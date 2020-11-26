Кизнер ёросысь Бызара гуртысь Людмила Осиповаез «Анайлэн данэз» гадьпусэн данъялозы

Кизнер ёросысь Бызараысь Осиповъёс 4 пинал будэтӥзы.

Туспуктӥз Ольга Щинова

Трос нылпи будэтэм 18 нылкышноосты Анайлэн нуналыз азьын пусъёзы «Анайлэн данэз» гадьпусэн. Пӧлазы Кизнер ёросысь Бызара гуртысь Людмила Осипова. Солэн 4 нылпиез.

Людмила Николаевна, ачиз сярысь вунэтыса, шатыр поттыса дасяське Анайлэн нуналаз гуртысьтызы нылкышноосты шулдыртыны. Кӧня ке арзэ ни со мыло-кыдо пыриське «Купанча» ансамбле. 2 иськемлы артысь Возьпум гуртэ нуналлы быдэ сямен репетициосы ветлэ.

Людмила Осипова ачиз но Возьпумын вордӥськемын, кыдамын. 4 ар школаын дышетэмез, 3 ар нылпи садын воспитательын тыршемез бере со 25 ар ӵоже ужаз Бызара но Возьпум гуртъёс вискы ӝутэм библиотекаын. Гуртын улон мӧзмыт медаз луы шуыса, калыклы кыӵе но ужрадъёс ӧз малпалля: визь сынанъёс, писательёсын пумиськонъёс, творческой ӝытъёс, шара лыдӟонъёс, пӧртэм адӟытонъёс. Артистъёсты но доразы ӧтчалляз. Библиотека котырын улон пӧзьылӥз.

— Гуртъёсмы бадӟымесь. Колхоз юн. Семьяосын-семьяосын библиотекае лыдӟиськыны пото вал. Колхозникъёс но нуназеян висказы пыраллязы. Али со гуртъёсын буш коркаос трос ни. Нош соку туж шулдыр улӥмы. Радиопередачаос но лэсьтылӥсько вал. Колхоз конторае вазь ӵукна ик дыртӥсько, нарядэз, кин кыӵе ужаз шуыса тодӥсько но колхозысь радиолэн микрофонэз сьӧры ӝогак пуксисько. Иворъёс верам сяна, ачим ик наряд сётӥсько. Выль иворъёсын листовкаос дасяськом вал. Бусыын нуназеясь бригадаос доры пичи концертэн дыртылӥм, дуннеысь югдурен тодматылӥм. Интернет ӧй вал бере, библиотекаын ужасьёс вал ивор сётӥсьёс. Дояркаос но, механизаторъёс но милемыз шумпотыса возьмаллязы, — шуэ Людмила Николаевна.

Ужез трос люкаськемен, куддыр пичиоссэ нылпиоссэ бадӟымез нылыз вылэ но кельтоно луылӥз. Кузпалыз угось ачиз сямен ик бусы ужъёс дыръя трактор сьӧрысь ӧз ваньмылы. Будэмъязы пиналъёссэ но ужрадъёсы кыскылӥз: дэмен концерт пуктылӥзы, ӝытъёс дасяллязы. Соин но, лэся, ваньзы творческоесь будӥзы. Бадӟымез Лилия нылзы али Кизнер шор ёзо школаын историлы дышетэ. Вячеслав пизы, Екатеринбургысь театральной институтэз йылпумъяса, Удмурт театрын артист луыса ужа. Надежда нылзы — Кизнер ёрос администрациын бухгалтер. Леонид пизы коркаос пуктылэ.

— Анаймы милемыз огкать яратэ. Пиналъёсын утиськоно луэ ке, Кизнере но, Можгае но, Ижкаре но вуэ. Сюлмам кылиз таӵе учыр. Екатеринбургысь театральной институтэ пырыкум, бюджет интые балъёсы ӧзгес тырме, платное, пе, кутом. Анай шуиз: дышетскемед потэ ке, дышетскы, уксё сюроз. Мынам шумпотыса синкылиосы потӥзы. Сыӵе мудрой но дисьтӥсь анаймы, — шуэ Вячеслав Осипов.

— Уж тросэн, лэся, нылпиосмылэсь будэмзэс валатэк кыли, — итӥське Людмила Осипова. — Калыклы шумпотон кузьмаку, ӟечсэ лэсьтыны пӧрмытыку, ачид но бурдъяськиськод, семьялы но каньыл мылкыд палаське. Ужась анай-атай вӧзын нылпиос но сюлмоесь будо, адӟем карымон луо. Со котькуд анай понна туж дуно.

Елена Сараматова