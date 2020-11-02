Ижын Удмурт элькунлэн 100 ар тырмонэзлы сӥзьыса концерт дасяло

Сцена вылэ потозы Удмуртиысь тросэз профессиональной коллективъёс.

Пандемиен йырин, калыкез огазе уз люкалэ, дано концертэз возьматозы 4-тӥ шуркынмонэ 12.00 но 19.00 часъёсы «Мынам Удмуртие» ТРК но вотэсбамъёс пыр.

Концерт бордын ужа режиссёр Павел Поздеев. Программаын со возьматыны турттӥз Удмуртилэсь мур пуштроссэ: трос дауръёс ӵоже кыӵе сюресэз ортчиз элькунмы, маин со али улэ, маин данъяське, мар сое азьланяз вите. Концертын шаермы пӧртэм паласен возьматӥське, отчы пырисько пӧртэм калыкъёс, адямиос. Уго элькун — со ваньзылэн огъя ужзы.

— Программае пырисько вань ёросъёс, со ог сюрс адями, — вера Удмуртиысь Правительстволэн тӧроез Ярослав Семенов. — Конечно, ваньзы соос одӥг сцена вылэ уг пото, ужрадэ ас интыосысьтызы онлайн пырисько. Тужгес пичиезлы алигес 3 арес тырмиз, нош тужгес арлыдоосыз элькунмылэн огъёзъёсыз луо. Со сяна, концерт бордын ужамъёс ваньзы — Удмуртиын улӥсь яке шаерысьтымы потэм адямиос.

Сцена вылэ потозы Удмуртиысь тросэз профессиональной коллективъёс: «Айкай» театр, Удмурт филармония, Кун симфонической оркестр, Операя но балетъя, Ӟуч, Удмурт театрысь артистъёс. Со сяна, концертэ пырисько на «Брангуртысь песянайёс» но.

Сергей Захаров