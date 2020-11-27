Кнопкаё телефондэ возисько…

Чырткем, мамае! Ӟечбур, мусое, мусолэсь но мусо анае! Тани нош ик пукси гожтыны тыныд гожтэт.

М. Занчаровалэн туспуктэмез малпамтэ шорысь шедиз Интернэтысь

Ми доры вуиз тол. Татчыoзь ай, вань калыкез шумпоттыса, возиськиз чебер, шундыё, шуныт но кӧс сӥзьыл куазь. Нунал вакчияз, уйёс кузёмизы, тыныд ивор ыстыны дыр сюриз. Валасько: та гожтэтэз дорад нокин уз вутты, озьы ик ӝӧк вылам кыллёз, но оскисько, иворъёсме тодытэк уд кыльы.

Мусо анае, мон сярысь чик но эн сюлмаськы: мынам ваньмыз умой. Улон огсямен радъяське. Бакча емышъёсмы туэ туж удалтӥзы. Тужгес но шумпоттӥзы слива, сутэр, эмезь, улмо. Картошка но ӵужкушман тожо чебер будӥзы. Огреч ӧжытгес вал, но тырмыт. Бакча емышъёсмы толбытлы окмозы. Вань сылалтэмъёсмы но варенняосмы банкaосы пытсамын но гулбече ӝик-ӝик интыямын. Оскисько, та ивор тонэ шумпоттоз, уго ачид семьяме бакча сиёнъёсын куноям гинэ ӧвӧл, картошка, ӵужкушман тыбыр сьӧрад котомкаен ми доры, Ижкаре, вуттылӥд. Кӧня курылӥ, озьы курадӟыса эн ветлы ни, ачим ваё шуылӥ — ӧд кылзӥськылы. «Асьтэос ӵем уд бертылӥське, адскеме потӥз», — вазьылӥд. Со вал уксёен туж секытэсь 1990-тӥ аръёсы. Ачим но, нылпиосы но тыныд со понна музъемозь йыбырттӥськом. Табере со сямыд — нылпиослы Ижкаре бакча сиён нуллон — мыным паласькиз. Эстафетадэ басьтӥ, я, мынам коть машинае вань, тыбыр вылам нуллонэз ӧвӧл. Машинае но бон, тон юрттэмен, басьтэмын. Таиз понна но тау карыны уг жадьы.

Мусо анае! Лымы усемлэсь азьвылгес ортчи бакча кенер вӧзтӥмы ог 8 ар талэсь азьло ӵош мерттэм кызьпуосмы, льӧмпуосмы, кызъёсмы но сливапуосмы вӧзтӥ. Соосын тон сямен ик вераськи, чебер но юн будыны кури. Яратоно кызьпуэд, усьылыны вуымтэ ӵуж куаръёсыныз шильыртыса, тыныд салам сипыртӥз.

Али но син азям, кызьы кошкон азяд котькуд писпуэн берпуметӥзэ шуыса вераськид, вешад. Нюромем синъёсыд гинэ веразы, кыӵе секыт вал соосын люкиськыны. Туэ писпуосыд эшшо но чеберскизы, соос котьку мыным тонэ тодазы вайыто.

Мусо анае! Берло дыре кӧлэме уг луы — изьыны выдӥсько но, вань улонэ син азям. Тани мон 4 арес дыръям пересь нэнэй но дядяй дорын тонэн ӵош куноын. Ӝыт корка пушмы сӥялскиз но, нэнэй кортгурзэ эстӥз. Соку ик шуныт луиз. Мон лӧптыса ваньдылы 3 парсьпиос сярысь выжыкыл мадисько. Огполын уг тырмы, кӧня ке улыса, нош сое ик верасько, собере — мукет выжыкылэз. Тӥ монэ выльзэ но выльзэ выжыкылэз вераны лӧпкытӥськоды. Мыным со ик кулэ — верасько но верасько.

Со дыръёсме тодам вайыса, али воксё паймисько: кызьы тон, мама, школаын 1-тӥ классын 2 арня гинэ дышетскем мурт, нырысетӥ парта сьӧрын пукыса но доска вылысь гожтэмез адӟисьтэм маке, улытозяд одӥг книгаез но лыдӟымтэ мурт, кытысь тон сомында выжыкылъёсты, удмурт мадиськонъёсты, удмурт кырӟанъёсты тодӥськод вал?! Эшъёсыд но вераллязы, троссэ кырӟанъёстэ кылылэммы но ӧвӧл шуыса. Туж ушъяллязы тонэ со понна.

Гажано анае! Кӧня молитваосты тон тодӥськод вал! Ми, 2 пиосыд, молитва кылъёсты, бадӟым букваосын гожъяса, тыныд дышетыны сётӥськом яке шара 2-3 пол лыдӟиськом но, ваньмыз йырад пыраклы кыле вал.

Будэмъям эшъёсы азьын возьыт луылӥз Инмарлы мултэс оскеменыд валлин. Школаын милемыз дышетӥзы, Инмар ӧвӧл шуыса. Вождэ эн вайы со понна, пинал муртлэн янгышез со.

