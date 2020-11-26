Ижлы йыре нош ик быръемын Олег Бекмеметьев

О. Бекмеметьевлы дур басьтэмзэ вераз 31-ез, Е. Леонтьевлы — 2-ез.

Туннэ, 26-тӥ ноябре, ортчиз Иж город Думалэн сессиез. Отын эскерем ужпумъёс пӧлын валтӥсез луиз шоркарлы йыр юнматон. Кызьы тодӥськом, вожвылъяськонэ оглом 7 мурт пыриськиз, финалэ потӥзы 2-ез: шоркарлэн туала йырыз Олег Бекмеметьев но Дэри ёрос администрациысь экономикаез азинтонъя управлениен кивалтӥсь Евгений Леонтьев.

О. Бекметьев валтӥсь интые пуктэ Ижлэсь туссэ туала шӧмъем каронэз, адямиослы ужан интыос кылдытыны луоно, пе, индустриальной паркъёс усьтыса. Е. Леонтьев лыдъя, шоркарез но Дэри ёросэз ӵош азинтоно.

Депутатъёс пӧлын куара сётон лушкем радъяськиз. О. Бекмеметьевлы дур басьтэмзэ вераз 31-ез, Е. Леонтьевлы — 2-ез.

Элина Кумачёва