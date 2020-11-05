Кин пыриз шаерысьтымы Данъян пулэ?
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Удмуртилэсь экономиказэ, науказэ, дышетон, тазалыкез утён, культура удысъёссэ азинтэмзы, югдурез утемзы, ӟеч ужамзы но вормонъёс басьтэмзы понна Удмурт Республикалэн Тӧроезлэн 2020-тӥ арын 27-тӥ октябре юнматэм 199 номеро указэзъя шаерысьтымы Данъян пул вылэ пыртэмын 150 адями но
13 коллектив.
Адямиос:
Амерханова Надежда Анатольевна — Ижысь 208-тӥ нылпи садысь воспитатель;
Артемьев Борис Аркадьевич — Яр ёросысь «Озёрки плюс» хозяйстволэн кивалтӥсез;
Афонова Надежда Николаевна — «Киясовский» хозяйствоысь скал кыскись;
Бабушкина Светлана Владимировна — Можга лесокомбинатысь производствоя начальник;
Бахтин Сергей Николаевич — «Ижевские электрические сети» огазеяськонысь валтӥсь инженер;
Бехметова Нина Николаевна — Сарапул ёросысь Сигаево школаысь ӟуч кыллы но литературалы дышетӥсь;
Ветошкина Наталья Владимировна — Кезысь 1-тӥ школаысь информатикалы дышетӥсь;
Викторова Ирина Николаевна — Кизнер ёросысь Мичурин нимо колхозысь скал кыскись;
Давлетшин Рафаэль Нурисламович — Глазовысь «Энергоремонт» предприятиысь участоклэн кивалтӥсез;
Дементьева Елена Александровна — Ижысь «Сактон» предприятиысь вуриськись;
Думцева Наталья Валентиновна — Эграысь Эшъяськон юртысь режиссёр;
Егорова Елена Михайловна — Глазов ёросысь «Чура» хозяйстволэн директорез;
Захаров Анатолий Львович — Балезино ёросысь «Восход» хозяйствоысь валтӥсь инженер;
Иванов Владислав Семёнович — Воткинск ёросысь пудо висёнъёсын нюръяськонъя станцилэн кивалтӥсез;
Кадыров Халил Хасанович — Можгаысь «Свет» предприятиысь производствоя директор;
Кайсин Дмитрий Николаевич — Глазовысь «Прибор-Сервис» огазеяськонысь мастер;
Карпеева Алла Павловна — Воткинск городлэн историезъя но культураезъя музейысь учёной секретарь;
Коростин Николай Леонидович — Сарапулысь «Энергия» спорт школаысь пауэрлифтингъя тренер;
Крекнина Ирина Владимировна — Красногорскысь Нылпи творчествоя юртысь ватсаса тодон-валан сётонъя педагог;
Крысова Марина Фёдоровна — Ижысь 30-тӥ школаысь директорлэн воштӥсез;
Липатов Александр Юрьевич — Якшур-Бӧдья ёросысь «Старозятцинское» хозяйствоысь тракторист;
Ложкина Надежда Трофимовна — Вавож ёросысь Водӟи школаысь математикалы дышетӥсь;
Марина Галина Александровна — Глазовысь «Россия» лулчеберетъя центрысь хормейстер;
Масалев Сергей Михайлович — Сарапулысь электрогенераторной заводысь валтӥсь инженер-конструктор;
Мерзлякова Надежда Николаевна — Дэри ёросысь Лудорвай школалэн директорез;
Митрофанов Николай Аркадьевич — «Удмуртнефть» огазеяськонысь оператор;
Митрошина Ольга Владимировна — Сарапулысь радиозаводысь маляр;
Морозова Ольга Александровна — Ижысь 268-тӥ нылпи садысь воспитатель;
Мухачева Майя Юрьевна — Ижысь пластмассаосъя заводысь сменалэн начальникез;
Незгоренко Владимир Николаевич — «Увадрев-Холдинг» предприятиысь мастер;
Нельзин Вячеслав Борисович — Ижысь «Купол» заводысь профсоюзэн кивалтӥсь;
