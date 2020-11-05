Кин пыриз шаерысьтымы Данъян пулэ?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 ноября, 2020 12:52

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Удмуртилэсь экономиказэ, науказэ, дышетон, тазалыкез утён, культура удысъёссэ азинтэмзы, югдурез утемзы, ӟеч ужамзы но вормонъёс басьтэмзы понна Удмурт Республикалэн Тӧроезлэн 2020-тӥ арын 27-тӥ октябре юнматэм 199 номеро указэзъя шаерысьтымы Данъян пул вылэ пыртэмын 150 адями но
13 коллектив.

Туспуктӥз Максим Егоров
Ижысь Шор площадьын выльдӥськиз Удмурт Республикалэн Данъян пулэз.
Туспуктӥз Максим Егоров

Адямиос:

Амерханова Надежда Анатольевна — Ижысь 208-тӥ нылпи садысь воспитатель;

Артемьев Борис Аркадьевич — Яр ёросысь «Озёрки плюс» хозяйстволэн кивалтӥсез;

Афонова Надежда Николаевна — «Киясовский» хозяйствоысь скал кыскись;

Бабушкина Светлана Владимировна — Можга лесокомбинатысь производствоя начальник;

Бахтин Сергей Николаевич — «Ижевские электрические сети» огазеяськонысь валтӥсь инженер;

Бехметова Нина Николаевна — Сарапул ёросысь Сигаево школаысь ӟуч кыллы но литературалы дышетӥсь;

Ветошкина Наталья Владимировна — Кезысь 1-тӥ школаысь информатикалы дышетӥсь;

Викторова Ирина Николаевна — Кизнер ёросысь Мичурин нимо колхозысь скал кыскись;

Давлетшин Рафаэль Нурисламович — Глазовысь «Энергоремонт» предприятиысь участоклэн кивалтӥсез;

Дементьева Елена Александровна — Ижысь «Сактон» предприятиысь вуриськись;

Думцева Наталья Валентиновна — Эграысь Эшъяськон юртысь режиссёр;

Егорова Елена Михайловна — Глазов ёросысь «Чура» хозяйстволэн директорез;

Захаров Анатолий Львович — Балезино ёросысь «Восход» хозяйствоысь валтӥсь инженер;

Иванов Владислав Семёнович — Воткинск ёросысь пудо висёнъёсын нюръяськонъя станцилэн кивалтӥсез;

Кадыров Халил Хасанович — Можгаысь «Свет» предприятиысь производствоя директор;

Кайсин Дмитрий Николаевич — Глазовысь «Прибор-Сервис» огазеяськонысь мастер;

Карпеева Алла Павловна — Вот­кинск городлэн историезъя но культураезъя музейысь учёной секретарь;

Коростин Николай Леонидович — Сарапулысь «Энергия» спорт школаысь пауэрлифтингъя тренер;

Крекнина Ирина Владимировна — Красногорскысь Нылпи творчествоя юртысь ватсаса тодон-валан сётонъя педагог;

Крысова Марина Фёдоровна — Ижысь 30-тӥ школаысь директорлэн воштӥсез;

Липатов Александр Юрьевич — Якшур-Бӧдья ёросысь «Старозятцинское» хозяйствоысь тракторист;

Ложкина Надежда Трофимовна — Вавож ёросысь Водӟи школаысь математикалы дышетӥсь;

Марина Галина Александровна — Глазовысь «Россия» лулчеберетъя центрысь хормейстер;

Масалев Сергей Михайлович — Сарапулысь электрогенераторной заводысь валтӥсь инженер-конструктор;

Мерзлякова Надежда Николаевна — Дэри ёросысь Лудорвай школалэн директорез;

Митрофанов Николай Аркадьевич — «Удмуртнефть» огазеяськонысь оператор;

Митрошина Ольга Владимировна — Сарапулысь радиозаводысь маляр;

Морозова Ольга Александровна — Ижысь 268-тӥ нылпи садысь воспитатель;

Мухачева Майя Юрьевна — Ижысь пластмассаосъя заводысь сменалэн начальникез;

