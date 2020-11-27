Кызьы азинско коммерциен вырисьтэм огазеяськонъёс?

Туспуктэм: udmurt.ru

26-тӥ шуркынмонэ Ижын ортчиз коммерциен вырисьтэм огазеяськонъёслэн форумзы. Пандемиен йырин со оффлайн но, онлайн но ортчиз.

Ужрадэ дистанционно 350 адями пыриськиз. Спикеръёс пӧлын вал Россыись Общественной палатаысь, Елена но Геннадий Тимченколэн фондысьтыз но мукет огазеяськонъёсысь спикеръёс.

— Ми ужаськомы ни 2017-тӥ арысен, со дырысен дӥнямы оглом 77 сюрслэсь уно проектъёс вуизы ни, 16 сюрсэз соос пӧлысь коньдон утӥзы. Удмуртия сярысь верано ке, татын Коммерциен вырисьтэм огазеяськонъёс лулысь-сюлмысь ужало: Фондамы соос ыстӥзы ни 1 сюрс 232 проектъёссэс, 275 проектъёссы утӥзы огъя 321 миллион манет, — пусйиз Президентлэн грантъёсызлэн Фондэзлэн исполнительной директорез Антон Долгов.

Ужрадын вераськизы, кызьы пандемиен йырин ужан амалъёсты воштоно, калыклы юрттӥськоно луиз. Озьы ик кенешизы, кызьы луэ волонтёръёслэсь движенизэс азинтоно, огъя Ресурсной центр кылдытоно.

Мар сярысь вераськизы пӧртэм секциосын, учкыны луоз та чӧлсконъёсъя:

https://youtu.be/ajioew4K0zg

Мария Петрова