Историе ӧсъёс усьтӥсько

100 ар талэсь азьло, ӵапак шуркынмонэ, Удмуртия кунлык басьтэм бере Ижын шаертодонъя музей усьтӥськиз. Та кык бадӟым лыдпусъёс улсын «Удмурт дуннеын» ужасьёс музее вуылӥзы, отын ужасьёс огшоры дыръя усьяськисьтэм ӧсъёсты юри ми понна вӧлъязы.

«Удмурт дунне» газетын ужасьёс сак кылзо А. Ночка экскурсоводлэсь шаерамы уно дауръёс ӵоже инкуазьлэн вошъяськемез сярысь мадемзэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

Музей но история ог-огенызы люконтэм. Ӵапак музейын утиськись арбериос, документъёс возьмато шаермылэсь аспӧртэмлыксэ, узырлыксэ. Соос валаны юртто азьвыл луэм учыръёсты, возьмато улонлэсь воштӥськемзэ.

К. Герд нимо Национальной музейын ар ӵоже 70 пала пӧртэм адӟытонъёс радъясько, ужасьёсыз вашкала арбериосты али вакытысь адямилы тунсыко карон понна туала технологиосты куто, историез калыклы матын карыны тыршо.

«Удмуртиысь инкуазь» экспозиция шаерамы трос дауръёс талэсь азьло но туала вакытэ улӥсь пӧйшуръёсын-тылобурдоосын тодматэ. Тунсыко, трос сюрс аръёс талэсь азьло асьме палан гоно носорогъёс, мамонтъёс улӥллям. Та сярысь верало шедьтэм лысьӧмъёссы. Нылпиосты гинэ ӧвӧл, бадӟымъёсты но паймытэ Александр Ночка экскурсоводлэн музейысь улэп сэрегез. Пиосмурт мадагаскар тараканъёсты, птицеед чонариез, палочникъёсты, богомолэз но мукет нымы-кибыосты будэтэ. Соос вашкала вакытэ но асьме палан улэмын, шуэ.

Удмурт сям-йылолъёсты, шаерамы улӥсь калыкъёслэсь дӥськутсэс, тодмо адямиосты возьматэ мукетыз адӟытон. Удмурт калык сярысь трос тодӥськом, гожъяськом ке но, экскурсия дыръя трос выльзэ но тунсыкозэ кылӥм. Кылсярысь, азьвыл гуртын нырысь ик кизьыны потылэм кылем арын тужгес трос урожай басьтэм мурт. Выль кенлы вуоно кузпалыз кузьма вылэм ас киыныз лэсьтэм выртйыл питранъёсты, соос куиськон станокын кутӥськизы. Арбери тужгес дуно кузьымен лыдъяськылӥз, пе. Сотэк сюан но ортчытыны уг яра вылэм. Та сяна, музей тодматэ Ижын поттэм мотоциклъёсын, шоркарлэн вашкала вакытэ улэм-вылэменыз.

Калык син азе поттэм арбериос сяна, уноез узырлык адями синлэсь «ватэмын». Соос утисько музейлэн фондъёсаз. Солэн кивалтӥсез Светлана Орехова верамъя, ужасьёс 230 сюрс пала арбериосты, документъёсты асьсэлэсь синчеберзэс кадь утё. Манетъёс, басмаос, пулэсь, лылэсь, дуно кортъёслэсь лэсьтэм арбериос… Котькудӥзлы нимаз сэрег висъямын, котькудӥз борды нимаз утись-чаклась юнматэмын. Соослы сяна, та сэрегъёсы нокинлы пыраны лэземын ӧвӧл. Но милемлы удалтӥз. Огаз 27 сюрс пала пӧртэм манетъёс ӝажыосын нимаз-нимаз кыллё. Тужгес вашкалаез — Древний Рим вакытысь. Асьме пала вуз карон куспын шедемын, пе. Котькуд манет нимаз бумагае бинялтэмын, утись-чакласьлы сое перчаткаен гинэ кутыны лэземын: арбери вылэ нокыӵе пытьы медаз кыль, пе.

Ангелина Снигирёва