Незгоренко Владимир Николаевич — «Увадрев-Холдинг» предприятиысь мастер;

Нельзин Вячеслав Борисович — Ижысь «Купол» заводысь профсоюзэн кивалтӥсь;

Пальшина Анна Сергеевна — Каракулино ёросысь Галаново муниципал кылдытэтлэн йырыз;

Петренко Марина Витальевна — Паласькись висёнъёсъя элькун больницалэн валтӥсь врачезлэн воштӥсез, Иж;

Петров Виталий Бронеславович — Можга ёросысь «Родина» хозяйствоысь механизатор;

Петров Василий Анатольевич — Шаркан ёросысь «Ошмес» хозяйствоысь водитель;

Поздеева Нина Петровна — Эгра ёросысь ожысь но ужысь, армиысь но югдурез утёнысь ветеранъёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсез;

Свинцов Николай Петрович — Ижысь «Калашников» концернысь слесарь;

Ситников Валерий Васильевич — Воткинскысь «Техновек» заводысь валтӥсь инженер;

Снигирев Сергей Фёдорович — Воткинск ёросысь «Звёздный» лулчеберетъя юртлэн директорез;

Стародубцева Оксана Ивановна — Нырысетӥ элькун больницаысь пульмонология отделенилэн кивалтӥсез, врач-пульмонолог, Иж;

Стаханов Александр Владимирович — Глазовысь Чепца механикая заводысь инженер;

Тверитнев Павел Михайлович — Нырысетӥ элькун больницаысь анестезиология но реанимация отделенилэн кивалтӥсез, Иж;

Токарев Александр Геннадьевич — Дэри ёросысь «Вараксино» тылобурдо вордон фабрикаысь оператор;

Треллер Владимир Александрович — Сарапулысь тазалыкез юнматонъя «Сокол» центрлэн директорез;

Фоминых Наталья Борисовна — Психиатрической элькун больницаысь эмъясь сузэр, Можга ёрос;

Халикова Аниса Галимзяновна — Ижысь 17-тӥ нылпи садысь воспитатель;

Чернова Людмила Аркадьевна — Можга ёросысь «Россия» хозяйствоысь кунян сюдӥсь;

Чирков Александр Николаевич — Эгра ёросысь «Рассвет» хозяйствоысь тракторист-машинист;

Чуракова Марина Валерьевна — Ляб пиналъёсты эскеронъя но визь-кенеш сётонъя элькун центрлэн директорезлэн воштӥсез, Иж;

Щепин Евгений Геннадьевич — Глазовысь Чепца механикая заводысь плавильщик.

Коллективъёс:

Нылпи элькун больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Павел Витальевич Пупков), Иж;

Дэри ёрос больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Елена Николаевна Наговицына);

Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Игорь Иванович Дьяченко), Иж;

Ӝог эмъюрттэт сётонъя станциын ужасьёс (валтӥсь врач Олег Иванович Прузан), Иж;

Можга ёрос больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Надежда Петровна Вдовина);

Калык кырӟанъя но эктонъя «Айкай» удмурт кун театрын ужасьёс (директор Пётр Павлович Данилов), Иж;

Удмуртиысь федеральной исследовательской центрлэн Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтаз ужасьёс (директор Михаил Юрьевич Альес), Иж;

Ижысь опытно-механической заводын ужасьёс (валтӥсь директор Антон Юрьевич Кузнецов);

Ижысь «Аксион-холдинг» заводысь 3-тӥ механической цехын ужасьёс (цехлэн кивалтӥсез Алексей Сергеевич Быков);

Ижысь 271-тӥ нылпи садын ужасьёс (кивалтӥсьсы Ирина Леонидовна Пушина);

«Глазовский» ликёро-водочной заводын ужасьёс (валтӥсь директор Николай Борисович Сорокин);

Сарапулысь историяя но архитектурая музей-заповедникын ужасьёс (директор Сабина Валерьевна Креклина);

Шаркан ёросысь «Восход» хозяйствоын ужасьёс (валтӥсь директор Анатолий Григорьевич Хохряков).

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 5 ноября, 2020 12:52
TAGS: данъян пул
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