Пальшина Анна Сергеевна — Каракулино ёросысь Галаново муниципал кылдытэтлэн йырыз;
Петренко Марина Витальевна — Паласькись висёнъёсъя элькун больницалэн валтӥсь врачезлэн воштӥсез, Иж;
Петров Виталий Бронеславович — Можга ёросысь «Родина» хозяйствоысь механизатор;
Петров Василий Анатольевич — Шаркан ёросысь «Ошмес» хозяйствоысь водитель;
Поздеева Нина Петровна — Эгра ёросысь ожысь но ужысь, армиысь но югдурез утёнысь ветеранъёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсез;
Свинцов Николай Петрович — Ижысь «Калашников» концернысь слесарь;
Ситников Валерий Васильевич — Воткинскысь «Техновек» заводысь валтӥсь инженер;
Снигирев Сергей Фёдорович — Воткинск ёросысь «Звёздный» лулчеберетъя юртлэн директорез;
Стародубцева Оксана Ивановна — Нырысетӥ элькун больницаысь пульмонология отделенилэн кивалтӥсез, врач-пульмонолог, Иж;
Стаханов Александр Владимирович — Глазовысь Чепца механикая заводысь инженер;
Тверитнев Павел Михайлович — Нырысетӥ элькун больницаысь анестезиология но реанимация отделенилэн кивалтӥсез, Иж;
Токарев Александр Геннадьевич — Дэри ёросысь «Вараксино» тылобурдо вордон фабрикаысь оператор;
Треллер Владимир Александрович — Сарапулысь тазалыкез юнматонъя «Сокол» центрлэн директорез;
Фоминых Наталья Борисовна — Психиатрической элькун больницаысь эмъясь сузэр, Можга ёрос;
Халикова Аниса Галимзяновна — Ижысь 17-тӥ нылпи садысь воспитатель;
Чернова Людмила Аркадьевна — Можга ёросысь «Россия» хозяйствоысь кунян сюдӥсь;
Чирков Александр Николаевич — Эгра ёросысь «Рассвет» хозяйствоысь тракторист-машинист;
Чуракова Марина Валерьевна — Ляб пиналъёсты эскеронъя но визь-кенеш сётонъя элькун центрлэн директорезлэн воштӥсез, Иж;
Щепин Евгений Геннадьевич — Глазовысь Чепца механикая заводысь плавильщик.
Коллективъёс:
Нылпи элькун больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Павел Витальевич Пупков), Иж;
Дэри ёрос больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Елена Николаевна Наговицына);
Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Игорь Иванович Дьяченко), Иж;
Ӝог эмъюрттэт сётонъя станциын ужасьёс (валтӥсь врач Олег Иванович Прузан), Иж;
Можга ёрос больницаын ужасьёс (валтӥсь врач Надежда Петровна Вдовина);
Калык кырӟанъя но эктонъя «Айкай» удмурт кун театрын ужасьёс (директор Пётр Павлович Данилов), Иж;
Удмуртиысь федеральной исследовательской центрлэн Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтаз ужасьёс (директор Михаил Юрьевич Альес), Иж;
Ижысь опытно-механической заводын ужасьёс (валтӥсь директор Антон Юрьевич Кузнецов);
Ижысь «Аксион-холдинг» заводысь 3-тӥ механической цехын ужасьёс (цехлэн кивалтӥсез Алексей Сергеевич Быков);
Ижысь 271-тӥ нылпи садын ужасьёс (кивалтӥсьсы Ирина Леонидовна Пушина);
«Глазовский» ликёро-водочной заводын ужасьёс (валтӥсь директор Николай Борисович Сорокин);
Сарапулысь историяя но архитектурая музей-заповедникын ужасьёс (директор Сабина Валерьевна Креклина);
Шаркан ёросысь «Восход» хозяйствоын ужасьёс (валтӥсь директор Анатолий Григорьевич Хохряков).
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