Пичи дырысеныд ужаны кутскемед, улонлэсь шӧгзэ-кузьытсэ дурыныз веръямед сярысь радиоверан кылдытон сярысь малпанэ малпанэн ик кылиз. Луонлык вань вылысь номыр ӧй пӧрмыты. Со ласянь мынэсьтым но аламагес ассэ возем атаед. Война бере колхозлэн председателез луыса ужакуз, 8-тӥ Мартлы кузьым кышет сётыны чаклалля вылэм. Нош тынэсьтыд нимдэ списокысь ӵушылэ вылэм. Озьы со карылэм, калык умойтэм малпамлэсь кышкаса. Кызьы, пе, аслад нылыдлы кузьым сётод?! Эшъёсыд — чебер кузьым кышетъёсын, нош тон — вуженыз. Мар карод? Зар-р бӧрдод но тӥни…

Мусо, яратоно, гажано мамае! Улэп дыръяд мон тыныд туж шер вералляй шуныт кылъёсме. Малы? Али малпаськисько со сярысь, вуисько сыӵе валанэ: тон будэтӥд милемыз огнад, ачид ик — анай, ачид ик — атай. Нуныяськонлы воля сётэмын ӧй вал. Нырысетӥ интые котьку пуктылӥд юртъер котырын ужан-юрттӥськонэз. Улонын ваньзэ быгатoно, шуылӥд. Ӧд люкылы: таиз кышномуртлэн, таиз пиосмуртлэн ужез. Ваньзэ лэсьтылӥм огазе.

Мусо анае, тау тыныд нылкышно ужлы но дышетэмед понна. Тыныд луыса,мон пичи дырысеным быгатӥсько пӧраськыны, керттӥськыны… Чик но уг возьдаськиськы талэсь. Школаын дышетскыкум, одӥг конкурс дыръя, дас пала пиосты картошка паланы косӥзы. Кыӵе соос монэ паймытӥзы… быгатымтэенызы! Анайёссы соосыз, шӧдӥське, та ужлы чик дышетӥллямтэ. Пӧраськыны быгатэме мыным, студент вакытъёсам общежитиын улыкум, юрттӥз. Куинь-ньыль комнатаосысь эшъёсылы пӧраськылӥ.

Анаелэсь кофтазэ али но возисько

Яратоно анае, будэтэмед, утялтэмед, сюдэмед, яратэмед понна тыныд тау карыса уг жадьы. Пыраклы тодам кылиз кыӵе ке но муген Пичи Пурга райцентрамы ветлэммы, мыным соку ог 4 арес вал меда. Толалтэ, туж кезьыт. Малы ке сылӥськом ульча шорын. Мон гын сапеген, пыдъёсы озьы ке но кынмизы, вӧсь луэмзылы чидатэк, бӧрдӥсько. Тон, кема малпаськытэк, пыдъёсме, сапегысь поттыса, гольык киосыныд но шокаменыд шунтыны вырид. Самой со нуналэ йырам сыӵе валан я оскон кылдӥз: тон мон понна ваньзэ-ваньзэ лэсьтод, тон монэ юн-юн яратӥськод. Ачим но тонэ туж зол яратӥсько шуыса, отысен нырысьсэ валай.

Нош тодӥськод на-а Кечтака но Брангурт сюрес вискын йыромеммес? Ма кызьы, пе, уд тоды, юнме гинэ юасько. Озьы ик толалтэ вал со. Мон висьыны уси, кӧтме олокинэз-маиз туж позыръя-бералля. Тон уйин 4 часын вал кыткид но нуиськод монэ Брангуртысь больницае. Уйин трос лымы усем, номыр уг адскы. Валмы сюреслэсь палэнэ кожем, кӧт вылозяз лымы пушкы выйиз, потэмез уг луы. Вот курадӟон ке курадӟон сюриз тыныд соку! Нырысь валлы сюрес лёгад, солы лымы пӧлысь потыны капчигес мед луоз шуыса. Валмы ӧжытак вырӟе но, лёгамтэ интые вуыса, нош вые. Собере валэз дӧдьыысь юскид, ачиз сюрес мед шедьтоз шуыса, серметтӥз кутыса сьӧраз ветлӥд. Кыдёкын ик ӧвӧл ни Брангурт, отысь куд-ог коркаосын тылъёс ӝуатскемын ини. Нош сюрес уг шедьы. Шат татчы ик кыкнамы но чатралом ини шуыса, вӧсяськыны шӧтад. Ӧд, шуг-секытлы, кышканлы, пеймыт уйлы соку но ӧд сётскы — утчад, шедьтӥд, кытчы кулэ вуттӥд.

Тау тыныд кыксэ ик пиостэ огкадь зол яратэмед понна.

Одӥг гожтэтын ваньзэ уд вера. Куддыръя мон тыныд ӧч но карылӥ. Укылтэм но вал, тамак кыскылӥ, курытсэ юылӥ. Нош огпол, мар верамме валатэк, тонэ юнме шорысь туж юн обиде уськытыны шедьтӥ. Со понна мон тынэсьтыд соку ик прощение кури ке но, али но со янгышаме пумысен сюлэмы висе.

Огезлы шумпотӥсько: совхозамы пудо вордонын ӟеч ужамед профсоюзэн адӟытэк кельтэмын ӧй вал. Вить оло куать пол дунтэк шутэтскылӥд санаторийёсын. Со понна Совето Союзмылы бадӟым тау.

Анае, мусое! Кнопкаё телефондэ возисько. Шер ке но, куддыръя отчы эшъёсыд жингыръяло. Монэн верасько но анайдэ кылэм кадь потӥз, шуо. Вераськонмес йылпумъяса, мон соослы тынад ӵем вераллям кылъёсыныд вазиськисько, кылбур чуръёсыз кадь соосыз дышетӥ ини:

Нуналыд каньылэн мед ортчоз!

Чаклам ужъёстэ мед быдэстод!

Семьядэ яратон мед шунтоз!

Инмаред шудбур мед кузьмалоз!

Эшъёсыныд вераськондэ котьку та кылъёсын йылпумъялляд. Аслад улонад но озьы ик медло. Оскисько, Инмаред вӧзад, тон солэн бурд улаз, со тонэ котьку утёз, кызьы тон милемыз утид, вордӥд, яратӥд.

Виктор Занчаров. Пичи Пурга ёрос