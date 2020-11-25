Коронавирусэн черламъёсты йӧнатыны шаерамы 3 сюрс 2 койка усьтэмын

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Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов верамъя, со пӧлысь 651-эз али буш. Но Минздрав азе курон пуктэмын: 65 ареслэсь бадӟымъёсты койкае выдтоно, висёнлэсь муре пыӵамзэ возьматэк.

Нош доразы ковидлэсь йӧнатӥськисьёслы дунтэк эмъюмъёс сётъяны кутскемын — элькун бюджетысь талы 60 миллион манет висъямын, эшшо 56 миллионэз вуиз Россилэн казнаысьтыз. Али таӵеос 2 сюрс 140 пала. Соосты чаклан вылысь 145 бригадаос кылдытэмын: 49-эз — Ижын, 96-ез — районъёсын. Котькудӥз нуналскын ог 20-80 мурт доры вуылэ.

— Черламъёслэн лыдзы та вакытэ октябре кадь ӝог уг йылы ни ке но, уг но кулэсмы, — пусйиз Тӧро. — Оло, со герӟаськемын тросгес тестъёс лэсьтыны кутскемен: ог ӝыны ар талэсь азьло нуналскын 1 сюрс 500 эскеронъёс ортчытӥсько вал, али — 6 сюрс пала.

Матысь дыре шаерамы ковидлы пумит 1 сюрс 300 пала вакцина вуыны кулэ. Вазенгес 42-сэ басьтӥм ни — соос пуктылэмын эмъясьёслы, ваньзылэн тазалыксы умой. Вуоноез вакцина озьы ик эмъясьёслы чакламын.

Элина Кумачёва