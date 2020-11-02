Завершился конкурс «Союза журналистов Удмуртии» «Гурт адями — 2019», прошли торжественные награждения победителей

Победитель в номинации «Доброе сердце» Любовь Хохрякова

Конкурс общественного признания проходил по трем номинациям: «Лучший руководитель», «Доброе сердце», «Хранитель традиций». Всех номинантов по условиям конкурса выдвигали сами селяне, всего было подано 38 заявок из 18 районов. Такое большое количество участников было впервые за 8 лет проведения конкурса.

Большое мепроприятие с награждением и итоговой фотовыставкой планировалось провести ещё в мае, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции мероприятия пришлось отложить на более благоприятное время и провести с ограниченным количеством участников на территориях проживания победителей. Но несмотря на сложности, мероприятия получились теплыми и душевными. Много добрых слов прозвучало как в адрес номинантов, так и в адрес организаторов.

Первая встреча прошла в деревне Нижний Шудзялуд Дебесского района. В номинации «Доброе сердце» была награждена депутат Старокычского сельского поселения, медсестра местного ФАП-а Любовь Хохрякова. За неё отдали голоса 2008 человек.

Победитель в номинации «Хранитель традиций» Марина Морякова (слева)

Чествование победителя в номинации «Хранитель традиций» состоялось в селе Киясово. С большим перевесом голосов в данной номинации вперед вышла активистка удмуртского движения, руководитель местной ветеранской организации, жительница деревни Старая Салья Марина Морякова. Конкурсанта поддержали все школы района, дома культуры, центры социального обслуживания. Всего киясовцам удалось набрать за своего номинанта 3121 голос.

С большим перевесом голосов в номинации «Лучший руководитель» вперед вырвалась начальник управления сельского хозяйства и развития сельских территорий администрации Игринского района Ольга Соловьева. Игринцы собрали 1556 «живых» подписей. К голосованию подключился весь район, итого с учётом голосов в социальных сетях номинант набрал 2991 голос.

Победитель в номинации «Лучший руководитель» Ольга Соловьева

Все победители были награждения грамотами, кубками и призами — этническими платьями от Татьяны Москвиной. Так же благодарственным письмами и памятными подарками были отмечены представители группы поддержки.

Напомним, конкурс был реализован благодаря поддержке Фонда Президентских грантов. Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам и партнёрам конкурса.

Удмурт дунне

Награжденияев Нижнем Шудзялуде (Дебесский район) Награждение в Киясово