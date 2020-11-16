История кузя — тусъёс пыр
Related Articles
Удмуртилэн даур ӵоже воштӥськемез шоры
«Удмурт дунне» газетлэн лыдӟисьёсыз тусъёс пыр учкыны быгатӥзы.
«Тусъёс пыр» вожвылъяськонэ трос вашкала туспуктэмъёс ыстэмын вал. Конкурслы йылпумъянъёс лэсьтыса, ӟечкыласьком вормисьёсты: Можга ёросысь Гозег гуртысь Надежда Ивановаез но Кизнер ёросысь Синяр-Бӧдья гуртысь Вера Кузнецоваез. Соослэн туспуктэмъёссы асьмемыз пӧртэм интыосы но учыръёсы вуттылӥзы, тунсыко адямиосын тодматылӥзы, вакытлэсь аспӧртэмлыксэ возьматӥзы. Вормисьёс газетлэн дипломъёсыныз но кузьымъёсыныз («Контур-фотолэн» сертификатэныз) пусъемын луозы.
Озьы ик тау шуиськомы мукет мыло-кыдо пыриськем адямиослы. Шаермылэсь историзэ ӵыжы-выжыоссылэн тусъёссы пыр возьматӥзы Зоя Андреева (Можга ёросысь Горняк), Елена Парфёнова (Кияса ёросысь Вуж Салья), Геннадий Парфёнов (Кияса), Вера Лебедева (Можга ёросысь Бадӟым Кибъя), Николай Емельянов (Можга ёросысь Удмурт Пыӵас), Галина Булатова (Дэри ёросысь Пыӵанка), Светлана Федулова (Дэбес), Маргарита Тулбаева (Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга), Татьяна Акилова (Ижкар), Евгения Гусоргина (Алнаш ёросысь Ляли), Ирина Шубина (Вавож ёросысь Бия), Раиса Корепанова (Алнаш ёросысь Кизекгурт).
Кузьым басьтон пумысен жингыртоно редакцие.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment