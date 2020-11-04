Ижын усьтӥськиз «Россия. Полет через века» туспуктэмъёсын адӟытон
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Калыкъёслэн огазеяськон нуналзы азьын, 3-тӥ шуркынмонэ, Россиысь 85 улосвылъёсын усьтӥськиз «Россия. Полет через века» туспуктэмъёсын адӟытон.
Та адӟытон возьматэ Россиысь элькунъёслэсь, улосвылъёслэсь пӧртэмлыксэс, чеберлыксэс. Туспуктэмъёс интыямын луозы городъёслэн шор площадьёсазы, музейёсы, библиотекаосы, аэропортъёсы.
Ижын адӟытон усьтӥськемын ни. Вань мылкыд карисьёс быгатозы учкыны аспӧртэмлыко туспуктэмъёсты, Киров нимо парке лыктыса. Вераны кулэ, отчы пыризы Удмуртиысь туспуктылӥсьёслэн ужъёссы но. Адӟытон кыстӥськоз 6-тӥ толсурозь.
«Россия. Полёт через века» проектэ пыриськизы быдэс странаысь туспуктылӥсьёс. Соослэн фотосуредъёсысьтызы адӟыны луэ бордазы кыскись Кавказ гурезьёсты, тӧдь-тӧдь Заполярьеез, Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз инкуазьлэсь чеберзэ. Адӟытонын — 200-лэсь уно ужъёс, 100-ез соос пӧлысь ваемын улосвылъёсы. Оглюкетэз сӥземын Быдӟым Вормонлы.
Проект сярысь пыр-почгес тодыны но вань фотоосты адӟыны быгатоды www.rossiapoletcherezveka.ru вотэсбамысь.
Мария Петрова
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