но Орловкае, интыяськиллям. Татчы удмуртъёс тросэн 1950-тӥ аръёс бере Удмуртилэн уйпал ёросъёсысьтыз лыктӥллям. Тросэз — Глазов ёросысь, соин но Орловкаын одӥг ульчазы Глазовская нимаське. Та ульчаын удмуртъёс гинэ уло вылэм, али пӧлазы ӟучъёс но вань ни.

Удмуртиын соку туж секыт, куанер улӥллям, пе. Куро килограммен гинэ сёто вылэм, котьку сютэм ветлӥллям, пу тырмылымтэ. Нырысь лыктэм муртъёс, татын улон майбыргес шуыса, семьяоссэс, ӵыжы-выжыоссэс Сибире улыны ӧтиллям. Татын соослы нырысь урод патеръёс, пичи коркаос висъяллям. Лыктэм муртъёслы дунтэк пудо сётӥллям. «Няньлэсь ческыт шӧмзэ, Сибире вуыса гинэ, валам», — шуо Орловкаысь удмуртъёс.

Удмуртъёсты татын вань секыт ужъёсы ысто вылэм, секыт йӧтыса, тросэз кулылӥллям. Жаляса верано, туннэ удмурт кылзэс одӥг-кык мурт гинэ поттылэ на. Озьы ке но соос шунытэн тодазы ваё анай-атайёссылэсь кырӟаса ужамзэс, шулдыр юон дыръёссэс, пӧртэм йылолъёслэсь ортчемзэс. Кылсярысь, кисьтонъёс (поминка) дыръя гурт калыкен шайвылэ ветлэмзы бере шай сьӧры пото но асьсэ кулонэн кулымтэ муртъёсты нимысьтыз буре ваё на вылэм. Берло та йылолзы бырем, малы ке шуоно ӟучъёс удмуртъёсты серем каро, пе, вылэм — шайвылын кӧтсы тырытэк, шай сьӧрын но юмшало на шуыса. Озьы вашкала сямзы улонысь ышиз.

— Азьло «Россиын» секыт улон вал, Сибирьын — майбыр, нош али Удмуртиын умойгес уло ни шуо кадь, Сибирен ӵошатыса, — вераськонмылэн пумаз ватсазы татысь удмуртъёс.

Сибирьысь секыт улон но ӟечез пала кыстӥськон красноярск удмуртъёсты зол кыдатӥз. Трос ыштонъёс пыр ортчыса но, соос сюлмазы возё удмурт луэмзэс, шунытэн тодазы ваё вордскем палъёссэс, анай-атайёссэс. Праздникъёсазы дасяло удмурт сиён-юон, куддыр тодазы ваё удмурт кырӟанъёсты. Тросэз Удмуртие вуылэмын ӧвӧл ке но, дор палъёссэс адӟемзы потэ. Озьы ке но табере Сибирь — соослэн дорзы.

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Николай АНИСИМОВ,

филология наукаосъя кандидат, философияя доктор