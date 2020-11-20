Кураськисе потонлэсь утиз вуз карись
Related Articles
Сак но бадӟым сюлэмо вуз карисьлы луыса Ижысь 81 песянай коньдонзэ утьыны быгатӥз. Сотэк мӧйы кышномурт 450 сюрс манетсэ пӧяськисьёслы кузьмасал.
81 аресъем песянаез телефон пыр алдаз воргорон. Ивортӥз: тӥляд банкысь счётады лушкаськисьёс пыриллям. Коньдондэс утён понна уксёдэс лэзёно таӵе счётэ.. Куалектэм кышномурт картэныз ӵош вуз карон центре мынӥз, банкомат пыр 450 сюрс манетсэ басьтӥз. Собере арлыдо муртъёс та уксёзэс выльысь банкоматэ тырыны кутскизы, висказ телефон пыр вераськыса.
Мӧйы кузпалъёслэсь шулӟектэм ымныръёссэс, куалекъясь киоссэс адӟиз вуз карись. Со вераз пересьёслы, таӵе амалэн йыртэмасьёс «ужало» шуыса. Со вискын вуз карись жингыртӥз полицие, учыр сярысь ивортӥз. Озьы ке но пересьёслэсь йырзэс берыктыны секыт вал ини — соос банкомат пыр 60 сюрс манетсэс келяса вуттӥзы. Полициез возьман сяменызы, вуз карисьлы юрттӥзы ӵош ужась юлтошъёсыз. Соос но мӧйыослы валэктыны выризы йыртэмасьёслэсь пӧяськемзэс.
Полициын ужасьёсын пыр-поч вераськыса гинэ, арлыдо кузпалъёс валазы алдаськеме усемзэс. Пересьёс 60 сюрс манетсэс йыртэмасьёслы келязы ке но, коньдонзылэсь бадӟым люкетсэ утьыны быгатӥзы ик. МВД-лэн Октябрь ёросысь отделэз та учыръя уж ӝутӥз Уголовной кодексысь 159-тӥ статьялэн 2-тӥ люкетэзъя (бадӟым ыштон вайыса юромо пӧяськон).
Нош сак вуз карисьлы МВД-лэн Следствиея управленияз ужасьёс тау каризы, матысь дыре сое кузьымен пусйыны чаклало.
Елена Скворцова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment