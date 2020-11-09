Калыклэн вормонэз
Related Articles
Элькунысьтымы Данъян пул вылэ пыртэм 13 коллектив пӧлы шедемын Шаркан ёросысь «Восход» гурт предприятие но. Та хозяйство 2009-тӥ арын гинэ кылдытэмын, нош шаерамы огез кужмоез луиз ни.
«Восход» огазеяськон 320-лэсь трос адямилы уж сётэ. Арлы быдэ соос дэмен хозяйствозэс кужмогес каро. Кылсярысь, 2018-тӥ арын котькуд скаллэсь шорлыдын 8 сюрс 654 килограмм йӧл кыскизы ке, миым 9 сюрс 188 килограмм люкаськиз. Туэ ӝыны ар куспын скаллы быдэ шорлыдын 4 сюрс 130 килограмм йӧл кыскизы ни. Ёрос администрациысь гурт удысъя управлениен кивалтӥсь Пётр Князев пусъемъя, «Восходын» 3 сюрс 927 йыр сюро таза пудозы, быдэс районэз басьтоно ке, со 24,8 процент луэ. Ёросысь 35,5 процентсэ парсьёсты но татын будэто. Трос йӧл кыскеменыз, предприятие шаерысьтымы 10 кужмоосыз пӧлы пыре. Туэ ӝыны ар куспын со 4-тӥ интые потӥз.
Ю тысь кутсанъя но предприятие огез адӟем карымонэз луэ. 2018-тӥ арын гектарлы быдэ 27 центнер ю-нянь калтӥзы ке, миым 30 центнер люкаськиз.
Хозяйствоез быгатыса азьлань нуэ удмурт воргорон, Кун Кенешысь депутат Анатолий Хохряков. Со ялан сюлмаське предприятияз туала ужан амалъёсты пыӵатон, адямиослэсь ужзэс капчиятон сярысь. Татын арлы быдэ пуктӥсько. 2018-тӥ арын 2 кунян гид ӝутӥзы, «Карусель» установкаен ужась скал кыскон блок лэсьтӥзы. 2019-тӥ арын скал гид пуктӥзы, тысь куасьтон но шертон комплекс лэсьтӥзы, складъёссэс выльдӥзы. Туэ эшшо 1 склад пукто, 170 скаллы ферма усьтыны малпало. Техника но татын огез кужмоез. Берло 2 ар ӵоже 43 корт вал басьтӥзы: пӧлазы 8 трактор но 3 комбайн. Уноез кунгож сьӧрысь вуттэмын, огдыре кӧня ке ужез лэсьтыны быгато. Со ӝоггес но тросгес пудо сиён дасяны юрттэ.
— Вань выльдӥськонъёс — калык понна, — шуэ Анатолий Хохряков. — Макем тросгес пуктӥськомы, басьяськомы, сокем тросгес муртлы уж сётыны быгатомы, сокем бадӟымгес уждунзы луоз. Ужась калык сярысь сюлмаськыны кулэ, соослы семьяоссэс сюдоно. Одӥг бадӟым ферма пуктыны, ваньзэ централизировать карыны луэ, нош мар луоз соку пичи гуртъёсын? Отын улӥсьёслэн но ужамзы, сиемзы потэ. Соин Данъян пул вылэ шедеммы — со калыклэн вормонэз.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment