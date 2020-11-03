Кияса ёросысь Уськыр: Пор, удмурт, бигер но ӟуч

Бускельёслэн кылзы тупа

Кияса ёросысь Уддяди муниципал кылдытэтэ 3 гурт пыре. Уддядиын удмуртъёс уло, Байсарын — бигеръёс, Уськырын (Унур-Киясово) — поръёс.

Урамъёссы чылкыт утялтэмын.

Туспуктӥз Максим Егоров

70 корка вал

Уддядиысен Уськырозь 7 иськем. Гуртэ нуись сюреслэн оглюкетэз Совето Союз вакытэ, дыр, ай асфальтэн шобыртэмын. Уськыр гурт сик пушкы пегӟемын кадь. Ульчаосыз утялтэмын. Кытын но отын выль коркаос адско, гурт кузя пичиесь лыз будкаос пуктылэмын — отын, пе, колонкаос. Троссэ укноосты чебер наличникъёс шулдырто. Берло дыре таӵезэ гуртъёсысь шер пумиталод.

Документъёсъя учконо ке, Уськырын улӥсез 58 лыдъяське, пе, нош зэмзэ 40 мурт гинэ улэ. Быдэ вуымтэ нылпиоссы 3 кузя, покчиез 2-тӥ классын дышетске. Ваньмыз сямен гуртоос зарни арлыдзэс — 50 арессэс — ортчемын ни. Егит семьяоссы ӧвӧл. Тужгес арлыдоезлы, пе, 80 арес тырмоз, но толлы со нылпиосыз доры улыны кошкем.

Пиналъёсты нуналлы быдэ автобусэн Уддяди школае нулло, куд-ог дыръя соос сьӧ­ры бадӟымъёс но итӥсько. Кылсярысь, почтальонка Валентина Коконова арняяз 3 пол Уддядие ветлэ.

Почтальонка В. Коконова табере сиён-юон но вуттэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

— Гуртмы ас сяменыз шулдыр, котыр нюлэс, емышлы кыдёке ветлонэз ӧвӧл, губияськомы но урамамы ик. Кыр пӧй­шуръ­ёс милесьтым уг кышкало, — вера Валентина Семёновна. — Одӥ­гез ӝож: гуртмы арысь аре пичигес кыле, егитъёс городэ улыны кошко. 30 ар ӵоже гуртмы вош­­тӥсь­киз. Нош вазен татын скал гидъёс вал, бадӟым кирпич юртэ интыяськемын вал клуб, медпункт, начальной школа. Бад­ӟым нылпиосмы гуртамы дышетскыса вут­­тӥзы на. Школамес, отӥяз медпункт­мес пытсазы, клубмылэн липетысьтыз ву вияса улӥз но, сое но ӵогазы. Табере бад­ӟым кирпич юртмы куашкан калэ вуэмын. Гуртэ пырон дорын ик магазинмы вал, отчы гуртоос лю­­кась­­кы­лӥ­­зы, ог-огенызы адскылӥзы-ке­не­шы­лӥзы, али со но уг ужа ни. Табере адямиос доразы пуко, куное ветлӥсьёс ик ӧжыт.

Совето Союз вакытэ татын ыж, парсь, вал вордӥллям, вукозы вылэм. 69 аресъем Надежда Архангелова та гуртын вордскемын. Со верамъя, пичи дыръяз гуртазы 70 корка вылэм. Поръёс сяна, кӧня ке коркан ӟуч семьяос улӥллям. 1970-тӥ аръёсы покчи классъем школаязы 15 пиналъёс тодон-валан люкаллям. Дышетӥсьсы Александр Фёдорович Савельев вылэм. Надежда Петровналэн ӵош дышетскем эшъёсыз пӧлысь гуртазы уло Александра Яковлева но Алексей Емельянов гинэ, нош мукетъёсыз палэнэ улыны кошкиллям.

Удмурт кен

— Тӥни со коркан мон вордӥськи, — пролкаысь 2 укноен пичи гинэ ланьырскем корка шоры возьматыса, вера Надежда Архангелова. — Пор кылын вераськем сяна, ӟучсэ, удмуртсэ но бигерзэ тодыса будӥмы. Табере куспамы ӵемгес ӟуч сямен вераськиськомы, кылмы ваньмыныз тупа.

Удмуртъёс сярысь ке верано, ас вакытаз та гуртысь медпунктэ трахома висёнэз йӧнатыны ыстӥллям Антонида Бубякина фельдшерез. Кӧня ке ужамез бере та гуртэ ик бызем, арлыдоос верамъя, со ик луэм нырысетӥез удмурт кен. Табере удмурт кенъёссы лачак. Кылсярысь, Надежда Григорьева та гуртын 42 арзэ улэ ни.

— Ижевскын ужакум, эше доры кунояны лыктӥ вал но, монэ кенлы кельтӥзы, — серекъя Надежда Александровна. — Ачим мон Кез каргуртысь. Вордскем палъёсам алигес бертылӥ но, со тодманы луонтэм воштӥськем, отын бад­ӟым лэсьтӥськон мынэ. Кема улыны ӧй чида, ӝытазеяз ик Уськырам бертэме потыны кутскиз. Удмурт кылэз школаын дышетэмын ӧвӧл. Зэмзэ верано ке, татчы вуыса гинэ, удмурт луэмме шӧдӥ. Владимир Ильич кузпалы — пор. Удмурт, бигер сямен вераське бере, мынам но солэсь бере кылеме ӧз поты. Татын ӝы­ны ар улыса, пор сямен шалтыр вераськыны кутски. Удмуртэныз удмурт, пореныз пор сямен вераськисько.

Ужаны — сьӧр гуртэ

Ас вакытаз гуртоос трос пудо вордӥллям. Табере скал возё Северюгин но Попов кузпалъёс, Светлана Фёдорова гинэ. Поповъ­ёс ужбергатонэн выро, 10-лэсь трос скалъёссэс котыртэмын возё, возьмасьсы — электропастух. Асьсэлэн ик техниказы вань. Бакча ужъёссэс гуртоос мотоблокен быдэсъяло, скал интые кеч будэто, трос тылобурдо вордо.

Н. Архангелова Уськырын вордскемын.

Туспуктӥз Максим Егоров

Колхоз гидъёссы ворсаськемен, уноез сьӧрло ветлыса ужано луо. Та вакытэ ог 10 адями озьы ужа. Кылсярысь, Лидия Щёкина артысь Байсар гуртысь ФАП-ын ужа, Уськырын улӥсьёслэсь но тазалыксэс чакласа возе. Нош почтальон Валентина Коконова газет-журнал люкылон нуналэ 12 иськем ортче. Уддядиысь 2 урамын, Байсарын но Уськырын улӥсьёслы газет-журналъёс нуллэм сяна, ас гуртаз улӥсьёслы сиён-юон коробкаен-коробкаен но ворттэ. Норма сётэмын, пе: толэзяз 10 сюрс манет тыр вузаськоно. Пенсия но ачиз ик коркась корка нуллэ.

— Арняяз 3 пол 7 иськеме ветлӥсько бере, котьмае но адӟоно луиз ни: я кырпарсьёс уллёен азе пото, ӟичыос, лудкечъёс, гондыръёс пумиськыло. Нош душесъёс маке быдӟаесь, пыдын я великен солань-талань ветлыку, йырмес котыр ласянь бергатӥськомы, котьку сак луоно, — шуэ Валентина Семёновна. — Телефонмы интыен-интыен кутэ, ярам коть, «Триколор» пыр удмурт передачаосты учкыны быгатӥськомы.

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Валентина Емельянова