Кизилиос верало: 2-тӥ — 8-тӥ шуркынмон
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Така.
Трос интыосы ветлоно луоз, дыртон сямдылы луыса куд-ог пумиськонъёстэс вунэтыса но кельтоды. Уно ужаменыды сэрен семьяды палэнэ кылёз, кузпалэныды ог-огдэс уд валалэ. Керетыны эн дыртэ, шыпытак юртъер котырады бергалэ.
Ош.
Арня кутсконын ик ӟеч ивор кылоды, трос ужамды понна малпамтэ шорысь ӟеч уждун тырозы. Зульыны яратӥсь ӵыжы-выжыосты куное вуылозы — чидась луэ. Юртъер котырады ужъёсты люкаськемын, шутэтскон нуналдэс соослы сӥзе.
Кыктоос.
Мылкыдды капчи, вань мытэм ужъёстэс огкутскемен быдэстоды. Луонлык шедёз асьтэлэсь быгатонлыкъёстэс возьматыны, эн кепыралэ малпанъёстэс шараяны, верам кылдылы кузё луэ. Дорады пукыны уд чидаське ке, кузпалэныды ӵош сикетӥ поръялэ.
Кисло-кусло.
Валантэм вакытты: ужаськоды кадь, нош азинлыкез уд шӧдӥське, янгышъёс лэсьтӥськоды. Ма карыны паймиды ни ке, кӧня ке нуналзэ шутэтске. Арня пумын ваньмыз радъяськоз, ӟеч иворъёс мылкыддэс ӝутозы.
Лев.
Тросэзлы Левъёслы таяз арняе удалтоз: вормонъёс басьтозы, азьвыл гожтэм огкылъёссы пайда вайыны кутскозы. Ваньмон дырды вань ке, вӧзысьтыды эшъёстылы, арлыдоослы юрттӥське. Огназы улӥсьёслы сакгес кариськоно: ваньмызлы эн синмаське.
Нылмурт.
Кужымды трос, мытэм ужъёстэс капчиен быдэстоды. Арня шорын малпамтэ шорысь узырмоды, но кияды шедем уксёдэс соку ик тус-тас эн каре. Тодон-валандэс будэтыны ӵапак дырыз. Вӧзысьтыды арлыдоос сярысь сюлмаське. Кузпалдылэн кузяз ветлэ, семьядэс ческыт сиёнэн шумпоттэ.
Весъёс.
Тодады возе: мае ке бырйиды ке — басьтоно, кыӵе ке уж мытӥды ке — йылпумъяно. Эшъёсыныды капчиен огкыл шедьтоды. Сюрес вылэ потэмдылэсь азьло машина питранъёстэс эскере. Туган утчаськоды ке, нырысь ик вӧзысьтыды эшъёсты шоры учке.
Скорпион. Огдыре кӧня ке уж ӵектозы, кудзэ ке быръемдылэсь азьло рос-прос малпаське. Уждундэс огдырлы будэтозы. Вожъяськисьёс но супыльтыны яратӥсьёс шедёзы, верамъёссэс сюлэмдылы матэ эн басьтэ — тазалыкты дуногес.
Ыбылӥськись. Арня кутсконын кыкез понна ужано, котькытчы вуттӥськоно, эшъёстылы юрттӥськоно луоз. Пыд пуктӥсьёс шедёзы, секыт йӧтоз семьяен улӥсьёслы. Азьвыл лэсьтэм янгышъёстэс арнялэн 2-тӥ ӝыныяз тупатъялоды. Сюлэмды маке понна висе ке, шара вералэ — капчигес луоз.
Сюро кеч.
Люкаськем ужъёстэс быдэстыны матысь эшъёсты яке ӵыжы-выжыосты юрттозы. Семья куспады валамтэос кылдозы, кылзэ воргоронлэсь верамзэ. Тазалыкты чутэ, эмъясьёс доры вазиське. Шутэтскон нуналъёсы ӵыжы-выжыосты доры куное ветлэ.
Ву кисьтась. Арняды вӧй вылтӥ кадь радъяськоз, малпанъёстэс капчиен быдэстоды. Малпамтэ шорысь вуж тодмоостэс пумиталоды но куное ветлоды. Коньдон басьтоды, сое шыръяны выре: арня пумын нылпиостылы уксё кулэ луоз.
Чорыгъёс.
Ваньзэ радызъя быдэстӥськоды кадь, но дунъясез ӧвӧл. Эшъёсты но ӵыжы-выжыосты пыкылозы, доразы ветлымтэысьтыды. Чидась луэ, керетыса эн ветлэ, дыр ортчиз ке, ваньмыз радъяськоз. Спортэн эшъяське.
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