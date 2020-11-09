Кизилиос верало

Така.

Ужъёсты ты­миськозы, эшъ­ёсты понна но сюлмаськоды, дорады коскаса вуоды. Мылкыдды ӧз луы ке но, семьяяды кылдэс малпаса вералэ. Бадӟым ужъёстэс азьлапал ик быдэстыны тырше. Вуж тодмоостэс пумиталоды, соос котыр ласянь юрттӥськозы.

Ош.

Ваньзэ куштыса, инты­ысьтыды выр­ӟыны эн

дыртэ, ас мал­панъёсты вылын юн сылэ. Мытэм ужъёстэс одно ик йылпумъялэ, нош вылез борды таяз арняе эн басьтӥське. Арня пумын семьяды ӟеч иворен шумпоттоз.

Кыктоос.

Вань веранъёсты санэ эн басьтэ, супыль­тыны но пӧ­яськыны яратӥсьёс котырады люкаськемын. Арня шорын малпамтэ шорысь узырмоды, коньдондэс пунэмен курисьёс луозы — эн сётэ. Шутэтскон нуналъёсы магазинъёстӥ ортче, толлы дасяське.

Кисло-кусло.

Арнядэс кызьы мытоды, озьы ик ортчытоды. Кунэрес мылкыддэс улляны тырше, соку ужъёсты капчиенгес радъяськозы. Куное ветлонлэсь но сюрес вылэ потанлэсь во­зиське. Ваньмон дыр шедиз ке, сюлэмдылы кельшись ужен выре.

Лев.

Сӥзьыл куазь катьтэммытэ, нош тӥляд бы­дэстымтэ ужъёсты трос. Ваньзэ радызъя быдэстӥды ке, котькытчы вуоды. Дышетскыны луонлык шедьыку, тодон-валандэс будэтэ. Шутэтскон нуналъёстэс дорады ортчытэ, юртъер котырады ужалэ.

Нылмурт.

Арняды капчиен ортчоз, выль вормонъёс басьтоды, палэнысь ӟеч ивор кылоды. Азьвыл мытэм ужъёстэс йылпумъяны луонлык шедьтоды, лушкем малпанъёстэс быдэстыны кылдоз. Нылкышноослы сакгес кариськоно: кузпалъёстэс но вӧзысь эшъёстэс дунъялэ.

Весъёс.

Ма борды басьтӥськоды, ваньзэ капчиен быдэстоды. Азьвыл мытэм ужъёстэс но йылпумъяны кылдоз, выль вормонъёс басьтоды. Ялан уж пӧлы выемын — семьяды, ӵыжы-выжыосты сярысь но сюлмаськоно, шутэтскон нуналъёсы соос доры куное ветлэ.

Скорпион.

Котьмалы калленэн дышиськоды, ужъёсты ӝегало, сюлмаськонъёсты люкаськемын. Одӥгез умой: чебер вераськыны быгатэмды котькыӵе учырысь кӧсын потыны юрттоз. Тросгес удалтоз ужбергатон но культура удысъёсын ужасьёслы.

Ыбылӥськись.

Ужъёсты трос люкаськемын, дыртӥськоды, соин валче ян­гышъёс лэсь­тӥськоды. Интыяды пуксе но ваньзэ йырады радъялэ, собере гинэ бадӟым ужъёс борды кутске. Пунэмен басьтэм уксёдэс берыктозы, нылпиосты ӟеч иворен шумпоттозы. Дыр вуэмын синъ­ёстэс эскерыны.

Сюро кеч.

Та арняды шулдыр луоз но кемалы вунонтэм кылёз. Котькытчы вуоды, котьмае адӟоды, трос барыш поттоды, выль азинсконъёс басьтоды. Ваньмыз мынэ озьы, кызьы кулэ. Арня пумын сак кариське: юмоке шедьыны быгатоды.

Ву кисьтась.

Арняды дыго-мого кутскоз. Мылкыдды, кужымды трос. Огдыре ваньмыз борды ӧд басьтӥське ке, ваньмыз радъяськоз. Юрт котырады ужъёсты люкаськемын, соосты быдэстыны ӵыжы-выжыостэс ӧте. Арня пумын тодмотэм адямиос бордады лякиськыны вырозы — кузязы эн ветлэ.

Чорыгъёс.

Малпамтэ шорысь сюлмады мӧзмон каръяськоз, эшъ­ёсты но кырыж учко кадь потоз. Уж дорады ваньмыз синмаськымон. Вормонъёсты вань, коньдон ужпумъёсты но тупатскозы. Дыр вуэмын кӧня ке нуналзэ шутэтскыны.